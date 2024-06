Kupujemy słuchawki za 2500 złotych. Obok tych modeli trudno przejść obojętnie

Od słuchawek za 2500 złotych oczekujemy wszystkiego, co najlepsze. Mają świetnie brzmieć, zachwycać wygodą i komfortem użytkowania, a do tego przyciągać wzrok niebanalnym wzornictwem. W niniejszym materiale przyjrzymy się słuchawkom, które wszystkie te kryteria spełniają z nawiązką.

Ile pieniędzy trzeba wydać na dobre słuchawki? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od potrzeb danego użytkownika. Dla jednego dobrymi słuchawkami będą te za kilkaset złotych, które przecież potrafią zagrać całkiem nieźle. Z drugiej strony mamy również takich melomanów, którzy gotowi są zainwestować w słuchawki nawet pięciocyfrowe sumy. Naturalnie, w tym aspekcie każdy ma swoją rację. Ważne, by wybrane słuchawki sprawiały radość i cieszyły ucho ulubionymi utworami.

W niniejszym materiale skupimy się na rozwiązaniu pośrednim. Nie będą to ani słuchawki najtańsze, ani najdroższe. Jak postaramy się udowodnić, budżet 2500 złotych pozwala na zakup naprawdę ciekawego modelu, który potrafi pozytywnie zaskoczyć.

Nie będziemy jednak rekomendować słuchawek z tzw. mainstreamu, które wszyscy doskonale znamy. Skupimy się na kilku wartych uwagi alternatywach, obok których jak wspomnieliśmy w tytule, ciężko przejść obojętnie.

Jako że preferencje co do typu słuchawek są różne, postaraliśmy się znaleźć modele reprezentujące każdy z najpopularniejszych typów. Przedstawimy słuchawki nauszne bezprzewodowe, douszne bezprzewodowe i nauszne przewodowe. Zwłaszcza tym ostatnim warto przyjrzeć się bliżej, bo zgodnie z zapewnieniami, które otrzymaliśmy, w swoim przedziale cenowym są prawdziwą perełką.

Słuchawki nauszne bezprzewodowe do 2500 złotych. Tym niestraszna nawet znacznie droższa konkurencja

Zacznijmy od słuchawek bezprzewodowych, które do komunikacji wykorzystują interfejs Bluetooth. To obecnie wyjątkowo popularne rozwiązanie ze względu na łatwość połączenia, czy to ze smartfonem, laptopem, konsolą do gier, czy tabletem. Oznacza to, że wielu producentów przygotowało swoje propozycje właśnie z tego segmentu cenowego. My natomiast przyjrzymy się słuchawkom, które od strony brzmienia nie mają się czego wstydzić nawet na tle konkurencji, za którą trzeba zapłacić znacznie więcej. Mowa tu o słuchawkach Bowers & Wilkins Px8, wybranych przez samego Davida Beckhama. Dlaczego warto je kupić?

Podstawowy argument już padł – Bowers & Wilkins Px8 zachwycają jakością dźwięku płynącego z 40-milimetrowych przetworników elektroakustycznych wzorowanych na kolumnach głośnikowych z szanowanej serii 700 tego samego producenta. Co jeszcze sprawia, że warto po nie sięgnąć? Chociażby wsparcie dla wielu popularnych kodeków, na czele z aptX HD czy aptX Adaptive.

Jak przystało na nowoczesne słuchawki bezprzewodowe, Bowers & Wilkins Px8 dysponują skuteczną technologią aktywnej redukcji odgłosów otoczenia (ANC), co sprawia, że będą równie dobrym towarzyszem podróży lub pracy w biurze podobnie jak chociażby Apple AirPods Max czy Sony WH-1000XM5. Tym, czym Px8 biją je na głowę, oprócz brzmienia, jest wzornictwo. Wystarczy spojrzeć na przykładowe zdjęcia tego modelu, by przekonać się, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki.

Jakie douszne słuchawki za 2500 złotych wybrać? Oto mieszanka wyjątkowego stylu i sporych możliwości

Wielu miłośników dobrego brzmienia na pytanie o markę, która równie dużą wagę, co do jakości dźwięku przykłada do wyglądu urządzeń, z których ten się wydobywa, wskazałoby na francuskiego Devialeta. Nie inaczej jest w przypadku słuchawek bezprzewodowych dousznych. To właśnie w portfolio tej marki znajdziemy model, który dźwiękowo oferuje bardzo dużo, nie zapominając jednocześnie o prezencji.

