WhatsApp na smartfonach i tabletach z wyczekiwaną opcją już dostępny!

Wideorozmowy są standardem współczesnego świata komunikacji. Regularnie dzwonimy do rodziny, przyjaciół czy współpracowników z opcją aktywowanej kamery. Stojące za tym motywacje są różne, ale fakty są takie, że nawet podczas wideorozmów czasem przełączamy się do innych aplikacji — by coś doczytać, by coś sprawdzić itd. Nie chcemy wówczas "tracić oka" z naszych rozmówców — i tutaj z pomocą przychodzi nam zawsze tryb picture-in-picture. Na czym on polega? Najzwyczajniej w świecie minimalizuje obraz wideo od naszych rozmówców, a my możemy dowolnie kontrolować jego położenie. Dotychczas taka opcja była niedostępna w komunikatorze WhatsApp na urządzenia Apple — ale nareszcie coś się w temacie ruszyło. Kilka miesięcy po oficjalnych zapowiedziach i nieśmiałych testach wśród beta testerów, twórcy komunikatora nareszcie są gotowi zaoferować taką opcję każdemu. I to bez wątpienia jest dobra wiadomość!

WhatsApp: co nowego?

Oto pełna lista zmian i nowości, które po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji czekać będą na użytkowników:

Dzięki obsłudze funkcji Obraz w obrazie (PiP) na systemie iOS możesz teraz wykonywać wiele zadań w trakcie połączenia WhatsApp bez wstrzymywania wideo.

Teraz podczas wysyłania dokumentów możesz dodawać podpisy.

Dodano obsługę dłuższych tematów i opisów grup, aby ułatwić ich opisywanie.

Możesz teraz tworzyć spersonalizowane awatary i używać ich jako naklejek oraz obrazów profilowych. Aby rozpocząć, otwórz Ustawienia > Awatar.

Te funkcje pojawią się już wkrótce. Dziękujemy za korzystanie z WhatsAppa!

Źródło: Depositphotos

Bez wątpienia najważniejszą z nowości jest jednak tryb PiP, który to nareszcie pozwoli bardziej efektywnie i bez problemów korzystać z aplikacji WhatsApp na smartfonach i tabletach Apple. Jego sposób działania nie różni się niczym od tego, co znamy z innych komunikatorów — m.in. Face Time, czyli komunikatora Apple. Po dołączeniu do wideorozmowy możemy zminimalizować aplikację, a pływające okno wciąż pozostanie do naszej dyspozycji — i uruchamiając inne aplikacje, będziemy mieć je stale pod kontrolą.

Jeżeli regularnie korzystacie z WhatsAppa do rozmów wideo, a przy tym zależy wam na wygodnej wielozadaniowości, bez konieczności wstrzymywania wideo gdy opuszczacie aplikację itd. — to najnowsze zmiany bez wątpienia was ucieszą. Najbardziej zaskakującą rzeczą jednak jest to, że wprowadzenie tej opcji zajęło producentom jednego z najpopularniejszych komunikatorów na świecie aż tyle czasu. Ale jak wszyscy dobrze wiemy - lepiej późno, niż później... albo wcale. Ale już teraz w kolejce jest kolejna spora nowość, która trafiła do bety: automatyczna transkrypcja wiadomości głosowych, która ma w całości odbywać się lokalnie, w pamięci urządzenia. Kiedy możemy się jej spodziewać dla wszystkich? Czas pokaże...