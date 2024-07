Te gry ściągniesz teraz za darmo. Spiesz się, to nie potrwa wiecznie!

Coraz więcej twórców gier zabiega o naszą uwagę tak bardzo, jak tylko się da. Rynek mobilny jest wyjątkowo trudnym, ale studia na całym świecie się nie poddają i wierzą w to, że uda im się powtórzyć sukces największych. Czasem decydują się na niecodzienne kroki by zwrócić na siebie uwagę i jednym z nich bez wątpienia jest... udostępnianie swoich dzieł całkowicie za darmo. Obecnie w najpopularniejszych sklepach mobilnych, tj. Google Play oraz App Store przygotowano dla nas wiele ofert specjalnych. Wyłuskaliśmy z nich co ciekawsze propozycje, które mogą przykuć was do smartfona na dłuższą chwilę!

Najlepsze promocje na Androida. Te gry są teraz za darmo!

Neo Monsters : coś w rodzaju... smartfonowych Pokemonów! Naszym zadaniem jest zbieranie stworków, by następnie je trenować. Idealna w swojej prostocie zabawa dla małych i dużych!

Zombie Age 3 Premium Survival: apokalipsa zombie an małym ekranie. Ile jesteś w stanie przetrwać?

The Lonely Hacker : jeżeli marzyłeś kiedyś o zostaniu hakerem bez obawy o jakiekolwiek konsekwencje to... lepsza okazja niż w tej grze na pewno się nie powtórzyć!

Pixel Blade M : idealna przygoda w pikselowych, trójwymiarowych, lochach. Hack & slash który urzeka formą i poczuciem humoru.

Dungeon Princess 2 RPG : jeżeli lubicie rogue-like'i, w tej księżniczkowej przygodzie poczujecie się jak w domu. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom - to żadna turówka, a dynamiczne RPG akcji, które wymaga sporo uwagi!

Najlepsze promocje na iPhone. Te gry są teraz całkowicie darmowe!

Neo Monsters: jak wyżej. Prawie jak Pokemony, ale na smartfony, z autorskimi stworkami... no i teraz całkowicie za darmo!

Brookhaven Game: nietypowa zabawa, która wrzuca gracza do domu pełnego rozmaitości, w którym nie brakuje miejsca na szukanie wszelkiej maści frajdy!

Dragon Flight Simulator Games: symulatory cieszą się niesłabnącą popularnością. Co powiesz na... symulator ważki?

Pirate Drops 2: gier typu "dopasuj 3" nigdy za wiele. Nie wierzysz? Przekonaj się!

Sapan: wyjątkowo minimalistyczna zabawa ze zbijaniem rzeczy. Idealna zarówno na chwilę, jak i na dłuższe potyczki!

Jak widać - jest w czym wybierać. Tytuły są też dość mocno zróżnicowane gatunkowo, dzięki czemu każdy ma szansę znaleźć tam coś dla siebie!