Star Wars wkrótce dostaną nowe serie animowane i grę MOBA

Tegoroczna odsłona Star Wars Celebration właśnie dobiegła końca. Podczas wczorajszego pokazu dowiedzieliśmy się sporo ciekawych informacji o nowych animacjach od Disneya i aktualizacji obecnych produkcji. Uchylono także rąbka tajemnicy na temat nadchodzącej gry MOBA osadzonej w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Oto skrót najważniejszych wiadomości.

Anime Star Wars: Vision powraca

Vision to dość specyficzne połączenie klimatu Gwiezdnych Wojen z japońską sztuką animacji. Dziewięć odrębnych opowieści opowiadających odmienne historie i charakteryzujące się innym stylem. W panelu poświęconym Star Wars: Vision omówiono spostrzeżenia po odbiorze pierwszego sezonu i plany rozwoju produkcji w przyszłości.

Projekt nie okazał się tak dużym sukcesem jak inne animacje Disneya z odległej galaktyki, jednak sztab Lucasfilm nie ma zamiaru porzucać anime. Z pewnością nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że sam George Lucas jest fanem tego gatunku. Vision otrzyma drugi sezon wiosną 2023 roku.

Dwie ścieżki, dwie możliwości. Star Wars: Tales of the Jedi

Nowa animacja poświęcona jest nieopowiadanej wcześniej historii Ahsoki Tano i Hrabiego Dooku. Dwie ścieżki to oczywiście przeplatające się drogi jasnej i ciemnej strony mocy. Serial został rozpisany na sześć odcinków, a każda z postaci otrzyma po trzy. Każdy z nich zaprezentuje inną epokę.

To jednak niejedyne postacie z kanonu, które pojawią się na ekranie. Fanów „Mrocznego widma” z pewnością ucieszy fakt, że do Star Wars: Tales of the Jedi zawita Qui-Gon Jinn. Co ciekawe, tym razem w roli padawana.

Drugi sezon „Parszywej Zgrai”

Wątek klonów w filmach został potraktowany trochę po macoszemu. Całe szczęście gry, komiksy i animacje rzucają więcej światła na tą fascynującą formację. Jeśli spodobały wam się „Wojny klonów” to od "The Bad Batch" nie będziecie mogli się oderwać.

Serial przedstawia opowieść o elitarnej jednostce Force 99 znanej jako „parszywa zgraja”, która próbuje odnaleźć się w obliczu rodzącego się Imperium. Podczas wczorajszej konferencji zaprezentowano zwiastun drugiego sezonu, pełen akcji i znanych postaci. Pierwszy sezon w polskiej wersji językowej będzie dostępny w kraju już 14 czerwca na platformie Disney+

Lucasfilm odkopuje Star Wars: Hunters

Jednym z ciekawszych fragmentów wczorajszej konferencji był panel poświęcony Star Wars: Hunters. Gra przypomina MOBĘ z perspektywy trzeciej osoby, a sama rozgrywka opiera się sieciowych walkach 4 na 4. Gracze po wybraniu jednej z kilku grywalnych postaci mierzą się na arenach stylizowanych na kultowych lokacjach z uniwersum Star Wars.

Podczas konferencji projektanci opowiedzieli o współpracy między Lucasfilm Games a Zyngą – głównym podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie gry. Rozmawiano o projektowaniu postaci i indywidualnej specyfice rozgrywki każdej z nich. Niestety nie zdradzono kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery. Wiadomo, że gra ma ukazać się na urządzeniach mobilnych i Nintendo Switch w bliżej nieokreślonym 2022 roku.

I tak oto zakończyło się popkulturowe show z Jedi i Sithami w roli głównej. Jeśli chcecie prześledzić wszystkie pomniejsze wątki poruszane w panelach Star Wars Celebration 2022, to zapraszam bezpośrednio pod ten adres. Dajcie znać w komentarzach, na którą z tegorocznych zapowiedzi czekacie najbardziej.