Po perypetiach związanych z miejscem gali MMA-VIP 4, której twarzą jest Andrzej Z. pseud. "Słowik" i której promocją zajmuje się Marcin Najman, doszło do tego że Kielce zrezygnowały z użyczenia hali, Pruszków się odciął i stanęło ostatecznie na Wieluniu. Lokalni aktywiści, społeczność oraz lokalni dziennikarze, a także m. in. radni PiS w Wieluniu stanowczo sprzeciwiają się wydarzeniu. Krzysztof Stanowski postanowił odwiedził burmistrza Wielunia - Pawła Okrasę i... skonfrontował się z Marcinem Najmanem.

Podczas gdy dziennikarz sportowy przyjechał do urzędu bez większej obstawy, Marcin Najman postanowił wziąć ze sobą kolegów, którzy rozstawili transparenty, które miały wskazywać na hipokryzję Stanowskiego. Wokół budynku zgromadzili się mieszkańcy Wielunia, którzy w większości popierali pomysł odcięcia się miasta od organizacji gali MMA-VIP 4 - dali temu wyraz w wypowiedziach z dziennikarzami oraz poprzez aktywne wsparcie dla swoich faworytów. Więcej gardeł będących w stanie wygenerować więcej decybeli miał za sobą Krzysztof Stanowski.

Krzysztof Stanowski przyjechał do Wielunia na zaproszenie burmistrza - Pawła Okrasy, kiedy ten wyemitował materiał wideo, w którym argumentował swoją decyzję oraz zaprosił dziennikarza na rozmowę. Jak widać - do debaty przyłączył się również Marcin Najman, który miał okazję skonfrontować się ze swoim kolejnym przeciwnikiem, tym razem poza oktagonem. W trakcie gali MMA-VIP 4, Najman zmierzy się z Mirosławem Dąbrowskim, pseud. "Misiek z Nadarzyna". Ów człowiek ma na swoim koncie takie wyczyny jak pobicie funkcjonariusza, przemyt spirytusu o wartości 15 mln dolarów - jest jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich gangsterów.

Transmisję ze starcia Krzysztofa Stanowskiego przed wejściem do urzędu relacjonował serwis Info.Wielun.pl. Materiał przedstawia całość zajścia - Marcin Najman cały czas trzymał się argumentacji, jakoby Kanał Sportowy, którego dziennikarz sportowy jest udziałowcem, promował przestępców za pomocą reklamowania walk w ramach GROMDA. Stanowski odpowiadał, że jego GROMDA nie interesuje, tak samo jak walki w ringu ogółem - natomiast zarówno właściciel zrzeszenia oraz występujący tam zawodnicy nie byli karani za przestępstwa takiego kalibru jak Andrzej Z., który był bossem największej polskiej mafii, a także wobec którego toczą się postępowania.

Do rękoczynów nie doszło i całe szczęście

Lokalni dziennikarze przepytywali frontmanów konfliktu o MMA-VIP 4, a także prowadzili sondę wśród mieszkańców. Stanowski i Najman nawet w trakcie pyskówki zachowywali się całkiem godnie. Obiecałem, że nie będę oceniał żadnej ze stron konfliktu - dlatego nie robię. Obaj panowie ruszyli po niecałej godzinie do gabinetu burmistrza. Stanowski przed spotkaniem tłumaczył, że przyjechał do Wielunia jako dziennikarz, który chce sprawdzić czy rzeczywiście Paweł Okrasa utrzymuje swoją niecodzienną argumentację odnośnie wydarzenia. Według niego, nie ma przeciwwskazań, aby w Wieluniu odbyła się czwarta edycja gali, którą promuje "Słowik".

Ostatecznie, gala MMA-VIP 4 w Wieluniu raczej się odbędzie - mimo, że Marcin Najman stracił większość sponsorów. Gala będzie dostępna nie tylko jako event stacjonarny, ale i w formie PPV w Internecie. Burmistrz ponownie, również w obecności Marcina Najmana wyraził aprobatę dla tego pomysłu i - jak twierdzi Krzysztof Stanowski - przyznał, że halę w Wieluniu można wynająć pod dowolne wydarzenie. Piłeczkę odbił dziennikarz, który zapytał czy gdyby to był "zlot pedofili, którzy odbębnili swoje wyroki", to czy też by się zgodził. Paweł Okrasa miał przyznać, że taką zgodę by wydał.

Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych mocno krytykował galę MMA-VIP 4, a także wielokrotnie wdawał się w utarczki z Marcinem Najmanem. Program "Dziennikarskie Zero", w którym nawoływał do bojkotu wydarzenia ma obecnie 3 mln wyświetleń. Sprawa zmagań w oktagonie federacji reprezentowanej przez Marcina Najmana była szeroko komentowana nie tylko w środowisku sportowym, ale także na YouTube oraz w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

Grafika wprowadzająca: MMA-VIP