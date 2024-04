Najważniejsze akcesorium do smartfona? Miłośnicy muzyki odpowiedzą bez wahania, że to słuchawki. Czym powinny charakteryzować się słuchawki, które sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i w pracy czy podczas dłuższej podróży? Oprócz przyjemnego brzmienia również skuteczną technologią aktywnej redukcji hałasu. Oto kilka modeli z oferty firmy Audio-Technica, które warto wziąć pod uwagę.

Hideo Matsushita – to od niego wszystko się zaczęło

Początków historii marki Audio-Technica musimy szukać w Japonii, w jednym z niewielkich mieszkań w Tokio. To właśnie tam nad swoimi pierwszymi urządzeniami pracował Hideo Matsushita. Jako że wówczas to gramofon był jednym z najpopularniejszych urządzeń do odtwarzania dźwięku, skupił się właśnie na nim. W rezultacie prac czteroosobowego zespołu, na którego czele stał Matsushita, w 1962 roku powstał pierwszy produkt marki Audio-Technica. Była to stereofoniczna wkładka gramofonowa Audio-Technica AT-1.

Niedługo później opracowano drugą wkładkę, Audio-Technica AT-3, która jeszcze mocniej przyczyniła się do rozpropagowania marki wśród ówczesnych miłośników dobrego brzmienia. Wkładki nowej japońskiej firmy uchodziły za rozwiązania gwarantujące wierną reprodukcję dźwięku, przez co firma dynamicznie zwiększała sprzedaż, by w konsekwencji stać się największym producentem wkładek gramofonowych na świecie.

50 lat doświadczenia w produkcji słuchawek

O ile współcześnie gramofony odtwarzające muzykę z winylowych płyt to sprzęt, którym interesują się wyłącznie koneserzy, tak słuchawki pozostają obiektem zainteresowań wszystkich miłośników muzyki. W 2024 roku przypada okrągła, pięćdziesiąta rocznica opracowania pierwszych słuchawek w historii Audio-Technica. Był to model Audio-Technica AT-700, którym firma udowodniła, że na dobrym brzmieniu zna się jak mało która.

Nie minęło wiele czasu, gdy do oferty japońskiego producenta dołączyły kolejne modele słuchawek. Mowa tu o produktach, które z pewnością określić można jako jedne z największych hitów sprzedażowych w ofercie firmy założonej przez Hideo Matsushitę. Słuchawki Audio-Technica ATH-8 i Audio-Technica ATH-7 ugruntowały pozycję nowej marki na wymagającym rynku.

Mikrofony w sercu najważniejszych wydarzeń

Z czym marka Audio-Technica kojarzy się obecnie najmocniej? Z całą pewnością nie są to już wkładki do gramofonów. Firma rozpoznawalna jest jako producent słuchawek, zwłaszcza tych oferujących wysoką jakość brzmienia za rozsądną cenę. Audio-Technica to jeden z tych producentów, w których ofercie znajdziemy stosunkowo niedrogie słuchawki, które niejednokrotnie udowodniły, że niska cena wcale nie musi świadczyć o złej jakości.

Choć Audio-Technica produkuje bardzo dobre słuchawki, prawdziwą wizytówką marki są mikrofony. Owszem, jako widzowie rzadko zwracamy uwagę na to, kto jest producentem mikrofonów służących do realizacji transmisji z danego wydarzenia, jednak warto wiedzieć, że to m.in. dzięki mikrofonom tego producenta powstało wiele nagrań, które przeszły do historii.

W 2008 roku Audio-Technica pochwaliła się, że produkowane przez nią mikrofony wykorzystywane są podczas debat prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I to już od dwudziestu lat! Mikrofony Audio-Technica były również wykorzystywane do realizacji dźwięku z imprez sportowych, na czele z Igrzyskami Olimpijskimi. Pracowały także na planach popularnych programów telewizyjnych, na czele z amerykańskim Big Brotherem czy Rock and Roll Hall of Fame.

Gdzie jeszcze można obecnie znaleźć mikrofony Audio-Technica? Chociażby w studiach nagraniowych, w których pracują takie zespoły, jak Metallica, Kiss, Skid Row czy Linkin Park. Wykorzystywał je także Justin Timberlake.

Audio-Technica współcześnie

Jak już wspominaliśmy, firma Audio-Technica przeszła długą drogę od producenta wkładek gramofonowych do tego, czym zajmuje się współcześnie. Korzystając z kilkudziesięciu lat doświadczenia, Japończycy nadal produkują gramofony wraz z rozbudowanym zestawem akcesoriów. Naturalnie, wciąż w ofercie firmy pozostają mikrofony i słuchawki, w tym modele, które cieszą się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Pojawił się również nowy asortyment, którym Audio-Technica chce zaskarbić sobie kolejne rzesze sympatyków.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ludzie słuchali muzyki z gramofonów, dlatego Audio-Technica produkowała akcesoria do tych urządzeń. Współcześnie ludzie wykorzystują w tym celu głównie smartfony, stąd w ofercie producenta pojawiły się akcesoria dedykowane właśnie tym urządzeniom mobilnym.

