Średnie zarobki w branży IT w Q2 2022

Jak podaje the:protocol, zarobki w branży IT w drugim kwartale 2022 nadal pozostały na wysokim, zadowalającym poziomie. Średnie wynagrodzenie wynosi bowiem 9 tysięcy złotych brutto. Jest to jednak wartość uśredniona z wielu stanowisk.

Junior Developerzy, czyli osoby dopiero rozpoczynające karierę w branży, mogą liczyć na wynagrodzenie opiewające między 4 a 5 tysiącami złotych. Sytuacja wygląda dużo bardziej obiecująco w przypadku Senior Developerów lub Architektów IT - w tym wypadku mówimy o wypłacie rzędu od 30 do 40 tysięcy złotych brutto. Rekordem na platformie the:protocol było 42 tysiące złotych i dotyczyło Senior PHP Developera.

Źródło: Depositphotos

Najbardziej rozchwytywani są doświadczeni pracownicy

Pracodawcy z branży IT poszukiwali najczęściej doświadczonych pracowników, czyli seniorów i midów. Nie jest to jednak żadnym zaskoczeniem - tendencja ta rośnie już od jakiegoś czasu i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. W drugim kwartale oferty skierowane do takich specjalistów stanowiły już ponad 75 procent wszystkich dostępnych. the:protocol podaje również, że w porównaniu z ubiegłym kwartałem bardziej dynamicznie rosła liczba propozycji dla specjalistów średniego szczebla. Lista pięciu najczęściej wymaganych przez pracodawców technologii, narzędzi i języków programowania, w żaden sposób nie uległa zmianie - stale są to rozwiązania oparte o JavaScript, Python, Linux, Docker, oraz SQL.

Coraz więcej osób interesuje się zawodem testera gier

Jeśli chodzi o perspektywę samych pracowników, stale najbardziej rozchwytywanym stanowiskiem jest Tester. Zainteresowanie tego typu ofertami stale rośnie i na przestrzeni dwóch kwartałów tego roku również można było zauważyć niemały skok. Wyszukiwanie stanowiska pracy jako “Tester” stanowiły łącznie już niemal 15 procent wszystkich przeprowadzanych w serwisie the:protocol przez użytkowników. Największym zainteresowaniem cieszą się testerzy gier, co stanowiło 6,2 procent wszystkich słów kluczowych wyszukiwanych w serwisie.

Źródło: Unsplash @axville

Szymon Płodowski, IT HR Business Partner w Grupie Pracuj, ekspert the:protocol, skomentował sytuację w następujący sposób:

W powszechnym mniemaniu, jest to stanowisko pozwalające na połączenie pasji z pracą, zapewniające same ciekawe bodźce i zmienność. To jednak tylko część prawdy o pracy Testera w branży gamingowej. Od kandydatów w takich rekrutacjach wymaga się oczywiście zaangażowania i znajomości branży, ale także dokładności i znajomości metodyk testowania. Wśród najczęstszych obowiązków Testera znajduje się bowiem wykrywanie i raportowanie błędów, sporządzanie ich szczegółowych opisów, a także praca nad dokumentacją testowanego oprogramowania. Polscy producenci gier cieszą się dużym uznaniem na świecie, realizują projekty o dużej skali i wartości. Praca Testera gier komputerowych oprócz satysfakcji to zatem także duża doza odpowiedzialności.

Innymi popularnymi stanowiskami wśród kandydatów były między innymi Frontend Developer, Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa i Data Scientist. Porównując bieżące wyniki z tymi z Q1 2022, większym zainteresowaniem cieszyły się takie stanowiska jak Scrum Master i Project Manager, natomiast mniej osób poszukiwało ofert pracy dla Grafików komputerowych. Największe zainteresowanie wzbudzały oferty dla specjalistów średniego szczebla, które stanowiły niemal 40 procent wszystkich wyszukiwań. Python, Java, JavaScript oraz C++ a także framework .NET okazały się za to najczęściej wybieranymi przez kandydatów technologiami podczas filtrowania ogłoszeń.

Trendy w branży IT w Q2 2022

Jednym z trendów w drugim kwartale 2022 jest zdecydowanie wyższa transparentność ofert IT, przekładająca się chociażby na częstsze komunikowanie widełek i szczegółów projektów. Pracodawcy przygotowują coraz bardziej szczegółowe oferty. Coraz więcej pracodawców jest również otwartych na rekrutowanie pracowników z Ukrainy - już ponad 37 procent ogłoszeń na the:protocol posiada oznaczenie “Recruitment open to Ukrainians”. Strona zaznacza jednak, że napływ pracowników ze wschodu nie ma charakteru masowego i nie wpłynie w znaczący sposób na niwelowanie niedoboru specjalistów z tej branży na polskim rynku.

Innym interesującym trendem jest fakt, że coraz więcej firm rezygnuje z całkowitego trybu zdalnego pracy. Najczęściej można spotkać rozwiązanie hybrydowe, które oferuje ponad 60 procent ogłoszeń - wydaje się więc, że możliwość spotkania się twarzą w twarz ze swoimi współpracownikami jest bardzo istotna.

Źródło: Informacja prasowa

Stock Image from Depositphotos