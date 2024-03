Stanowski traci widzów? Twórca Kanału Zero komentuje

Serwis Wirtualne Media donosi, że Kanał Zero traci widzów – i to o połowę. Do sytuacji odnosi się sam Krzysztof Stanowski, którego te informacje specjalnie nie smucą. Twórca Kanału Zero jest zadowolony z liczb i zapowiada, że to jeszcze nie koniec.

Kanał Zero oficjalnie na YouTube wystartował na samym początku lutego. Dane Socialblade, którymi dzieli się serwis Wirtualne Media wskazują, że w początkowym okresie działania nowy projekt Krzysztofa Stanowskiego przyciągnął widzów generując ponad 10 mln, 12,77 mln, 10,77 mln i 12,4 mln wyświetleń odpowiednio w kolejnych tygodniach. Jak się teraz okazuje, w ciągu ostatnich trzech tygodni odnotowano spadek odsłon, osiągając poziomy na poziomie od 6,4 do 6,8 mln.

Zarówno wysokie wyniki Kanału Zero w lutym, jak i jego osiągnięcia, można przypisać głównie popularności wybranych materiałów, takich jak "Dziennikarskie zero: Cała prawda o Derpienski" oraz "Godzina Zero #2 - Andrzej Duda wywiad - Stanowski i Mazurek". Te dwa nagrania są obecnie jedynymi na kanale, które przekroczyły próg 2 mln odtworzeń, osiągając odpowiednio 3,5 mln i 2,8 mln wyświetleń. Co ciekawe, aż 23% wyświetleń Kanału Zero pochodziło z shortów. Informacje te podane portal Viewstats.

Wśród najnowszych materiałów udostępnionych na Kanale Zero największą popularnością cieszą się filmy: "Dziennikarskie zero: kłamstwa, manipulacje i obrzydliwości Gazety Wyborczej" (ponad 861 tys. wyświetleń) oraz "Mazurek i Stanowski #6: Policja vs rolnicy, Hołownia oraz wybory w PiS" (722 tys.).

Równocześnie liczba subskrybentów Kanału Zero przekroczyła już 989 tys. widzów. Najnowszy projekt Krzysztofa Stanowskiego zbliża się pod tym względem do Kanału Sportowego (993 tys. subskrypcji). Łącznie, Kanał Zero opublikował prawie 300 filmów, które zgromadziły ponad 81 mln wyświetleń.

Kanał Zero z mniejszym zainteresowaniem? Nic takiego. Twórcy uspokajają nastroje

Do informacji udostępnionych przez portal Wirtualne Media odniósł się sam zainteresowany. Twórca i założyciel Kanału Zero w w jednym ze swoich najnowszych wpisów na platformie X (dawniej Twitter) jest bardzo dobrej myśli i nie przejmuje się do końca prezentowanymi liczbami. Kanał Zero radzi sobie bardzo dobrze i zgodnie z przewidywaniami jego twórców. "Za marzec będzie to pewnie około 35 mln wyświetleń i to powinna być w przyszłości liczba, wokół której będziemy się kręcić, aż od czasu do czasu wydarzy się coś napędzającego ruch" – pisze Stanowiski. Jednocześnie przypomina, że w rekordowym miesiącu, Kanał Sportowy mogł pochwalić się 29,8 mln wyświetleń. W sieci wywiązała się dyskusja na temat słuszności porównań Kanału Zero z Kanałem Sportowym i okazuje się, że rekord udało się ustanowić w czasie, w którym to sprawa nie związana ze sportem cieszyła się na KS ogromnym zainteresowaniem.

Co ciekawe, Kanał Zero stale będzie rósł – i to nie tylko pod względem widzów. Krzysztof Stanowski podaje, że wkrótce przedstawi nowych sponsorów kanału oraz nowych prowadzących, którzy będą mieli swoje autorskie audycje na YouTube. Kto to będzie? Przekonamy się już niedługo. Jednocześnie, twórca Kanału Zero podaje, że nocy program specjalny o sytuacji w podmoskiewskiej sali koncertowej przyciągnął przed północą 60 tys. widzów. Pamiętajcie też, że od zeszłego tygodnia działa Kanał Zero Extra. To miejsce, w którym udostępniane będą dodatkowe materiały, w tym wiele smaczków, merytorycznych wywiadów z twórcami i content, który nie znalazł miejsca na głównym kanale.