Nie da się ukryć, że Starfield to największa premiera Xboksa od dawna. Tytuł ten wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie wśród graczy. Część stoi na stanowisku, że to jedna z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek trafiły na konsole (i PC), inni mieszają ją z błotem zarzucając archaizmy i powtarzanie schematów, z których Bethesda miała korzystać już przy okazji swoich dużo starszych produkcji. O Starfield będziemy zapewne mówić jeszcze długo - bo gra, oprócz wątku fabularnego, oferuje dziesiątki, jak nie setki godzin eksploracji. Nie zapomina o niej także studio, które tuż po premierze zapowiedziało szereg zmian i poprawek, które z pewnością ucieszą graczy chcących jeszcze lepszego tytułu.

Co zapowiedziano kilka tygodni temu? M.in. Sterowanie jasnością i kontrastem obrazu, menu kalibracji HDR, suwak regulujący pole widzenia, Wsparcie dla monitorów 32:9 (PC), Wsparcie dla DLSS firmy Nvidia (PC) oraz przycisk umożliwiający spożywanie żywności znalezionej w świecie gry! I niektóre z tych rozwiązań właśnie trafiły do wersji beta na PC. A konkretnie na Steam.

Starfield z DLSS już jest. Jak zainstalować?

Udostępniona właśnie aktualizacja z numerkiem 1.8.83 wprowadza wsparcie dla DLSS, usprawnienia wydajności oraz ogólne poprawki rozgrywki. Aby dostrzec korzyści z włączenia generowania klatek obrazu DLSS, należy wyłączyć opcję synchronizacji pionowej. Bethesda pracuje obecnie nad automatycznym dostosowywaniem tego ustawienia i wprowadzi je w przyszłej aktualizacji. Co ważne, w odpowiedzi na liczne prośby studio wprowadziło możliwość spożywania produktów do jedzenia i picia po znalezieniu ich na mapie. A to oznacza, że gracze mogą zjeść je od razu lub zostawić je sobie na później.

Jak zainstalować wersję beta Starfield na Steam?

Otwórz bibliotekę w kliencie Steam i odszukaj grę Starfield. Kliknij prawym przyciskiem myszy grę Starfield i w menu podręcznym wybierz opcję „Właściwości”. W nowym oknie właściwości przejdź na zakładkę „Bety”. W rozwijanym menu "Udział w wersji beta" wybierz pozycję "beta". Poczekaj, aż klient Steam pobierze nową wersję gry Starfield, i ją uruchom.

Warto jednak pamiętać, że beta gry Starfield dostępna na platformie Steam jest jej oddzielną wersją i wymaga osobnego pobrania wszystkich plików. Można w niej kontynuować rozgrywkę, wykorzystując swoje istniejące zapisy, ale zapisy stworzone w becie nie będą działały w wersji publicznej do czasu wprowadzenia do niej najnowszej aktualizacji. Pełną listę zmian w najnowszej wersji Starfield znajdziecie na oficjalnych stronach studia.