Nowe wentylatory od Stadler Form. W sam raz na lato

Marka Stadler Form, znana jest przede wszystkim z rozwiązań służących poprawie jakości powietrza. Firma wprowadza właśnie do sprzedaży dwa nowe urządzenia, które pomogą przetrwać upalne lato. To kompaktowy wentylator Leo oraz kolumnowy wentylator Peter w wersji Leatherette i Little.

Leo. Kompaktowy wentylator od Stadler Form

Leo to niewielki wentylator, który bez problemu zmieści się na stole lub biurku, ale jego zasięg nie jest wcale taki mały. Jego zasięg to 8 metrów, a dzięki technologii oscylacji 3D urządzenie pozwala na rozprowadzenie strumienia powietrza nie tylko w poziomie, ale także w pionie, co ma przekładać się na lepsze jego schłodzenie. W przypadku ustawienia w poziomie do wyboru są trzy zakresy: 60, 90 lub 180 stopni. Dla rozprowadzania pionowego to odpowiednio kąt od -5 do 85 stopni. Do tego timer z przedziałem czasowym od 1 do 7 godzin.

Wentylator pozwala na wybór jednego z czterech ustawień. Najwyższy ma symulować silne podmuchy wiatru, najniższy, jak mówi producent, zbliżony jest do orzeźwiającej bryzy. Zmianę ustawień przeprowadza się z wykorzystaniem pilota przymocowywanego do wentylatora magnetycznie.

Urządzenie dostępne jest już w sprzedaży na stronie producenta oraz u autoryzowanych przedstawicieli handlowych a jego cena to 499 zł.

Peter Leatherette i Peter Little. Kolumnowe wentylatory od Stadler Form

Peter Leatherette jest nowym modelem znanego wentylatora Peter. Jak informuje producent, poprzedni model wyróżniony został nagrodą „German Design Award Winner 2020”. Urządzenie wykorzystuje do pacy oscylację, ma przekładać się na zajmowanie przez niego niewiele miejsca przy jednoczesnym zapewnienie chłodnego, optymalnie rozprowadzonego powietrza.

Boki urządzenia zostały obite wysokiej jakości materiałem z tłoczoną, realistyczną strukturą skóry, która doskonale kontrastuje z matowym, czarnym wykończeniem. Dodatkowo Peter Leatherette wyposażony został w zmywalny filtr, który chroni wentylator przed kurzem i innymi niepożądanymi cząstkami.

Kontrola wentylatora sprowadza się do obsługi panelu dotykowego, na którym do wybrania jest jedna z trzech prędkości, a według zapewnień producenta smukła forma wentylatora nie przeszkadza w tworzeniu mocnego wiatru. Peter posiada wbudowany timer z możliwością ustawienia od 1 do 7 godzin pracy, a tryb Naturalnej Bryzy symuluje prawdziwe warunki delikatnego wiatru.

W sprzedaży pojawia się też model Little oferujący podobne rozwiązania, co klasyczny model. Dzięki kompaktowemu kształtowi i minimalistycznemu wzornictwu, można go ustawić w dowolnym miejscu. Wentylator dostosowuje się do otoczenia i intuicyjnie przełącza się między czterema różnymi poziomami prędkości.

Urządzenia dostępne są już w sprzedaży na stronie producenta oraz u autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Peter Leatheretteto dostępny jest za 899 zł, Little kupicie za 379 zł.

Źródło: informacje prasowe