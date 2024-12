Te gry powalczą o tytuł gry roku 2024! Czym zasłużyły sobie na nominację?

Znamy już wszystkie nominacje do The Game Awards 2024. Sprawdź, jakie tytuły podbiły serca graczy i krytyków, czym zasłużyły sobie na wyróżnienie i dlaczego tegoroczna walka o miano Gry Roku (GOTY) będzie wyjątkowo zacięta. Sprawdź, czy Twój faworyt jest na tej liście.

The Game Awards to coroczne święto branży gier wideo, które od lat przyciąga uwagę zarówno graczy, jak i twórców. Wśród licznych kategorii nagród największym prestiżem cieszy się tytuł Gry Roku (Game of the Year). O wyróżnienie jak zwykle walczą produkcje, które podbiły serca graczy oraz krytyków dzięki swoim unikalnym cechom i najwyższej jakości wykonania. Przyjrzyjmy się nominowanym tytułom i sprawdźmy, co sprawiło, że znalazły się wśród najlepszych.

Astro Bot – magia platformówek w nowym wydaniu

Studio Team Asobi od lat udowadnia, że zna się na tworzeniu gier, które są nie tylko wciągające, ale także idealnie wykorzystują możliwości sprzętowe konsoli PlayStation. W 2024 roku ich najnowsza produkcja, Astro Bot, ponownie zachwyciła społeczność graczy.

Gra wyróżnia się nie tylko wciągającą, trójwymiarową rozgrywką, ale także imponującym wykorzystaniem technologii haptycznej kontrolera DualSense. To, co czyni Astro Bota wyjątkowym, to jego zdolność do wywoływania emocji – od zachwytu nad pięknem otoczenia, przez radość z odkrywania sekretów, aż po satysfakcję płynącą z pokonywania wyzwań. Ta platformówka jest jednocześnie listem miłosnym do gatunku i świeżym spojrzeniem na jego możliwości.

Balatro – nietypowe połączenie pokera i roguelike’a

Balatro to prawdziwy czarny koń tegorocznych nominacji. Niezależna gra od razu przyciągnęła uwagę świeżym podejściem do mechanik karcianych i gatunku roguelike. Co ciekawe, twórcom udało się zbalansować losowość pokera z elementami strategicznego planowania, tworząc produkcję, która jest równie wymagająca, co satysfakcjonująca.

Styl graficzny Balatro dodaje grze uroku, a dynamiczna rozgrywka sprawia, że każda partia jest unikalna. Wprowadzenie nowatorskich mechanik i narracji, która mimo minimalistycznej formy potrafi wciągnąć na długie godziny, zasłużyło na miejsce wśród najlepszych.

Black Myth: Wukong – azjatyckie legendy w pełnej krasie

Kiedy chińskie studio Game Science zaprezentowało pierwsze materiały z Black Myth: Wukong, gracze nie kryli zachwytu. Teraz, po premierze, gra zyskała status jednej z najbardziej imponujących produkcji action RPG ostatnich lat.

Oparta na klasycznej chińskiej powieści „Wędrówka na Zachód”, gra przenosi nas do świata pełnego mitycznych stworzeń, widowiskowych pojedynków i klimatycznych lokacji. Na szczególną uwagę zasługuje zaawansowany system walki, który łączy płynność z wymagającym poziomem trudności, oraz oprawa graficzna, która śmiało konkuruje z najlepszymi produkcjami na rynku.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – historia trwa dalej

Rzadko zdarza się, by dodatek do gry był nominowany w kategorii GOTY, ale Elden Ring: Shadow of the Erdtree nie jest typowym DLC. Rozszerzenie do kultowego Elden Ringa oferuje tak rozbudowaną zawartość, że niektórzy porównują je do samodzielnej gry.

Nowa fabuła, złożone lokacje, potężni bossowie i rozbudowany system rozgrywki sprawiają, że Shadow of the Erdtree zasługuje na uznanie jako pełnoprawna kontynuacja historii stworzonej przez FromSoftware. Dla fanów gatunku soulslike to absolutny must-play, który podnosi poprzeczkę dla przyszłych rozszerzeń w branży.

Final Fantasy VII: Rebirth – odświeżenie kultowego klasyka

Square Enix nie zawodzi swoich fanów, a Final Fantasy VII: Rebirth to dowód na to, że można odświeżyć kultowy klasyk w sposób, który nie tylko zachowuje ducha oryginału, ale także wprowadza go na zupełnie nowy poziom.

Druga część remake’u słynnego jRPG oferuje nie tylko znane postacie i wątki fabularne, ale także rozwija świat gry, dodając nowe lokacje i wydarzenia. Dzięki przepięknej grafice, zaawansowanym mechanikom walki oraz dopracowanej narracji, Rebirth zdobył aż siedem nominacji, co czyni go jednym z liderów tegorocznych The Game Awards.

Metaphor: ReFantazio – twórcy Persony wkraczają w świat fantasy

Twórcy serii Persona postanowili spróbować czegoś nowego i stworzyli Metaphor: ReFantazio – grę RPG osadzoną w oryginalnym świecie fantasy. W produkcji znajdziemy znane elementy, takie jak głębokie relacje między postaciami i rozbudowany system walki, ale wszystko to podane w nowym, świeżym kontekście.

Gra zachwyca nie tylko bogatą narracją, ale także wyjątkową stylistyką i muzyką, które nadają jej niepowtarzalny klimat. Dzięki temu Metaphor: ReFantazio stało się jedną z najczęściej omawianych produkcji roku.

Nominacje do Gry Roku w The Game Awards 2024 to przegląd tego, co najlepsze w branży gier. Od odważnych debiutów po kontynuacje kultowych serii, każda z produkcji wnosi tu coś wyjątkowego. Wybór zwycięzcy nie będzie łatwy, ale bez względu na wynik, jedno jest pewne – rok 2024 był wyjątkowy dla graczy. Teraz pozostaje nam tylko czekać na ogłoszenie zwycięzcy, a to już 12 grudnia.