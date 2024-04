Perypetie z The Office powrócą. Teraz z nowymi bohaterami

Już wkrótce pojawi się okazja powrotu do uniwersum The Office. Na temat nowego projektu pojawia się coraz więcej informacji. Poznaliśmy właśnie pierwszych aktorów, których zobaczymy w nowej produkcji.

The Office to jeden z najbardziej uwielbianych seriali komediowych ostatnich dekad. Widzowie na całym świecie pokochali ten nietuzinkowy humor. Pomysł na serial okazał się na tyle dobry, że stacje na całym świecie tworzyły swoje własne wersje. Teraz jednak do gry powrócić ma ta dla wielu najulubieńsza — amerykańska.

O tym że będzie nowy serial w uniwersum The Office wiadomo nie od dziś. Nie znamy jeszcze co prawda szczegółów związanych z tą produkcją. Wiadomo jednak, że znów przeniesie nas do biurowych opowieści. Tym razem jednak z nowymi bohaterami.

Oto aktorzy, których zobaczymy w nowym The Office

Nie mamy pewności że nowy serial będzie równie zabawny i zapisze się w dziejach historii popkultury równie mocno, co pierwowzór. Ale właśnie dowiedzieliśmy się, że twórcami serialu będzie Greg Daniels oraz Michael Koman. Ponadto poznaliśmy pierwszych aktorów, którzy dołączyli do obsady. Wśród nich znalazł się Domhnall Gleeson (m.in. Czarne Lustro) i Sabrina Impacciatrone (Biały Lotos).

Opowieść ma dziać się w tym samym uniwersum co oryginał, co daje nam nadzieję na mrugnięcia okiem i jakieś okazjonalne powroty starej ekipy. Na tę chwilę jednak można jedynie gdybać i snuć wizje tego, jak chcielibyśmy, by serial wyglądał. No i przede wszystkim trzymać kciuki za twórców, by udało im się stworzyć coś równie zabawnego i kultowego.

Na tę chwilę data premiery nowego serialu w uniwersum The Office nie jest jeszcze znana.