Plus jak Samsung, zwraca gotówkę za zakup iPhone

Samsung przez ostatnie lata zdążył już nas przyzwyczaić do swoich cyklicznych promocji ze zwrotem gotówki w bankomacie za kupno wybranych urządzeń. Tym razem, podobna promocja dostępna jest w Plusie i dotyczy smartfonów iPhone.

Jakie modele można kupić w tej promocji? Plus wymienia tu starsze urządzenia od Apple, są to iPhone 11, SE (2022) oraz wszystkie wersje iPhone 14 Plus:

iPhone 11 64GB za 2249 zł, 299 zł na start oraz 12 rat po 162,49 zł/mies. iPhone SE 2022 64 GB za 2399 zł łącznie, 299 zł na start oraz 12 rat po 175 zł/mies. iPhone 14 Plus we wszystkich wariantach pamięci:

iPhone 14 Plus 128GB za 3800 zł, 599 zł na start oraz 12 rat po 266,67 zł/mies.

iPhone 14 Plus 256GB za 4199 zł, 699 zł na start oraz 12 rat po 291,67 zł/ mies.

iPhone 14 Plus 512GB za 4599 zł, 699 zł na start oraz 12 rat po 324,99 zł/mies.

Jakie są warunki zwrotu z w/w kwot w wysokości 400 zł? Przede wszystkim musimy wraz z wybranym urządzeniem przedłużyć umowę lub podpisać nową, ewentualnie przenieść swój numer od obecnego operatora do abonamentu za minimum 59 zł miesięcznie. Zawiera on nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych.

Po jej podpisaniu, wystarczy wysłać wiadomości SMS o treści BONUS pod numer 661 000 883. Na numer, z którego wysłaliśmy wiadomość przyjdzie kod wraz z PIN-em, który pozwoli na wypłacenie gotówki w kwocie 400 zł z bankomatu Euronetu.

Promocja trwa do od dziś do końca września lub do wyczerpania urządzeń objętych promocją, a gotówkę można odebrać według powyższej instrukcji do 14 października 2024 roku.

Źródło: Plus.