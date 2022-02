Intel Alder Lake P i U mają być wydajniejsze niż Apple M1 Pro

Intel Alder Lake P

Podczas targów CES na początku stycznia Intel zaprezentował procesory Alder Lake z serii H, dla najwydajniejszych notebooków, stworzonych głównie dla graczy. Na słabsze układy musieliśmy poczekać aż do dzisiaj, kiedy to zadebiutowały modele z serii P o TDP na poziomie 28 W oraz z serii U dostępne w dwóch wersjach o TDP 15 W i 9 W. Tym samym w tym roku firma podzieliła swoją ofertę na 3 części, bo do tej pory mieliśmy po prostu układy z serii H i U. Seria P to modele oferujące niewiele niższą wydajność niż seria H, ale za to z mniejszym zapotrzebowaniem na energię. To ukłon w stronę producentów, którzy coraz częściej oferują notebooki dla graczy w bardzo kompaktowych rozmiarach.

W tej serii dostępne będzie aż 6 układów, a najwydajniejsze z nich oferują 6 rdzeni P (wydajnych) i 8 rdzeni E (oszczędnych), co w sumie pozwala na obsługę 20 wątków jednocześnie. Taktowanie najmocniejszego modelu - Core i7-1280P może wynosić nawet 4,8 GHz dla rdzeni P i 3,6 GHz dla rdzeni E. Wszystkie zostaną też wyposażone we wbudowany układ graficzny Intel Iris Xe, ale w zależności od wersji będzie on miał od 64 do 96 jednostek wykonawczych i różne taktowanie. Seria P pozwoli Intelowi dogonić nieco AMD w notebookach, które oferowało już od jakiegoś czasu w tym segmencie nawet układy 8 rdzeniowe (16 wątków).

Intel Alder Lake U

Dla mniejszych komputerów przygotowano procesory z serii U, które nawet w wydajniejszym wariancie o TDP 15 W mają maksymalnie tylko 2 rdzenie P oraz 8 rdzeni E , co w sumie daje obsługę 12 wątków. Ten zabieg wydaje się całkiem ciekawy, bo poprzednia generacja tych układów oferowała nawet 4 wydajne rdzenie i wszyscy zastanawiamy się jak ta zmiana przełoży się na wydajność. Intel jest pewny swego, co pokazywał na licznych wykresach (o tym za chwilę), ale trzeba przyznać, że tylko 2 wydajne rdzenie to spore ryzyko. Co więcej układy z rodziny Pentium i Celeron będą miały tylko po jednym wydajnym rdzeniu.

Modele procesorów z serii U o TDP 9 W różnią się w zasadzie tylko taktowaniem, które będzie odpowiednio niższe. Te układy trafią do najmniejszych notebooków, gdzie zastosowany system chłodzenia nie może być zbyt rozbudowany.

Intel Alder Lake szybszy niż Apple M1

W prezentacji Intela pojawił się też wykres prezentujący wydajność nowych procesorów na tle poprzedniej generacji oraz kilku konkurentów, nie tylko z oferty AMD, ale również Apple. Według Intela nowe procesory są nawet o 70% wydajniejsze w testach wykorzystujących wielowątkowość od swoich poprzedników z rodziny Tiger Lake. Są także lepsze niż układy Apple M1 i M1 Pro. To ciekawe stwierdzenie, które jednak będzie pewnie trudno sprawdzić. Niedługo jednak powinny pojawić się pierwsze testy notebooków z nowymi procesorami i wtedy sami przekonamy się ile jest w tym prawdy.

Poza tym nowa platforma Alder Lake P i U zapewnia wsparcie dla pamięci DDR5/LPDDR5 oraz DDR4/LPDDR4, Thunderbolt 4.0 i WiFi 6E ale już tylko dla portów DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0b, podczas gdy zaprezentowane kilka dni temu procesory Ryzen 6000 mają Display Port 2.0 i HDMI 2.1. Rywalizacja w segmencie notebooków z pewnością się w tym roku zaostrzy.