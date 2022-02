SpaceX startuje z usługą Starlink Premium, szybciej ale też 5 razy drożej

SpaceX zaskoczył dzisiaj wszystkich dodając na stronie usługi Starlink informację o abonamencie Premium. Wygląda na to, że firma jest gotowa oferować swój dostęp do internetu klientom biznesowym.

Starlink Premium to propozycja dla biznesu

Starlink Premium to niemałe zaskoczenie, bo nikt wcześniej nie wspominał nawet o plotkach dotyczących tego rozwiązania. Teoretycznie cała usługa jest wciąż w fazie testów beta i SpaceX zastrzega sobie, że mogą występować przerwy w dostępie do sieci. Wygląda jednak na to, że sytuacja znacznie poprawi się w drugiej połowie roku, kiedy to Starlink Premium zostanie udostępniony pierwszym klientom. Jak możecie przeczytać na dedykowanej stronie, również po polsku, abonament Premium został stworzony z myślą o klientach biznesowych obsługujących większą liczbę użytkowników. Antena dostarczana w tym pakiecie będzie znacznie większa (również prostokątna) i będzie przez to oferowała stabilniejsze połączenie o większej przepustowości.

Jak możemy przeczytać na stronie support.starlink.com:

Starlink Premium zapewnia tak samo niskie opóźnienia, ale z wyższą przepustowością, w celu obsługi małych biur liczących 10–20 użytkowników, witryn sklepowych i budynków mieszkalnych na całym świecie. Zamów potrzebną liczbę zestawów Starlink, zarządzaj wszystkimi lokalizacjami świadczenia usługi z poziomu jednego konta i uzyskaj dostęp do priorytetowej całodobowej obsługi klienta, 7 dni w tygodniu.

Użytkownicy Starlink Premium mogą oczekiwać prędkości pobierania od 150 Mbps do 500 Mbps i niskich opóźnień wynoszących nawet od 20 do 40 ms w większości lokalizacji. Podobne parametry oferowane są również w standardowej usłudze, która ma oferować dostęp do sieci z prędkością od 50 Mbps do 200 Mbps, choć nie brakuje przykładów kiedy to użytkownicy osiągali nawet ponad 500 Mbps. Można oczekiwać, że SpaceX będzie w jakimś stopniu traktował lepiej użytkowników Premium oferując im lepsze parametry połączenia wraz z rozwojem sieci satelitów. Elon Musk docelowo obiecuje nawet transfery przekraczające 1 Gbps.

Pierwsze zestawy Starlink Premium z większą anteną i nowym routerem mają trafić do klientów w drugiej połowie roku. Mają być dostępne na całym świecie, ale nie można ich jeszcze zamówić do Polski. Zamówienia można jednak składać w USA, dzięki czemu znamy cenę tej usługi, a ta nie jest niska. Za sprzęt trzeba zapłacić 2500 USD (netto), a abonament kosztuje 500 USD (netto). To pięciokrotnie więcej niż za standardową usługę, która w Polsce kosztuje miesięcznie 449 PLN (sprzęt kosztuje 2269 PLN), w obu przypadkach już z podatkiem VAT. Wygląda więc na to, że Starlink Premium nie będzie zbyt popularny, ale pewnie z czasem zainteresuje firmy, które np. potrzebują alternatywnego łącza internetowego w razie awarii, albo będą chciały świadczyć swoje usługi na słabo zurbanizowanych terenach.