Graficy niestety nie mogą spać spokojnie. Kolejny rozwój AI

Stable Diffusion, technologia oparta na sztucznej inteligencji, opracowana w tym roku przez firmę Stability AI, pozyskała nowe fundusze, co pozwoliło osiągnąć niezwykle wysoką wartość całej technologii - jak donosi Bloomberg, powołując się na źródło dokładnie znające tę sprawę, możemy mówić o miliardzie dolarów.

Co ciekawe, taki wynik udało się osiągnąć pomimo dość nietypowego podejścia firmy, które nie jest spotykane wśród “konkurencji” w tej dziedzinie, czyli na przykład ​​OpenAI czy Google. Grafiki stworzone przy użyciu Stable Diffusion są bowiem oparte na modelu open source, co oznacza, że każdy może z nich korzystać bez żadnych ograniczeń.

Źródło: Depositphotos

Nowe fundusze mają być furtką do dalszego rozwoju

Stability AI oficjalnie poinformowało, że w rundzie prowadzonej przez Coatue, Lightspeed Venture Partners i O'Shaughnessy Ventures zdołało zebrać 101 milionów dolarów. Firma zapewnia, że całe zdobyte fundusze zostaną przeznaczone na przyspieszenie rozwoju sztucznej inteligencji dla obrazu, języka, audio, wideo, 3D i wiele więcej - cel jest taki, żeby wszystko nadawało się idealnie do zastosowań konsumenckich i korporacyjnych na całym świecie.

Stable Diffusion różni się od DALL-E między innymi tym, że z wygenerowanymi obrazami każdy może zrobić co tylko chce - wliczając w to wykorzystanie takich grafik do własnych ofert komercyjnych. Jest to zatem dość niestandardowa taktyka, lecz to właśnie komercyjne cele są dla firmy jednym z głównych priorytetów - Stability AI oferuje również drugą wersję swojej technologii opartej na sztucznej inteligencji o nazwie DreamStudio, twierdząc, że planuje generować przychody poprzez rozwój podstawowego Stable Diffusion i dostosowywania wersji oprogramowania dla klientów korporacyjnych.

Źródło: Depositphotos

Jeden z inwestorów, Sri Viswanath z Coatue, który dołączył do zarządu Stability AI, powiedział Bloombergowi, że to właśnie to podejście open source odróżnia Stability AI od rywali:

Zaangażowanie Stability AI w open source jest kluczowe – dając szerszej publiczności narzędzia do tworzenia oraz innowacji, open source aktywuje pełną gamę możliwości AI.

Takie podejście Stability AI cieszy wielu użytkowników, ale naraża również na spore niebezpieczeństwo

Warto jednak zaznaczyć, że tak samo, jak jest to fajna i przyjazna dla użytkowników opcja, tak samo jest ona niebezpieczna. To wszystko sprawia, że Stable Diffusion jest idealnym narzędziem do tworzenia deep fake’ów i rozsyłania dezinformacji. Wszelkie inne technologie AI generujące obrazy mają mnóstwo zabezpieczeń przed takimi działaniami, jednak dzieło Stability AI ze względu na swoją strukturę generuje absolutnie wszystko - a założyciel firmy, Emad Mostaque, tłumaczy to tym, że to ludzie decydują o etyce własnych działań i zakłada, że negatywne wykorzystanie tego narzędzia będzie zaledwie małym odsetkiem całości.

Źródło: Depostiphotos

Stability AI planuje zwiększyć ilość zatrudnianych pracowników i otworzyć się na inne projekty

Część zdobytych funduszy ma również zostać przekazane na zwiększenie ilości zatrudnionych pracowników. W tej chwili firma, która ma siedzibę w Londynie, może pochwalić się zespołem o wielkości 100 osób, lecz w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy Stability AI ma plan potroić ilość pracowników, osiągając pułap 300 osób w swoim zespole.

Ponadto, firma przyznaje, że przekształcanie tekstu w obraz to nie jest jedyna technologia AI, nad jaką pracuje. W planach jest stworzenie wersji open source innych dużych modeli opartych na sztucznej inteligencji, w tym przede wszystkim systemu generatora tekstu, podobnego do GPT-3 od OpenAI (twórców DALL-E). Sztuczna inteligencja wkrótce nie będzie zmorą wyłącznie grafików, a zaatakuje dużo innych obszarów - czy zdoła zastąpić ludzi? O tym przekonamy się szybciej, niż możemy przypuszczać.

Źródło: Bloomberg

Stock Image from Depositphotos