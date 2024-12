Internet satelitarny na miarę Twoich potrzeb. Starlink vs. Starlink Mini – co wybrać?

Starlink a Starlink Mini – czym różnią się oferty i terminale?

Internet satelitarny Starlink jest bez wątpienia czymś rewolucyjnym. Oferuje szybkie i stabilne połączenie w miejscach, gdzie dostęp do tradycyjnej infrastruktury internetowej bywa ograniczony lub niemożliwy. SpaceX, odpowiadając na zróżnicowane potrzeby użytkowników, wprowadził nie tylko standardowy terminal Starlink, ale także jego bardziej kompaktową wersję – Starlink Mini. W Polsce obie opcje cieszą się coraz większym zainteresowaniem, dlatego przyjrzyjmy się, czym się różnią i jakie są ich główne zastosowania.

Starlink Standard: Niezawodny internet dla wymagających

Starlink Standard to podstawowa wersja terminala, zaprojektowana przede wszystkim z myślą o użytkownikach domowych i firmach, które potrzebują stabilnego, szybkiego połączenia w stałej lokalizacji.

Anteny w wersji standardowej wyróżniają się większymi wymiarami i wyższą wydajnością. Terminal wymaga odpowiedniego miejsca do instalacji, co sprawia, że najlepiej sprawdza się w domach jednorodzinnych, na działkach czy w biurach. Oferowana prędkość pobierania waha się od 100 do 250 Mb/s, co pozwala na komfortowe korzystanie z internetu, niezależnie od tego, czy chodzi o strumieniowanie wideo w jakości 4K, wideokonferencje, czy też granie online.

Router dostarczany w zestawie obsługuje standard Wi-Fi 6, co zapewnia świetny zasięg i możliwość jednoczesnego podłączenia wielu urządzeń. Oprócz tego terminal charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne – działa niezawodnie zarówno podczas mroźnych zim, jak i upalnych letnich dni, co czyni go idealnym rozwiązaniem w polskim klimacie.

Cena zestawu to około 1499 zł, a miesięczny abonament wynosi 330 zł. W przypadku tej opcji subskrypcji usługi użytkownicy mogą liczyć na brak limitów przesyłu danych, co jest kluczowe w miejscach, gdzie internet to podstawowe narzędzie pracy lub rozrywki.

Starlink Mini: Terminal o wymiarach MacBooka

Starlink Mini to odpowiedź SpaceX na potrzeby osób poszukujących większej mobilności. Ta kompaktowa wersja terminala została zaprojektowana z myślą o podróżnikach, fanach outdooru i użytkownikach, którzy potrzebują internetu w różnych lokalizacjach. Starlink Mini waży zaledwie 1,16 kg i ma średnicę około 29 cm, co pozwala zmieścić go w plecaku.

Pod względem prędkości, Mini nie ustępuje zbytnio wersji standardowej – oferuje pobieranie powyżej 100 Mb/s, co jest wystarczające do podstawowych zastosowań, takich jak przeglądanie internetu, oglądanie filmów w jakości HD czy praca zdalna. Jednak jego największą zaletą jest zasilanie. Urządzenie zużywa średnio 25–40 W energii, co pozwala na użycie przenośnych akumulatorów lub ładowarek USB PD.

Cena terminala to 1749 zł (w promocji to 1320 zł do końca grudnia), natomiast miesięczny abonament jest bardziej elastyczny. Użytkownicy mogą wybrać plan z limitem 50 GB danych za 175 zł lub opcję bez limitu za 430 zł. To czyni Starlink Mini atrakcyjną opcją dla osób, które potrzebują internetu tylko w określonych sytuacjach i nie chcą płacić wysokich abonamentów co miesiąc.

Różnice w zastosowaniach

Główna różnica między Starlink Standard a Starlink Mini tkwi w przeznaczeniu. Standardowy terminal został stworzony z myślą o użytkownikach stacjonarnych, którzy potrzebują stabilnego internetu na co dzień. Sprawdza się w domach, firmach czy na terenach wiejskich, gdzie brak jest alternatywy w postaci światłowodu.

Starlink Mini natomiast jest skierowany do osób w ruchu. Dzięki kompaktowym wymiarom i łatwości instalacji może być używany wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność. To idealne rozwiązanie na kemping, do kampera czy w miejsca, gdzie tradycyjny internet jest niedostępny. Mniejszy zasięg Wi-Fi (do 112 m²) i mniejsza liczba obsługiwanych urządzeń sprawiają, że Mini nie jest tak wydajny, jak starszy brat, ale rekompensuje to możliwością łatwego transportu i zasilania.

Starlink vs. Starlink Mini – Co wybrać?

Wybór między Starlink Standard a Starlink Mini zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz stałego, niezawodnego dostępu do internetu w jednym miejscu, Starlink Standard będzie najlepszym wyborem. Oferuje większą wydajność, lepszy zasięg i brak limitów danych, co sprawia, że idealnie sprawdzi się w domu czy biurze.

Z kolei Starlink Mini to propozycja dla osób, które cenią sobie mobilność i elastyczność. Jest lekki, kompaktowy i łatwy w użyciu, a jego możliwości zasilania sprawiają, że można korzystać z niego w niemal każdych warunkach. To świetne rozwiązanie dla podróżników, żeglarzy czy osób organizujących wydarzenia w plenerze.