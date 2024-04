Nikomu się nawet nie śniło, że doczekamy dnia w którym ktoś odważy się na ekranizację jednej z najwybitniejszych powieści XX wieku. A jednak — i to w formie serialu!

"Sto lat samotności" to epicka powieść autorstwa Gabriela Garcii Marqueza, która zabiera czytelników do fikcyjnego miasta Macondo. Cała historia zaczyna się od zakładania miasta przez Jose Arcadio Buendię i jego żonę Ursulę Iguaran, zaś dalej przez kilka pokoleń siedzimy śledzimy losy dynastii Buendia. Osadzona w klimacie realizmu magicznego powieść rozkochała w sobie czytelników na całym świecie. Marquez w mistrzowskiej formie bawi się formą, wplatając elementy fantastyczne, często będące metaforą dla mitologii Ameryki Łacińskiej.

"Sto lat samotności" cieszyło się uznaniem krytyków i czytelników od samego początku. Finalnie autor właśnie za nią otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Gdy spojrzeć na jego dzieło szerzej, to nie tylko wciągająca opowieść, ale także zręcznie dokonana krytyka historii i polityki Ameryki Łacińskiej, pokazująca smutną prawdę na temat wpływu kolonializmu i wojen domowych na życie zwykłych ludzi. Mimo upływu czasu — historia ta pozostaje wciąż wyjątkowo uniwersalną i wielowarstwową. I podobnie jak do innych dzieł autora, do niej również powraca się z nieskrywaną przyjemnością.

Wkrótce jednak będziemy mieć okazję zapoznać się z historią rodu Buendia w zupełnie nowej odsłonie. A wszystko to za sprawą zapowiedzianego przez Netflix serialu bazującego na jednej z najwybitniejszych powieści XX wieku.

Netflix zapowiada adaptację "Stu lat samotności". Jest pierwszy zwiastun

Jak wynika z pierwszego zwiastuna, serial Netflixa porywa się na tę opowieść w pełnej krasie — i chce widzom zaprezentować sto lat z życia Macondo. Jest to o tyle interesujące, że o ekranizacji powieści mówiło się od lat, ale Marquez obawiał się, że film... po prostu nie odda sprawiedliwości jego dziełu. Teraz jednak żyjemy w erze seriali, gdzie można z odpowiednim budżetem opowiedzieć historię w odpowiednio długiej i rozbudowanej formie.

"Sto lat samotności" ma składać się z szesnastu odcinków, w których to śledzić będziemy pokolenie po pokoleniu losy rodu Buendia. Już teraz wiadomo, że za scenariusz odpowiedzialny będzie Jose Rivera. Reżyserią zaś zajmie się duet w postaci Alex Garcii Lopez oraz Laury Mory.

Serial "Sto lat samotności" od Netflix. Premiera jeszcze w tym roku!

Mamy zapowiedź, mamy pierwszy zwiastun, i mamy... wstępną datę premiery. Bo choć Netflix jeszcze nie powiedział kiedy dokładnie możemy się spodziewać "Stu lat samotności" na platformie, ani też w jakiej formie będzie dystrybuowana (po kilka odcinków miesięcznie? tydzień po tygodniu? całość w jednym rzucie?) — to wiemy, że seria ma trafić do nas jeszcze w tym roku!