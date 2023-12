30 gier w które trzeba zagrać. Apple wybrało prawdziwe perełki

Wybór najlepszych gier, filmów, seriali czy książek zawsze jest sprawą dość subiektywną. Apple jednak nie przeszkadza to ani trochę w przygotowaniu swojej listy polecanych gier w ramach ich abonamentu Apple Arcade. Gigant z Cupertino wybrał trzydzieści tytułów, które zręcznie podzielił na kilka kategorii, by każdy zainteresowany mógł łatwiej znaleźć coś idealnie skrojonego pod jego gusta. Które z gier okiem Apple są takimi, jakich przegapić po prostu nie można?

Najlepsze gry z Apple Arcade okiem Apple. Firma podzieliła je na pięć kategorii

Apple Arcade to abonament z grami, w ramach którego wszystkie produkty dostępne są bez reklam ani ukrytych mikropłatności. Płacisz raz, grasz ile chcesz, bez jakichkolwiek ograniczeń. W tamtejszym katalogu znajduje się już ponad 200 pozycji, a dostęp do nich wyceniony został na 34,99 zł miesięcznie. Wszyscy niezdecydowani, jeżeli jeszcze tego nie zrobili, mogą sprawdzić czy im to odpowiada w ramach miesięcznego okresu próbnego.

Apple Arcade: gry z kategorii relaksujących

Przytulne, otulające, przyjemne, relaksujące... tłumaczyć kategorię cozy można na wiele sposobów, jednak najbliżej im bez wątpienia do kategorii relaksu. Bez stresu, na pełnym chilloucie, Apple poleca zagrywać się w:

Apple Arcade: gry z kategorii rodzinnej rozrywki

Coś dla małych i dla dużych. Wspólna zabawa to zawsze ogrom frajdy. W tej kategorii pokuszono się o sześć perełek!

Apple Arcade: gry z kategorii drużynowych

Więcej zawodników, to większy chaos na ekranie czyli... jeszcze więcej frajdy. Tutaj nie ma miejsca na nudę!

Apple Arade: gry z kategorii tych spokojnych

Były już gry relaksujące, teraz czas na prawdziwy spokój. Tutaj sporo klasyki w dobrym wydaniu. Takim solidnie przygotowanym i ponadczasowym.

Apple Arcade: gry z kategorii stanowiących wyzwanie

Spokojnie i relaksująco już było. Teraz czas na trochę wyzwań i psucia własnej krwi. Zarówno pod względem intelektu jak i zręczności. W tej kategorii znalazło się miejsce dla:

Jak widać — lista ta dość pokaźna i... no co by nie mówić: Apple naprawdę dba o to, by w abonamencie Apple Arcade znalazły się co najmniej dobre gry. A wiele z nich spokojnie można określić mianem bardzo dobrych. Poza ich wyborem, serdecznie polecam jednak sprawdzić także nasz autorski wybór najlepszych gier w Apple Arcade, który od lat na bieżąco aktualizujemy.