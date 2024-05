To będzie sportowe lato. Z tymi głośnikami przeżyjesz je jeszcze lepiej

Miłośnicy rywalizacji na pytanie o to, co jest lepsze od lata z wielkim wydarzeniem sportowym, mają tylko jedną odpowiedź: lato z dwoma wielkimi wydarzeniami sportowymi. Tak się składa, że w 2024 roku mamy właśnie taką sytuację. Już 14 czerwca niemieckie areny piłkarskie otworzą się na najlepszych piłkarzy z całej Europy, a 26 lipca nad Paryżem zapłonie olimpijski ogień.

Zdecydowana większość z nas, co naturalne, nie wybiera się w tym czasie ani do Niemiec, ani do Francji. Zostaniemy w domach, a zmagania sportowców będziemy śledzić na ekranach naszych telewizorów. Warto zadbać o to, by przez ten czas czuć sportowe emocje jak najmocniej. Z pewnością pomoże w tym odpowiedni sprzęt, którego zadaniem jest zapewnić nam wrażenia bliskie temu, co czują ludzie zgromadzeni na stadionach.

Kompletując wyposażenie pomieszczenia, w którym oglądamy transmisje sportowe, skupiamy się przede wszystkim na telewizorze. Celujemy w model o odpowiedniej przekątnej ekranu, wyposażony w jak najlepiej reprodukującą kolory matrycę z wysoką częstotliwością odświeżania. A co z głośnikami?

Współczesne telewizory co prawda mają całkiem niezłe głośniki wbudowane, jednak wciąż bardzo daleko im do tego, co oferują zewnętrzne kolumny czy soundbary. Dla pełni wrażeń nie tylko ze sportowych transmisji warto postarać się również o to, by jakość dźwięku nadążała za jakością obrazu. Co zrobić, by tak się stało? W niniejszym materiale przedstawiamy kilka sprawdzonych rozwiązań, które zdecydowanie poprawią jakość dźwięku względem tej oferowanej przez głośniki wbudowane w telewizor.

Jak skutecznie, szybko i bezproblemowo poprawić dźwięk z telewizora?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista: trzeba skorzystać z jednego z dostępnych rozwiązań zewnętrznych. Jest ich wiele, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Może to być chociażby wspomniany soundbar. Można również pokusić się o zbudowanie zestawu złożonego z amplitunera i głośników stereo. Kino domowe 5.1 czy 7.1? To również propozycja warta rozważenia.

W niniejszym materiale skupimy się jednak na nieco innym rozwiązaniu. Jego kluczowymi cechami są błyskawiczna konfiguracja, bezproblemowe działanie i prostota codziennej eksploatacji. Mamy tu na myśli parę głośników aktywnych, które sprawdzą się nie tylko podczas transmisji sportowych, ale również podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki.

Na życzenie użytkownika taki zestaw może być rozbudowany o subwoofer, o czym również wspomnimy. Nie przedłużając, przejdźmy do listy najciekawszych głośników aktywnych, dzięki którym Euro 2024 czy olimpiada w Paryżu będą niezapomnianym przeżyciem, a to wszystko bez konieczności wstawania z ulubionej kanapy.

ELAC ConneX

Zacznijmy od niedrogiego rozwiązania, które sprawdzi się zwłaszcza w nieco mniejszych pomieszczeniach. Para głośników ELAC ConneX wyposażona jest we wszystko to, co sprawia, że konfiguracja zestawu jest naprawdę bardzo łatwa. Wystarczy połączyć ze sobą głośniki przy pomocy dołączonego przewodu, a do telewizora poprowadzić kabel HDMI i podłączyć go do gniazda opisanego jako HDMI ARC.

Głośniki wspierają standard HDMI CEC, dzięki któremu sterowanie nimi (włączanie, regulacja głośności) odbywa się przy pomocy pilota do telewizora. Dzięki wsparciu dla łączności Bluetooth można również przesyłać dźwięk bezprzewodowo, co przydaje się zwłaszcza podczas słuchania muzyki ze smartfona.

Audio Pro A28

Alternatywą dla ELAC ConneX mogą być głośniki Audio Pro A28. One również sprawdzą się przede wszystkim w mniejszym pomieszczeniu, a ich instalacja jest równie szybka i bezproblemowa. Dysponują nieco mocniejszym wzmacniaczem (2 x 75 W) i wspierają funkcje sieciowe, na czele z Google Cast, Apple AirPlay 2 i Spotify Connect.

Audio Pro A38

Pora przejść do sprzętu, który sprawdzi się w większym pomieszczeniu, takim jak domowy salon. To głośniki Audio Pro A38, które w przeciwieństwie do wyżej wymienionych modeli są głośnikami podłogowymi. By umieścić je w pobliżu telewizora, trzeba wygospodarować nieco więcej miejsca, za co z pewnością odwdzięczą się świetnym brzmieniem, dzięki któremu poczujemy się jak na stadionie.

Podobnie jak w przypadku mniejszej propozycji, tu również producent nie zapomniał o wsparciu dla HDMI ARC, jak i o rozbudowanej łączności bezprzewodowej (Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect itd.).

Audio Pro A48

Jeśli tylko budżet pozwala, warto zdecydować się na jeszcze potężniejszą wersję, opisanych wyżej głośników od Audio Pro, czyli podłogowy model Audio Pro A48. Wyróżnia go wzmacniacz klasy D o mocy 2 x 130 W + 2 x 30 W. Kolumny aktywne A48, podbnie jak A28 i A38, oferują wsparcie dla autorskiego standardu multiroom od Audio Pro. Dzięki niemu głośniki mogą stać się częścią większego ekosystemu, wypełniającego dobrym dźwiękiem nasz dom czy mieszkanie.

