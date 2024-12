Squid Game i Call of Duty. Nie możecie przegapić tego połączenia

Call of Duty: Warzone słynnie z nawiązywania nietypowych współprac. Twórcy zrobili sobie niezłe źródło dochodu ze skinów, przedstawiających znane postacie z popkultury, kina, gier czy branży muzycznej. W formie grywalnych postaci pojawiały się tam już tam takie legendy jak Daryl Dixon z The Walking Dead, Lara Croft, Terminator, Homelander czy Michael Myers. Wszystko wskazuje na to, że niebawem otrzymamy nowe skiny ze Squid Game – idealnie na premierę nowego sezonu.

Reklama

Strażnicy ze Squid Game jako grywali operatorzy? To możliwe

Squid Game stało się globalnym fenomenem, a charakterystyczne kombinezony strażników na dobre zapisały się w kulturze popularnej. Nie dziwne więc zatem, że Call of Duty sięga po ten motyw – zapewne będzie sprzedawać go w paczce przedmiotów kosmetycznych za kilkadziesiąt złotych.

Zapewne, bo nie do końca wiadomo jeszcze, o co chodzi we współpracy Netfliksa i Activision. Twórcy Warzone udostępnili jedynie powyższy zwiastun, ale na podstawie poprzednich kampanii z przeszłości możemy domyślać się, że wideo zapowiada dodanie do sklepu z wirtualnymi przedmiotami skinów ze Squid Game.

Zapowiedź pojawia się chwilę przed premierą drugiego sezonu hitowego serialu Netfliksa. Nowe epizody Squid Game pojawią się już 26 grudnia, a sama produkcja ma być jeszcze bardziej pokręcona, niż dotychczas. W sieci pojawiło się co prawda kilka plotek o możliwym evencie w Warzone, lub ograniczonych czasowo trybach gry, nawiązujących do serialu, ale nie są to potwierdzone informacje – na więcej szczegółów będziemy musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Na końcu filmy wyświetla się bowiem napis Styczeń 2025, więc content ze Squid Game trafi do Warzone dopiero po premierze serialu.