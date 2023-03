Axiom stworzył projekt skafandra w pół roku

Kolejny raz okazało się, że prywatne firmy potrafią być nie tylko bardziej skuteczne niż państwowe instytucje, ale również znacznie bardziej pomysłowe. Gdy okazało się, że projekt księżycowego skafandra przygotowany przez NASA nie spełnia oczekiwań, powrót ludzi na Księżyc w 2025 roku wydawał się bardzo mało prawdopodobny. NASA postanowiła jednak działać i wzorem programu prywatnych lotów załogowych, ogłosiła konkurs na projekt nowego skafandra kosmicznego, który będzie używany na Księżycu. Pół roku temu, we wrześniu ogłoszono, że zwyciężyła propozycja firmy Axiom, a wczoraj pokazano już pierwszy prototyp.

Nie jest to jeszcze oczywiście gotowy skafander. Ten będzie musiał przejść szereg rygorystycznych testów zanim trafi na orbitę, a później na powierzchnię Srebrnego Globu, jest to jednak już w pełni funkcjonalny projekt, który spełnia wszystkie założenia. Przede wszystkim nowy strój dla astronautów miał być bardziej mobilny i pozwolić na w miarę swobodne poruszanie się na powierzchni naszego naturalnego satelity, gdzie grawitacja jest mniejsza niż na Ziemii, ale nie zerowa jak w przestrzeni kosmicznej. Nowy skafander ma więc więcej przegubów i pozwala np. kucać czy podnosić przedmioty z podłoża. Bazuje w dużej mierze na projekcie xEMU stworzonym przez NASA, ale posiada kilka usprawnień wprowadzonych przez Axiom Space. Co ciekawe za projekt widoczny na zdjęciu poniżej odpowiada Esther Marquis, która współpracowała przy serialu For All Mankind. Prawdziwy skafander nie będzie jednak czarny, a oczywiście biały, aby odbijać jak najwięcej promieni słonecznych.

źródło: NASA

Skafander stworzony przez Axiom został nazwany AxEMU oferuje sporo nowoczesnych rozwiązań i ma być bardzo uniwersalny. Będzie można go dopasować do ponad 90% populacji kobiet i mężczyzn w USA, co było z pewnością sporym wyzwaniem. Nowością jest także system jego zakładania (wchodzi się niejako przez plecy), a nowy hełm z polem widzenia przekraczającym 180 stopni wyposażony jest w dodatkowe oświetlenie oraz kamerę FullHD, która będzie mogła na żywo przekazywać obraz, który widzą astronauci. Możecie być pewni, że jak w 2025 roku w ramach misji Artemis III, ludzie wrócą na powierzchnię Księżyca, to przekaz telewizyjny będzie bardzo dobrej jakości. Żeby tak się jednak stało musi zagrać się jeszcze wiele elementów, bo poza skafandrem potrzebny jest też lądownik, bazujący na statku Starship, który jeszcze nigdy nie poleciał nawet na orbitę. Jedno jest jednak pewne, to będą bardzo ciekawe lata w branży kosmicznej.

źródło: NASA