Musk uruchomił Starlinka na Ukrainie, AMD i Intel wstrzymują dostawy do Rosji

Elon Musk uruchamia Starlinka na Ukrainie

O Musku można wiele napisać, ale fakt, że niemal samodzielnie rządzi w swoich firmach (SpaceX, Tesla) sprawia, że bardzo łatwo podejmować mu kluczowe decyzje. Jedną z takich decyzji była szybka odpowiedź na apel ukraińskiego Ministra Cyfryzacji o udostępnienie usługi Starlink na terenie Ukrainy. Usługa jest teraz nie tylko dostępna na terenie tego kraju, ale SpaceX wysyła też transport terminali, które umożliwią komunikację praktycznie z każdego miejsca w kraju. W normalnej sytuacji uruchomienie Starlinka wymaga sporego nakładu prac legislacyjnych, ale w wyjątkowych sytuacjach nie to jest najważniejsze.

Google, Intel i AMD przyłączają się do sankcji

Sankcje nałożone na Rosję przez USA i kraje Unii Europejskiej przez niektórych określane są jako niewystarczające, ale wygląda na to, że ich efekt może być bardzo namacalny. Facebook zablokował możliwość wykupywania reklam na swoich platformach rosyjskim mediom, które były używane w jednym celu - siania propagandy. Google poszedł w drugą stronę, zablokował możliwość zarabiania rosyjskim mediom na reklamach na swoich platformach, w tym na YouTube. Takich ruchów powinno wkrótce być znacznie więcej. Intel i AMD wstrzymują sprzedaż swoich procesorów do Rosji, podobnie jak najwięksi producenci komputerów tacy jak Dell czy Lenovo, którzy wstrzymują dostawy swoich urządzeń, a to prawdopodobnie dopiero początek.

Brytyjska sieci Vodafone zaczęła natomiast blokować telefony rosyjskich i białoruskich abonentów, którzy chcieliby korzystać z roamingu na terenie Ukrainy. Nie jest tajemnicą, że część żołnierzy napadających na Ukrainę ma telefony i korzysta z nich do komunikacji między sobą. W sieci pojawiały się nawet zdjęcia z map Google, gdzie widać było korki spowodowane przez kolumnę wojskowych pojazdów. Każda taka mała cegiełka przekłada się na pomoc w obronie przed inwazją.

Branża gier przyłącza się do pomocy

Na wysokości zadania stanęła też polska branża gier. Pisaliśmy już, że CD Projekt przekazał na konto PAH 1 mln złotych, podobne kwoty przekazały też takie firmy jak Ten Square Games oraz Huuuge Games. 11bit Studios zapoczątkowało natomiast akcję "FuckTheWar", w ramach której cały dochód ze sprzedaży gry This War of Mine przez najbliższy tydzień zostanie przekazany na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. W tej chwili to już ponad 160 000 USD. Co jednak jeszcze istotniejsze do akcji przyłączyli się również inni deweloperzy: Slipways Games, State of Play, Crunching Coalas, All In Games oraz RedDeer Games, którzy również przekażą swoje dochody z całego tygodnia na pomoc Ukrainie.

Wreszcie warto też wspomnieć o tym, że nowe technologie pomagają przesyłać pomoc praktycznie z każdego zakątka globu. W Polsce nie mamy akurat z tym problemu, bo powstało wiele zbiórek, ale mieszkańcom bardziej egzotycznych krajów udostępniono portfele kryptowalutowe w BTC, ETH i USDT, na które można przekazywać datki.