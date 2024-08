Polskie perełki za grosze! Takiej wyprzedaży nie było!

Dziś rozpoczęła się wyjątkowa wyprzedaż na Steamie zatytułowana "From Poland with Love". Organizowana przez Untold Tales, we współpracy z 26 innymi polskimi deweloperami i wydawcami, wyprzedaż niesie w świat dobre zdanie na temat polskiego gamedevu, bo wśród przecenionych tytułów są rozpoznawalne ty...

Dziś rozpoczęła się wyjątkowa wyprzedaż na Steamie zatytułowana "From Poland with Love". Organizowana przez Untold Tales, we współpracy z 26 innymi polskimi deweloperami i wydawcami, wyprzedaż niesie w świat dobre zdanie na temat polskiego gamedevu, bo wśród przecenionych tytułów są rozpoznawalne tytuły na całym świecie, ale nie tylko. Co ciekawe, w ramach tej akcji, gracze mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek na ponad 80 tytułów, w tym zarówno uznane hity, jak i nadchodzące perełki.

Wyprzedaż gier na Steam - polskie gry taniej

Wśród firm, które dołączyły wyprzedaży znajdują się takie studia jak 11 Bit Studios, CD Projekt Red, Flying Wild Hog oraz Techland. Jest to więc doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w gry, które zdobyły uznanie na całym świecie, a teraz dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Przykładowo, seria Wiedźmin, uznawana za jedną z najlepszych w historii gier wideo, jest dostępna z rabatami sięgającymi 85%. Pierwsza część kosztuje zaledwie 4,49 zł, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów w wersji rozszerzonej to wydatek 5,99 zł, a Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna można nabyć za 37,49 zł.

Miłośnicy gier akcji i survivalu mogą zanurzyć się w świecie opanowanym przez zombie w grze Dying Light, która jest dostępna z 70% rabatem. Choć sequel nie jest objęty indywidualną zniżką, można zakupić pakiet Dying Light Polish Sale Bundle, zawierający obie części serii z 66% rabatem. Dla fanów szybkiej akcji i futurystycznych klimatów Ghostrunner 2 jest dostępny z 60% zniżką.

Wyprzedaż “From Poland with Love” to nie tylko okazja do zakupu znanych tytułów, z których dużą część możecie już mieć w swoich kolekcjach, ale także do odkrycia nowych, nieznanych Wam wcześniej gier. Wśród nich znajdują się produkcje zarówno dużych studiów, jak i mniejszych, niezależnych zespołów, które również zasługują na Waszą uwagę. Warto przejrzeć pełną ofertę wyprzedaży, która potrwa do 19 sierpnia 2024 roku, aby znaleźć coś dla siebie i wesprzeć polskich twórców gier.

Link do wyprzedaży From Poland With Love na Steam.