Sprzęty Huawei w niskich cenach. Takie przeceny tylko w tym tygodniu

W tym roku Black Friday to już nie tylko jednodniowe wydarzenie. Wiele sklepów rozciągnęło swoje promocje na cały tydzień, które zakończą się w Cyber Monday - najbliższy poniedziałek 27 listopada. Wielu sprzedawców czeka jednak na piątek, by zaproponować najlepsze okazje i najciekawsze przeceny na popularne sprzęty elektroniczne (i nie tylko).

Oprócz niższych cen, kupujący mogą liczyć też na dodatkowe bonusy, w postaci prezentów oraz dodatkowych ofert na zakupy sprzętów i akcesoriów w jeszcze niższych cenach. Przykładowo, kupując komputer HUAWEI MateBook D 14 2023 (i5/16GB/512GB) można kupić słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł.

HUAWEI MateBook D 15

Dodatkowo, zapisując się na newsletter od Huawei, każdy chętny otrzymuje na start kupon o wartości 50 zł na wybrane produkty. Klienci kupujący na huawei.pl mogą także skorzystać z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, czy wreszcie szybkiej dostawy, darmowej dla zamówień od 200 zł.

Co w ramach Black Friday przygotowało Huawei? Choć prawdziwe święto wyprzedaży odbędzie się w najbliższy piątek, firma przygotowała dla swoich klientów cały tydzień niskich cen - pod warunkiem, że zdążycie zrobić zakupy. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 27 listopada. Na Black Friday przygotowano laptopy, w tym flagowy MateBook X Pro oraz premierowy MateBook D 14. Nie mogło też zabraknąć innych popularnych sprzętów chińskiego producenta. W niższych cenach kupicie smartwatche, słuchawki, smartfony, oraz tablety - w tym HUAWEI MatePad 11.5. Warto się pospieszyć, bo promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów i potrwa tylko do 27 listopada. Ponadto wciąż można zyskać dodatkowy rabat po zapisaniu się na newsletter.

HUAWEI WATCH Ultimate Expedition

Huawei na Black Friday. Promocje już są!

Produkt Cena detaliczna Cena promocyjna HUAWEI MateBook D 14 2023 (i5/16GB/512GB) 3199 zł 2999 zł HUAWEI MateBook D16 2022 (i5/16GB/512GB) 3999 zł 3399 zł (z kuponem na stronie produktu) HUAWEI MateBook D 15 2022 (i5/16GB/512GB) 3799 zł 2599 zł (z kuponem na stronie produktu) HUAWEI MateBook X Pro 2022 (i7/16GB/512 GB) 8499 zł 6499 zł HUAWEI MateBook 14 2021 (i5/16GB/512GB) 4999 zł 3149 zł HUAWEI WATCH Ultimate Expedition 3699 zł 3299 zł HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46 mm Classic 1499 zł 1299 zł HUAWEI WATCH GT 3 Pro Classic 43 mm Classic 1999 zł 1299 zł HUAWEI WATCH GT 3 46 mm Active 999 zł 799 zł HUAWEI WATCH GT 3 42 mm Active 1099 zł 899 zł HUAWEI WATCH GT 3 42 mm Elegant 1299 zł 1099 zł HUAWEI WATCH Buds 2299 zł 1699 zł HUAWEI P60 Pro (12GB/512GB) 6299 zł 4999 zł HUAWEI P60 Pro (8GB/256GB) 5499 zł 4499 zł HUAWEI Mate 50 Pro (8GB/256GB) 5999 zł 3499 zł HUAWEI Mate 50 Pro (8GB/512GB) 6499 zł 3999 zł HUAWEI nova 10 Pro 2999 zł 1899 zł HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8GB/128GB 1699 zł 1499 zł HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 6GB/128GB 1399 zł 1199 zł HUAWEI FreeBuds Pro 2 899 zł 599 zł HUAWEI FreeBuds 5i 399 zł 329 zł

Wszystkie wymienione produkty biorące udział w akcji Huawei Black Friday 2023 oraz regulamin promocji znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu Huawei.