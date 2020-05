Jak sprzęt Apple, to tylko drugiej generacji. A i tutaj potrafią czyhać pułapki

Jedną z największych (i prawdopodobnie najlepiej zapamiętanych) wpadek w Macbookach i tak pozostanie klawiatura motylkowa. Szczerze? Tak długo jak działa – uwielbiam ją. I jest moją ulubioną klawiaturą. Sam kupiłem Macbooka Pro w 2018 roku, z „drugą generacją” klawiatury, wzmocnioną warstwą silikonu. Naiwnie wierzyłem, że rozwiąże on problem z zacinaniem się klawiszy – niestety, nie na długo. Kilka lat później Apple musiało przyznać się do błędu i powiedzieć wprost, że to konstrukcja której naprawić się po prostu nie da. Dlatego też mają swój program wymiany klawiatur, z którego skorzystać może każdy przez 4 lata od dnia zakupu sprzętu.

Nie ma sprzętu idealnego, ale Apple ewidentnie traktuje użytkowników jak testerów

Wiadomo – są rzeczy, których przewidzieć się nie da. Ale wielu wpadek Apple można było uniknąć. Ba — podobno nawet tę z przegrzewaniem się 16″ MBP można załatać aktualizacją oprogramowania. Ale patrząc na działania firmy coraz bardziej obawiam się, że wielką nowością w drugiej generacji komputerów – poza nowszymi procesorami – będzie lepsze zarządzanie zasobami tak, by komputer nie parzył, gdy rozgrzeje się do 100 stopni Celsjusza. Macbooki Pro nie były pierwszymi z motylkową klawiaturą: i jeżeli nie udało się ich opanować już w zwykłych MB, to po co było brnąć dalej? Po co to odwlekanie nieuchronnego i posiłkowanie się warstwą silikonu? Może i popadam w paranoję, ale odpowiedzią będącą jak najbardziej na miejscu wydaje mi się… bo i tak kupią. A później kupią raz jeszcze, bo przecież inaczej mają tykającą bombę, a programy wymiany kiedyś się skończą. Więc jak nie kupią od razu, to kupią chwilę później.

Taką tykającą bombą jest mój Macbook Pro z 2018 roku. Ale mam nadzieję, że nim doczeka końca programu wymiany — gigant z Cupertino zdąży wydać i dopracować 14-calowego Macbooka Pro z ARM.