Sztuczna inteligencja w PZU przyśpiesza obsługę szkód komunikacyjnych

Jedną z takich firm jest PZU, które już od kilku lat z powodzeniem testuje i wdraża rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Największy polski ubezpieczyciel wdrożył już kilkanaście rozwiązań AI. Jedno z nich znacznie ułatwia i przyspiesza tworzenie kosztorysów napraw po zdarzeniach komunikacyjnych. Z narzędzia tego już teraz mogą korzystać wszyscy klienci PZU..

Automatyzacja to nie przyszłość, to już teraźniejszość

Jeśli mieliście kiedyś okazję zgłaszać szkodę do ubezpieczyciela, pewnie doskonale wiecie, że wypełnianie dokumentów i opisów uszkodzeń nie należy do najłatwiejszych czynności. W wielu przypadkach dodatkowo trzeba czekać na opinię rzeczoznawcy majątkowego, który musi przyjechać na miejsce i samodzielnie określić stopień uszkodzenia oraz wpisać wszystkie informacje do protokołu. Wszystko to sprawia, że proces przyznawania odszkodowania trwa przynajmniej kilka dni, a czasami nawet kilka tygodni. Okazuje się jednak, że wiele czynności w ustalaniu kosztorysu szkody można zautomatyzować, szczególnie w obecnych realiach, gdy przecież praktycznie każdy z nas ma telefon z aparatem.

PZU doskonale sobie z tego zdaje sprawę, dlatego jeszcze w 2018 roku nawiązało współpracę z brytyjskim insurtechem Tractable, który zaoferował bardzo ciekawe rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję w obsłudze szkód komunikacyjnych. Od zeszłego roku z narzędzia webowego mogą korzystać również klienci PZU. Dzięki jego wykorzystaniu cały proces tworzenia kosztorysu naprawy skrócił się do zaledwie kilkunastu minut. PZU wdrożyło rozwiązania AI usprawniające obsługę szkód komunikacyjnych jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce i jako jeden z pierwszych na świecie.

Wykorzystywane przez PZU narzędzie oparte jest o sztuczną inteligencję, która wykorzystując zdjęcia dokumentujące szkodę oraz informacje podane przez zgłaszającego w formularzu, praktycznie w czasie rzeczywistym może nazwać konkretną część auta oraz określić zakres jej uszkodzenia. System dostarcza również wyceny poszczególnych części oraz kosztów naprawy, tym samym adresuje wszystkie niezbędne działania, aby w kompleksowy i precyzyjny sposób wycenić szkodę w pojeździe. Aktualnie aplikacja potrafi analizować ponad 30 głównych części samochodu oraz wyróżnić 60 innych elementów, a przygotowanie przez nią kosztorysu trwa średnio 45 sekund.

Taki gotowy formularz trafia następnie do opiekuna klienta, który dysponując wszystkimi informacjami jak na dłoni, jest w stanie szybko dokonać potrzebnych modyfikacji i zaakceptować gotowy raport w ciągu kilku minut. Z danych zebranych przez PZU wynika, że dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, czas obsługi szkody skrócił się o około 2 dni w porównaniu do standardowego systemu. Korzyści odnotowuje dzięki temu nie tylko sama spółka, której pracownicy mniej czasu poświęcają na żmudne wypełnianie formularzy, ale przede wszystkim klienci, których sprawy załatwiane są znacznie szybciej. Dzięki temu wypłata odszkodowania również następuje bez zbędnej zwłoki i szybciej można przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jest to sytuacja, w której każda strona zyskuje i najlepiej pokazuje, jakie korzyści może przynieść rozwój technologii w naszym codziennym życiu.

Jak system działa w praktyce?

Nikomu nie życzę, aby musiał korzystać z tego rozwiązania w wyniku własnej szkody, ale jeśli jesteście ciekawi, jak system ten działa w praktyce, to doskonale zostało to przedstawione na poniższym, krótkim filmie. Obecnie automatyczne tworzenie kosztorysu naprawy dostępne jest w przypadku wybranych szkód komunikacyjnych. Taki klient otrzyma wtedy link do web aplikacji (strony internetowej), poprzez którą w prosty sposób prześle wszystkie wymagane zdjęcia zaistniałych uszkodzeń. Wykorzystane przez PZU rozwiązanie oceni stopień uszkodzeń, a po analizie system zdecyduje czy uszkodzony podzespół należy zakwalifikować do naprawy, wymiany czy też samego lakierowania. Zastosowane algorytmy sztucznej inteligencji uczyły się na milionach zdjęć uszkodzonych pojazdów i potrafią niemal bezbłędnie określić zakres wymaganych napraw. Mimo wszystko system zostawia sobie furtkę na wprowadzenie poprawek do protokołu. Taki dokument podlega weryfikacji przez pracownika PZU, który może go zaakceptować lub zmodyfikować. Dzięki temu cały proces nie powinien trwać dłużej niż pół godziny. Ostatnim etapem jest akceptacja kosztorysu przez klienta. Jeśli wszystko jest w porządku to wypłata odszkodowania następuje bez zbędnej zwłoki, a klient może przystąpić do naprawy swojego pojazdu.

PZU wdrożyło swoje rozwiązanie w całej swojej działalności w Polsce, co oznacza, że przetwarza on tysiące zgłoszeń rocznie i z każdym kolejnym ewoluuje. Tractable współpracuje z największymi firmami ubezpieczeniowymi na świecie, stale doskonaląc swój produkt i zwiększając jego niezawodność, a PZU zamierza w pełni skorzystać z jego możliwości również w przyszłości, zapewniając klientom jeszcze wyższy poziom usług.

PZU Ready for Startups

Współpraca z brytyjskim insurtechem pewnie nie zostałaby nawiązana, gdyby nie program PZU Ready for Startups, w ramach którego Laboratorium Innowacji PZU współpracuje z wieloma podmiotami, testując najnowsze technologie, nie tylko z zakresu rynku ubezpieczeniowego. PZU szuka innowacji we wszystkich obszarach swojej działalności, korzysta ze sztucznej inteligencji od lat i zamierza kontynuować tą prace, aby pozostać w czołówce najbardziej innowacyjnych firm na rynku.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do wykonywania kosztorysów to tylko jeden z przykładów zastosowań nowych technologii w działalności spółki, która może pochwalić się licznymi innowacyjnymi projektami biznesowymi. Spółka jednocześnie zachęca wszystkie insurtechy i fintechy z ciekawymi pomysłami do współpracy w ramach programu PZU Ready for Startups. Z ofertą w tym zakresie można zapoznać się na stronie www.pzu.pl/innowacje.