Jak wyglądają douszne słuchawki bezprzewodowe? To jakiś czas temu zdefiniowała firma Apple modelem AirPods. Pojawiły się również słuchawki pozbawione charakterystycznych czułków. Tymczasem Devialet udowadnia, że można jeszcze inaczej. Poznajcie model Devialet Gemini II.

Dlaczego warto zwrócić na niego uwagę? To słuchawki, które świetnie grają, oferują pakiet przydatnych technologii na czele z ANC i Bluetooth 5.2 z funkcją MultiPoint (możliwość sparowania kilku urządzeń jednocześnie) i mogą pracować po pełnym naładowaniu nawet przez 22 godziny.

Słuchawki Devialet Gemini II oferowane są w trzech wersjach kolorystycznych. Dwie podstawowe (Matte Black, Iconic White) kosztują 1799 złotych. Firma Devialet przygotowała również unikatową wersję Opéra de Paris, wyróżniającą się złotymi akcentami kolorystycznymi. Jej cena to 2699 złotych.

Przewodowe słuchawki nauszne z zachwycającym brzmieniem za mniej niż 2500 złotych? To możliwe, trzeba tylko dobrze poszukać

Czy słuchawki kosztujące około 2500 złotych mogą zagrać tak, że zawstydzą nawet dwukrotnie droższe modele? Czy dysponując kwotą około 2500 złotych z przeznaczeniem na słuchawki, wybierając model z kablem, zyskamy znacznie lepszy dźwięk, niż w słuchawkach bezprzewodowych? Tak, o ile wybierzemy właściwe słuchawki. Które konkretnie? Warto zwrócić uwagę choćby na Audeze MM-100. Są to słuchawki planarne, które pozytywnie zaskakują nie tylko w aspekcie jakości brzmienia.

O tym, że mamy do czynienia z wyjątkowymi słuchawkami, świadczy już sam ich opis. Pomijając wiarygodność i dokonania marki Audeze, skupmy się na jednym nazwisku. Manny Marroquin to uznany inżynier dźwięku, który może pochwalić się m.in. 14 nagrodami Grammy. Dzięki jego uczestnictwu w projektowaniu modelu MM-100 udało się uzyskać produkt, który zachwyca dźwiękiem, nie rujnując przy tym domowego budżetu. A to wcale nie koniec zalet tych słuchawek.

Świat słuchawek profesjonalnych przyzwyczaił nas do tego, że wymaga posiadania całego toru audio na wysokim poziomie, by móc wydobyć z przetworników to, co najlepsze. Audeze MM-100 to wyjątek od tej reguły. Impedancja tego modelu to zaledwie 18 omów. To oznacza w praktyce, że z ich wysterowaniem poradzi sobie nawet smartfon. By było to możliwe, wystarczy wyposażyć się w przejściówkę z dużego jacka na tego o grubości 3,5 mm.

O tym, co potrafią te słuchawki, świadczą opinie zadowolonych użytkowników. Oto przykładowe:

Sam kupiłem takie dla siebie i jestem ich wielkim fanem. Pod względem brzmienia, w tej cenie, to absolutny hit. Nie spodziewałem się aż tak dobrego dźwięku za takie pieniądze.

Dysponując kwotą 2500 złotych każdy fan dobrego brzmienia znajdzie coś dla siebie

Powyższe przykłady stanowią dowód na to, że niezależnie od tego, jakich słuchawek szukamy, w cenie do 2500 złotych uda się je znaleźć. Co bardzo istotne, będą to słuchawki legitymujące się brzmieniem o bardzo wysokiej jakości. Niejednokrotnie skutecznie konkurujące z tym, co oferują znacznie droższe modele.

Które konkretnie wybrać? Na to pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wymagania wobec słuchawek to na tyle indywidualna kwestia, że trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie samodzielnie. Jedno jest pewne: pod każdym z przedstawionych modeli mogłoby znaleźć się zdanie będą Państwo zadowoleni i nie ma w tym cienia przesady.

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design