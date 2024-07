Za 1zł możesz mieć nielimitowany internet. Kupisz go w Żabce

Taka karta SIM przyda się zwłaszcza teraz, na przykład podczas wyjazdów wakacyjnych, jeśli nie chcecie polegać na lokalnych czy hotelowych hotspotach - do nieograniczonego w zasadzie korzystania z dostępu do sieci we własnym smartfonie.

Nie musicie nawet zmieniać do tego swojego dotychczasowego operatora, wystarczy udać się teraz do Żabki, nabyć nowy numer z promocyjnym starterem Red Bull Mobile za 1 zł i włożyć ją do swojego smartfona jako drugą kartę SIM/eSIM.

To jest oferta bez zobowiązania, bez żadnych umów, po miesiącu możecie schować ją do szuflady. Co jak się spodoba? Od drugiego miesiąca zacznie obowiązywać standardowa opłata miesięczna w wysokości 40 zł, za pakiet zawierający nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz nadal przez kolejne pięć miesięcy internet mobilny bez limitu danych i prędkości, w roamingu 10,65 GB.

Po pół roku, limit ten będzie wynosił 60 GB miesięcznie (roamingu w UE - 10,65 GB). Jeśli to będzie za mało, zawsze można dokupić dodatkowe 100 GB za 10 zł, czyli 1 zł za 10 GB.

Promocja w Żabce (regulamin w pdf) na takie startery od Red Bull Mobile (plus wybrana przekąska Haps) trwa od dzisiaj, czyli od 31 lipca 2024 r. do 27 sierpnia 2024 r., bez limitu zakupionych starterów.

Dla przypomnienia, to już druga promocja autorstwa T-Mobile, wczoraj informowaliśmy Was o 50% rabatu na abonament przez całą umowę - gdzie z internetu bez limitu danych i prędkości w smartfonie za 45 zł miesięcznie, możecie korzystać przez 2 lata.

Źródło: T-Mobile.