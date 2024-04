Squid Game był serialem który pojawił się nagle, znikąd i... w kilka dni stał się szaleństwem na skalę światową. Koreańską produkcję pokochali mali i duzi, niezależnie od szerokości geograficznej.

Można chyba spokojnie powiedzieć, że sukces Squid Game był niespodziewany dla... absolutnie każdego. W tym także Netflixa. Z tej okazji firma nie miała jak się odpowiednio wcześniej przygotować do stworzenia kontynuacji — i działała nieco po omacku. Chcąc podgrzewać markę, minionej jesieni zaserwowała widzom teleturniej Squid Game: Wyzwanie, który wzbudził ogrom kontrowersji po tym gdy jego uczestnicy zdradzali szczegóły realizacji.

Od dawna wiedzieliśmy jednak, że drugi sezon Squid Game powstaje i... nareszcie doczekaliśmy się jakiś konkretów związanych z datą premiery!

Squid Game - drugi sezon trafi na Netflix jeszcze w tym roku!

Ted Sarandos, czyli CEO Netflixa, w ostatniej rozmowie z mediami zdradził co nieco na temat planów platformy na ten rok. I wśród nich pojawiło się wiele powrotów znanych i lubianych marek. Wspomniał on o ostatnim sezonie Cobra Kai, o nowym Nocnym Agencie i Emily w Paryżu. Tym jednak co wzbudziło najwięcej emocji jest bez wątpienia oficjalne potwierdzenie informacji o których to rozprawiało się już od jakiegoś czasu, czyli powrotu Squid Game. Bo serial faktycznie ma powrócić na ekrany z nowymi odcinkami jeszcze w tym roku. I choć nie ma żadnych dokładnych dat — to prawdopodobnie nie później niż jesienią możemy spodziewać się powrotu budzącej taki ogrom emocji serii. I jest to znakomita wiadomość dla wszystkich fanów!