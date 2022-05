Rosja jest wściekła z powodu Starlinka na Ukrainie i posuwa się nawet do grożenia Elonowi Muskowi. Tymczasem Chiny są coraz bardziej zmartwione działalnością właściciela SpaceX.

Rosja nie może przeżyć Starlinka na Ukrainie

Elon Musk od samego początku wojny był mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie. Właściciel Tesli uruchomił usługi Starlinka na terenie kraju zaatakowanego przez Rosję, przywracając tym samym łączność, co było kluczowe w dalszych losach zbrojnego konfliktu. Rosji oczywiście nie przypadło to do gustu, a swoje niezadowolenie postanowili ukazać, grożąc Elonowi.

Rogozin grozi Muskowi i oskarża go o pomoc faszystom

Dmitrij Rogozin, szef Roskosmosu, zabrał głos w tej sprawie, co mogliśmy zobaczyć na koncie Elona Muska na Twitterze. Według Rogozina, przy dostawie sprzętu Starlinka bierze udział Pentagon - a to zaś sprawia, że Musk aktywnie pomaga faszystom. Na końcu ogłoszenia czytamy, że Elon poniesie odpowiedzialność za swoje działania, niezależnie od tego, jak długo “będzie udawać głupca”.

Pełny komunikat udostępniony na Twitterze jest następujący:

Z zeznań schwytanego dowódcy 36. Brygady Piechoty Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownika Dmitrija Kormyankowa, wynika, że terminale internetowe firmy satelitarnej Starlink Elona Muska dostarczyli bojownicy nazistowskiego batalionu Azow i ukraińscy marines w Mariupol helikopterami. Według naszych informacji dostawę sprzętu Starlink zrealizował Pentagon. W ten sposób Elon Musk jest zaangażowany w dostarczanie Siłom Zbrojnym Ukrainy sprzętu łączności. I za to, Elon, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności jak dorosły - bez względu na to, jak bardzo będziesz głupcem.

Elon Musk wykazał również oburzenie dotyczące użycia słowa “nazistowskiego” przez Rogozina oraz w żartobliwy, dość charakterystyczny dla siebie sposób, napisał, że jeśli umrze w tajemniczych okolicznościach, to było bardzo miło nas wszystkich poznać.

Chiny są mocno zmartwione rozwojem Starlinka

Chińczycy w ostatnim czasie byli mocno zaniepokojeni tym, jakie możliwości ma SpaceX w kosmosie w przypadku Starlinka, co tylko udowodniła wcześniej wspomniana pomoc Ukrainie.

Niedawno chińska gazeta sugerowała, że społeczność międzynarodowa powinna być wyczulona na zagrożenia związane z systemem internetu satelitarnego Starlink, ponieważ armia amerykańska może wykorzystać go do celu zwiększenia dominacji w przestrzeni kosmicznej. Oficjalny serwis informacyjny powiązany z Centralną Komisją Wojskową (CMC) za pośrednictwem China Military Online:

SpaceX zdecydował o zwiększeniu liczby satelitów Starlink z 12 tysięcy do 42 tysięcy – niekontrolowana ekspansja programu i ambicja firmy, aby wykorzystać go do celów wojskowych, powinny postawić społeczność międzynarodową w stan wysokiej gotowości.

Artykuł zwraca szczególną uwagę właśnie na rolę Starlinka podczas wojny rosyjsko-ukraińskiej, kiedy Elon Musk momentalnie dostarczył terminale Starlink w celu przywrócenia łączności w tych częściach kraju, w których połączenie internetowe lub telefoniczne zostało zerwane po ostrzale przez wojska rosyjskie. W tekście możemy znaleźć również informacje o tym, że Starlink rzekomo pomagał ukraińskim siłom zbrojnym w precyzyjnych uderzeniach na rosyjskie czołgi i pozycje, co zostało zauważone przez chińskich obserwatorów wojskowych.

Warto również zaznaczyć, że SpaceX niesamowicie szybko reagował na rosyjskie próby zagłuszania łączności Starlinka, co zostało docenione przez dyrektora Pentagonu ds. wojny elektromagnetycznej. Musk twierdził, że Rosja blokowała terminale na Ukrainie na wiele godzin, po czym przyznał, że po aktualizacji oprogramowania Starlink działał normalnie.

Co łączy Starlinka z armią USA?

China Military Online wymieniono w tym samym artykule liczne przypadki współpracy Starlink z wojskiem USA od 2019 roku, w tym również udany test transmisji danych przeprowadzony przez Siły Powietrzne USA (USAF) 31 marca. Testy miały na celu ocenę i zbadanie szybkiej komunikacji w celu wsparcia operacji F-35A w odległych lub surowych lokalizacjach, a USAF stwierdziło, że było świadkiem prędkości połączeń, które były około 30 razy wyższe niż obecne wojskowe systemy satelitarne.

Według “anonimowych ekspertów” Starlink mógłby stworzyć drugi i niezależny internet, który zagrażałby suwerenności cyberprzestrzeni państw. To nie jest pierwszy raz, kiedy Chiny obawiają się SpaceX i dominacji Stanów Zjednoczonych w kosmosie. Cóż - Rosja obawia się o Starlinka, Chiny obawiają się o działalność USA w kosmosie, a Elon Musk obawia się o własne życie.