O jakich konkretnie akcesoriach mowa? Przede wszystkim o słuchawkach dokanałowych wyposażonych w technologię aktywnej redukcji odgłosów otoczenia. Jak firma radzi sobie na tak szalenie wymagającym rynku, gdzie swoje produkty oferują praktycznie wszyscy producenci smartfonów? Gdy dodamy do tego firmy z branży audio, które również produkują słuchawki z ANC, robi się niezły tłok. Jak się z niego wybić? Oto trzy propozycje od Audio-Technica, na które warto zwrócić uwagę w gąszczu słuchawek dla tych, którzy potrzebują odciąć się od hałasu otaczającego świata.

Od wkładek gramofonowych do słuchawek z ANC do smartfona

W ostatnim czasie w portfolio marki Audio-Technica pojawił się interesujący model słuchawek dokanałowych i to właśnie od niego zaczniemy nasz przegląd modeli tego producenta. Co konkretnie oferuje i dlaczego warto przyjrzeć mu się bliżej?

Audio-Technica ATH-TWX7

Wystarczy pobieżnie przejrzeć specyfikację techniczną słuchawek Audio-Technica ATH-TWX7, by przekonać się, jak istotną kwestią była dla producenta ich jakość brzmienia. By zapewnić użytkownikowi jak najlepsze wrażenia z odsłuchu, sięgnięto po sprawdzone rozwiązanie w postaci przetworników dynamicznych o średnicy 5,8 mm. Pamiętano również o wsparciu dla bezstratnego kodeka LDAC (24 bit / 96 kHz).

Producent deklaruje, że słuchawki Audio-Technica ATH-TWX7 mogą pracować nawet przez 6,5 godziny na jednym ładowaniu. Doładowanie z etui zapewnia dodatkowe 13,5 godziny odtwarzania muzyki. Co bardzo istotne, w zestawie znalazły się dwa komplety nakładek w rozmiarach XS, S, M i L. Komplety różnią się od siebie twardością: bardziej miękki przeznaczony jest do dłuższych odsłuchów, by mniej męczyć uszy, co w przypadku słuchawek dokanałowych ma istotne znaczenie.

Sporym atutem nowych słuchawek rodem z Japonii jest również cena – 799 złotych za dobrze grające, odpowiednio wyposażone słuchawki z ANC to bez wątpienia atrakcyjna propozycja.

Audio-Technica ATH-TWX9

Ten model słuchawek bezprzewodowych z aktywną redukcją odgłosów otoczenia to dowód na to, jak Audio-Technica odpowiada na dynamicznie zmieniające się potrzeby użytkowników słuchawek. Jako że brzmienie zawsze pozostaje na pierwszym miejscu, tu również znajdziemy wspomniany wyżej przetwornik o średnicy 5,8 mm. Charakteryzuje się on szczegółowym brzmieniem w szerokim zakresie częstotliwości (od 10 Hz do 40 kHz).

Od strony oprogramowania, słuchawki Audio-Technica ATH-TWX9 oferują wsparcie dla kodeków aptX, aptX Adaptive i AAC. Na wyposażeniu znajdziemy również wsparcie dla Snapdragon Sound czy techniki Sony 360 Reality Audio.

Słuchawki mogą pracować na baterii przez około 6 godzin, a po doładowaniu z etui jeszcze 12,5 godziny dłużej. Dla komfortu użytkownika zastosowano w nich nakładki hybrydowe w czterech rozmiarach. Mieszanka twardego i miękkiego silikonu sprawia, że pewnie leżą w uszach i dobrze odcinają odgłosy otoczenia, nie wywołując przy tym dyskomfortu nawet przez kilka godzin słuchania.

Cena? 1199 złotych za słuchawki, które otrzymały Nagrodę Roku 2024 magazynu „Hi-Fi i Muzyka” to oferta warta uwagi.

Audio-Technica ATH-CKS50TW

Ostatnia z omawianych propozycji to słuchawki, które wyróżniają się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Mamy tu do czynienia z modelem, którego cena obecnie nie przekracza 500 złotych. Co Audio-Technica ATH-CKS50TW oferują w zamian?

Oprócz charakterystycznej dla japońskiego producenta wysokiej jakości dźwięku znajdziemy tu kilka rozwiązań technologicznych, o których warto wspomnieć. Jednym z nich jest tryb niskiego opóźnienia (Low Latency Mode), dzięki któremu słuchawki sprawdzą się nie tylko do słuchania muzyki, ale również podczas oglądania filmów czy grania w gry. Można je również sparować z dwoma sprzętami jednocześnie, na przykład z komputerem i smartfonem, by np. słuchać muzyki z komputera, a w razie nadejścia połączenia szybko przełączyć się na telefon.

Wielkim atutem słuchawek Audio-Technica ATH-CKS50TW jest bateria o dużej pojemności. Dzięki niej słuchawki mogą grać nawet przez 20 godzin (15 godzin z użyciem funkcji ANC), co czyni z nich bardzo dobrego kompana do długich podróży komunikacją zbiorową. Z pomocą etui ładującego mogą grać łącznie nawet przez 50 godzin.

Warto wiedzieć, że słuchawki Audio-Technica ATH-CKS50TW zostały wyróżnione przez „Hi-Fi Choice” w teście grupowym jako jedne z najlepszych w swojej kategorii cenowej.

Jeśli właśnie szukasz słuchawek dokanałowych z aktywną redukcją odgłosów otoczenia, słuchawki Audio-Technica mogą Cię pozytywnie zaskoczyć. Z pełną ofertą słuchawek tego producenta można zapoznać się w sklepie internetowym Top Hi-Fi & Video Design.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design