Co jeśli brakuje basu?

Choć wszystkie opisane wyżej głośniki oferują wystarczająco głębokie brzmienie do słuchania muzyki, oglądania filmów czy transmisji sportowych, nie wszyscy będą usatysfakcjonowani. Niektórzy użytkownicy preferują zdecydowanie bardziej basowe brzmienie, wymagające zastosowania dodatkowego głośnika niskotonowego. Opisane wyżej propozycje od Audio Pro można bez trudu uzupełnić o dodatkowy subwoofer aktywny. Może to być głośnik tego samego producenta, czyli Audio Pro SW-10.

Kiedy warto zainwestować w dodatkowy głośnik odpowiedzialny za basowe brzmienie? Zwłaszcza wtedy, gdy podstawowym zadaniem zestawu audio jest odtwarzanie dźwięku podczas oglądania filmów.

Gdy brakuje miejsca na dwa głośniki

Jeśli z różnych powodów nie możemy pozwolić sobie na typowy zestaw stereo, wcale nie stoimy na straconej pozycji. Poprawić jakość dźwięku płynącego z telewizora podczas oglądania meczu można również przy pomocy pojedynczego głośnika.

W ofercie sklepu Top Hi-Fi & Video Design, który jest partnerem niniejszego materiału, można znaleźć kilka wyjątkowo ciekawych modeli. Oto one.

Audio Pro C20

Zacznijmy od propozycji przygotowanej przez markę Audio Pro. Model Audio Pro C20 to niewielki głośnik, który bez trudu zmieści się na typowej półce pod telewizorem. Nie można jednak dać się zwieść jego kompaktowym wymiarom, bo w niewielkiej obudowie mieści się wiele ciekawych rozwiązań.

O czym konkretnie mowa? Chociażby o wzmacniaczu klasy D o łącznej mocy 190 W (2 x 30 W + 130 W), HDMI ARC czy funkcjach sieciowych, na czele ze Spotify Connect i AirPlay 2. Głośnik ten może również funkcjonować jako element systemu nagłośnienia strefowego, w ramach którego będzie współdziałał z innymi głośnikami multiroom od Audio Pro.

Bowers & Wilkins Zeppelin

Czy głośnik może być jednocześnie atrakcyjnym stylistycznie dodatkiem do wystroju wnętrza? Przyzwyczajeni jesteśmy raczej do tego, że kolumny nie mają pozytywnego wpływu na estetykę pomieszczenia, w ostateczności pozostając po prostu neutralnymi. Wystarczy jednak spojrzeć na to, jak wygląda głośnik Bowers & Wilkins Zeppelin, by przekonać się, że można inaczej.

Nazwa Zeppelin od razu przynosi na myśl kształt sterowca i właśnie tak ten głośnik wygląda. Jako że producent postawił tu na minimalizm, Zeppelin jest przeznaczony do pracy w łączności bezprzewodowej. Obsługuje Bluetooth, ale też wiele popularnych standardów sieciowych, na czele z AirPlay 2 czy Spotify Connect.

Devialet Mania

Bardzo dobry dźwięk może iść w parze z atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem. Jeśli głośnik ma stanąć w pomieszczeniu, w którym znajdują się akcenty sztuki współczesnej, Devialet Mania będzie ich ciekawym uzupełnieniem. Głośnik ten wygląda na tyle intrygująco, że od razu przyciąga wzrok, przy czym wielu może potrzebować nieco dłuższej chwili, by zgadnąć podstawowe zastosowanie tego przedmiotu. Głośnik, który nie wygląda jak głośnik? Oto właśnie Devialet Mania.

Devialet Phantom II 98 dB

Na sam koniec prawdziwa inżynieryjna perełka, czyli głośnik Devialet Phantom II. Jak daleko może posunąć się miniaturyzacja w świecie dobrego audio? Ten głośnik jest odpowiedzią na to pytanie. Wystarczy pobieżna lektura jego opisu prosto od producenta, by znaleźć w nim takie zdanie: Devialet Phantom II 98 dB to niespotykana do tej pory w systemach audio ekstremalnie skondensowana porcja zaawansowanej technologii.

Czego jeszcze potrzeba, by móc zarekomendować jego zakup? Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć dwa głośniki Devialet Phantom II w parę stereo, która mimo niezwykle kompaktowych wymiarów zapewni wyjątkowe wrażenia z odsłuchu.

Co po mistrzostwach?

Jeśli myślicie, że Euro 2024 czy letnie igrzyska olimpijskie to tylko pretekst do rozbudowy sprzętu odpowiedzialnego za rozrywkę to… macie rację. Niemniej, to właśnie okazje taka jak pełne emocji sportowe lato sprawiają, że chętniej inwestujemy w nowe nabytki. A skoro tak, warto rozważyć zakupy już teraz.

Co dalej, gdy znicz olimpijski zgaśnie, a piłkarze rozjadą się po klubach, by przygotować do trudów kolejnego sezonu? Wszystkie wymienione przez nas w tej publikacji rozwiązania są na tyle uniwersalne, że wciąż będą cieszyć ucho tak samo, jak podczas oglądania zawodów sportowych. Świetnie sprawdzą się również podczas oglądania filmów i seriali, a także słuchania ulubionych utworów muzycznych.

Materiał przygotowany we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design