Stanowski gromi Najmana za MMA-VIP i bossa "Słowika"

Tak, ten "Słowik", który przetrącał ludziom gnaty, ich życia i ich biznesy tworząc jedną z bardziej przerażających organizacji przestępczych w kraju. W okresie gwałtownych przemian wykorzystał kalekość wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i polityków, którzy pomagali mu w wyjściu z więzienia. Odsiedziana kara nie oznacza "czystej karty". To nie jest tak, że po takim czasie powinniśmy zapraszać takich ludzi do biesiadowania przy stole pełnym luksusów oraz prowadzenia wygodnego życia tylko dlatego, że jest się sławnym. Kanony sławy brutalnie zmieniły się w ostatnim czasie i okazuje się, że celebrytą może zostań zarówno sutenerka jak i boss pruszkowskiej mafii.

Krzysztof Stanowski bardzo szybko włączył się w dyskusję (o ile można to tak nazwać) z Marcinem Najmanem. Ten drugi w swoich materiałach, których nie warto nawet tutaj pokazywać, przekonywał że każdy zasługuje na drugą szansę. Tak samo jak jawnogrzesznica, którą chciał ukamienować tłum. No, tak - prowadzenie gangu, który mordował i okaleczał ludzi jest dokładnie tym samym, co poważne wykroczenie przeciwko bożemu przykazaniu. To wypunktowywał nawet Krzysztof Stanowski w swoich materiałach. Najman użył karty Mateusza Borka, współtwórcy Kanału Sportowego i jego organizacji GROMDA, Fame MMA (promowanej w Kanale Sportowym organizacji freakowskiej), a także niektórych mniej fortunnych wpisów Stanowskiego na Twitterze.

Marcin Najman próbował się bronić, ale cały czas opierał się głównie na wyciąganiu "kompromitujących" faktów z życia Stanowskiego lub osób tworzących Kanał Sportowy. Dzień później, Krzysztof Stanowski nagrał "specjalny" odcinek Dziennikarskiego Zera, które w całości zadedykował Marcinowi Najmanowi i federacji MMA-VIP, którą dosłownie rozniósł. Nawoływał sponsorów do wycofywania się, do zrywania umów na użyczenie obiektu w Kielcach (co się udało), do bojkotu przez widzów. Sądząc po odzewie na ten materiał, całkiem udanie.

Krzysztof Stanowski w swoich materiałach odnosi się z dużą dozą niechęci do sportów walki ogółem, a szczególnie do freakfightów oraz związanych z nimi organizacji. Doskonale kojarzony w środowisku sportowym jest jego konflikt z Marcinem Najmanem - ten drugi zarzucał wiele razy dziennikarzowi sportowemu kłamstwa na jego temat, a Stanowski odgryzał się ripostami dotyczącymi sukcesów sportowych Najmana. Odbył się nawet Hejt Park z udziałem Mateusza Borka i Marcina Najmana, do których "dosiadł się" Krzysztof Stanowski.

Okazuje się, że odezwa Krzysztofa Stanowskiego znalazła posłuch wśród osób które są w pewien sposób związane z organizacją gali. 4 edycja miała odbyć się w Kielcach - obiekt natomiast należy do miasta. Władze Kielc podjęły decyzję, wedle której nie wezmą udziału we współpracy z MMA-VIP. Marcin Najman uznał, że to nie problem i taka gala może się odbyć w Pruszkowie.

Krzysztof Stanowski podjął istotny temat, który przetacza się przez środowisko celebrytów

To niedorzeczne, że ludzie którzy 20, 30 lat temu trzęśli Polską doprowadzając do tragedii wielu istnień - obecnie stają się celebrytami. Takich przypadków w środowisku showbusinessu jest znacznie więcej niż nam się wydaje. Andrzej Zieliński, ps. "Słowik" to z pewnością najgłośniejszy i najbardziej bezczelny z nich. Zamiast zastanawiać się nad krystalicznością Borka, Stanowskiego, czy kogokolwiek z ekipy Kanału Sportowego czy Weszło: zastanówmy się, czy rzeczywiście chcemy robić dla takich ludzi jak "Słowik" miejsce przy stole pełnym przywilejów i lukratywnych kontraktów. Realia w Polsce są obecnie zupełnie inne i łamanie prawa "Słowikowi" nie zostanie wybaczone tak łatwo przez wymiar sprawiedliwości jak kiedyś. Tym bardziej, że jego wolność to efekt wpłaconej kaucji, a obecnie toczą się przeciwko niemu postępowania.