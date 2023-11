Polacy z nagrodami HUAWEI XMAGE Awards 2023. Zobaczcie zdjęcia

XMAGE Awards to konkurs doskonałości fotografii mobilnej. Okno, przez które celebrujemy niesamowite zdjęcia i filmy zrobione urządzeniami HUAWEI z całego świata. XMAGE Awards 2023 to nowy skład sędziowski i nowe ekscytujące kategorie, które zainspirują Cię do pokazania swojej wyjątkowej kreatywności.

- tak swoją najnowszą odsłonę konkursu dla miłośników fotografii mobilnej promuje HUAWEI. Tegoroczna odsłona trwała od 6 czerwca do 15 sierpnia. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie mieli kilka miesiący na zgłoszenie swoich prac - zdjęć wykonanych smartfonem chińskiego producenta. Do szóstej edycji wydarzenia zgłoszono ponad 600 tys. zdjęć z prawie 100 krajów. Polska była jednym z pięciu państw na świecie z największą liczbą zgłoszeń. Najpopularniejszymi wykorzystywanymi modelami telefonów były HUAWEI P60 Pro, HUAWEI P40 Pro i HUAWEI Mate 40 Pro. Uczestnicy do wyboru mieli 8 kategorii - w tym 2 wideo i 6 fotograficznych.

Jury wyłoniło 3 laureatów nagrody głównej, 17 zwycięzców kategorii, 34 zdobywców drugiego miejsca i przyznało trzy wyróżnienia. Wśród laureatów nagrody głównej znalazł się Polak, Piotr Cebula i jego zdjęcie "Airshow" wykonane HUAWEI P40 Pro, a 4 kolejne prace z Polski zostały nagrodzone w swoich kategoriach. Pełną listę zwycięzców oraz nagrodzone prace znajdziecie na stronach konkursu HUAWEI XMAGE Awards 2023.

Nagrody HUAWEI XMAGE Awards 2023. Polacy wśród laureatów

Nagrody główne otrzymały zdjęcia: "Dragon Clouds" autorstwa Domcara Calinawana Lagto z Filipin, wspomniane wyżej "Airshow" Piotra Cebuli z Polski oraz "Fearless Eagle" Dou Chuanli z Chin. Każdy ze zwycięzców otrzyma 10 tys. dolarów amerykańskich (przed opodatkowaniem) z funduszu twórczego XMAGE, by wesprzeć ich działalność fotograficzną i zachęcić do dalszego tworzenia z wykorzystaniu urządzeń Huawei.

Z nadesłanych zgłoszeń wyłoniono również 17 zwycięzców kategorii, którzy otrzymają po 1500 dolarów. Wśród nich znalazła się dwójka Polaków - Natalia Pelc została nagrodzona w kategorii Portret, a zdjęcie Jeremiasza Sobolewskiego wygrało w Nocnym Spacerze. Jury wskazało również 34 zdobywców drugiego miejsca, w tym kolejne dwie osoby z Polski – Kamil Książek oraz Adam Knopek (obaj w kategorii Outdoor), którzy dostaną nagrody w wysokości 1000 dolarów.

Poniżej znajdziecie nagrodzone zdjęcia Polaków:

Piotr Cebula "Airshow". Zdjęcie wykonane HUAWEI P40 Pro - nagroda główna

Natalia Pelc "Endless Happy Love". Zdjęcie wykonane HUAWEI P60 PRO - nagroda w kategorii Portret

Jeremiasz Sobolewski "Bushcraft". Zdjęcie wykonane HUAWEI P60 Pro - nagroda w kategorii Nocny Spacer

Adam Knopek "Sleeping in the Clouds". Zdjęcie wykonane HUAWEI P20 Pro - nagroda za drugie miejsce w kategorii Outdoor