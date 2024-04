To już chyba taka świecka tradycja, gdy jedna promocja na Apple TV+ się kończy to pojawia się następna. Jeśli zatem szukacie darmowego VOD, to jest świetna okazja aby zyskać 3 miesiące dostępu. Trzeba tylko posiadać konsolę Xbox.

Apple TV+ za darmo na 3 miesiące

Ostatni raz o darmowym dostępie do Apple TV+ pisaliśmy pod koniec lutego i na początku marca. Był to dostęp na 2 miesiące, więc jeśli aktywowaliście go w tamtym okresie to niedługo dobiegnie on końca. Ale nie martwcie się, jeśli nie zdążyliście obejrzeć wszystkiego co was interesuje to mamy dobre wiadomości. Apple uruchomiło właśnie nową promocją przy współpracy z Microsoftem. Jeśli posiadacie konsolę Xbox to wystarczy, że zainstalujecie aplikację Apple TV+ na konsoli, zalogujecie się na swoje konto Apple i aktywujecie 3 miesiące darmowego dostępu do usługi. O ile dobrze pamiętam to pierwsza taka promocja dla Xboksa (wcześniej była podobna dla konsoli PlayStation 5), więc nie powinno być problemu z aktywacją darmowego dostępu.

Nie trzeba się też przesadnie śpieszyć, jeśli obecnie macie aktywną usługę Apple TV+ to możecie spokojnie poczekać, aż wasza subskrypcja wygaśnie (tylko wtedy można aktywować darmowy dostęp). Promocja Microsoftu potrwa aż do 7 lipca 2024 roku, więc mamy grubo ponad 2 miesiące na aktywację nowej promocji. Co istotne, promocja dotyczy zarówno nowych jak i powracających użytkowników, nie powinno być zatem problemów z uzyskaniem dostępu, nawet jeśli korzystaliście z takich okazji w przeszłości, tak jak ja ;-).

Ktoś kto regularnie płaci za dostęp do Apple TV+ może poczuć się oszukany patrząc na to, jak Apple w cyklicznych promocjach praktycznie od samego początku rozdaje darmowy dostęp do swojej platformy. Na VOD Apple możecie obejrzeć m.in. świetnie oceniane seriale jak "Kulawe Konie", "For All Mankind", "Fundacja", "Ted Lasso", "Rozdzielenie", "Silos", "HiJack" czy oscarowy film "CODA". Na platformie dostępne są też wielkie produkcje takie jak "Napoleon" czy "Czas krwawego księżyca". Apple zamierza w tym roku dorzucać do oferty nowe filmy i seriale przynajmniej raz w tygodniu.