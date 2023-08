Nie szukaj najniższej ceny - Allegro zrobi to za ciebie

Promocje to coś, z czego korzystamy bardzo często - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Jednak świadomość wysokości cen wśród kupujących stale rośnie, tak jak rośnie popularność porównywania cen, bo chyba każdemu zależy, by kupić dany produkt najtaniej. Teraz jest o to prościej, bo Allegro zrobi to za nas. Wszystko dzięki akcji "Gwarancja najniższej ceny".

Nie da się ukryć, że w obecnych czasach wielu z nas zwraca uwagę na to, ile wydaje na zakupy, a szukanie sposobów na oszczędności to zadanie trudne i często nie do końca możliwe. Jak nie przepłacić na zakupach w internecie? Przyglądając się raportowi SW Research przygotowanemu dla Allegro, dowiadujemy się, że większość badanych (77%) coraz bardziej świadomie planuje swój budżet, a znaczna liczba osób (61%) poświęca więcej czasu na szukanie okazji cenowych w porównaniu z poprzednim rokiem. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych sposobów “narzędziem” do szukania okazji podczas zakupów online jest porównywanie cen i wybieranie najniższej oferty (65%). Promocje (45%) i okazje lub zakupy w większych ilościach (45%) również cieszą się sporą popularnością.

Gwarancja najniższej ceny na Allegro. Znajdziesz taniej? Otrzymasz bon rabatowy

Skupiając się na porównywaniu cen, raport przygotowany na zlecenie Allegro wskazuje, że ponad połowa badanych porównuje ceny częściej niż kiedyś, a 7 na 10 osób sprawdza to w sieci. Oznaczenia ofert "Gwarancja najniższej ceny" na Allegro ma być właśnie odpowiedzią na tę potrzebę, eliminując konieczność samodzielnego porównywania ofert w innych sklepach. Wartość tego podejścia potwierdzają dane, z których wynika, że 85% konsumentów zwraca uwagę na specjalne oznaczenia ofert.

Kiedy najczęściej sprawdzamy ceny? Jeśli produkt kosztuje dużo, sprawdzamy, czy któryś sklep nie oferuje go nieco taniej. Robimy to także wtedy, gdy chcemy porównać czy promocja, z której chcemy skorzystać, to najtańsza możliwa opcja. Promocje i specjalne okazje również stanowią istotny sposób oszczędzania, z 88% badanych uznało je za ułatwienie zakupów online. Opinie innych użytkowników (82%) oraz świadomość kosztów (86%) odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Badania pokazują, że Polacy stają się coraz bardziej świadomi swoich wydatków i aktywnie poszukują najlepszych ofert, aby wydawać swoje pieniądze rozważnie.

Allegro wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów - dzięki specjalnemu oznaczeniu "Gwarancja najniższej ceny”, które zaczęło pojawiać się w ofertach kilka miesięcy temu. Dzięki temu zabiegowi, nie ma już potrzeby poświęcania czasu na porównywanie ofert w innych sklepach, gdyż Allegro robi to za nas.

"Gwarancja najniższej ceny" na Allegro obejmuje produkty już od 15 zł z dostawą w 72 godziny. W ramach tej akcji, platforma zaoferowała zmienione zasady zwrotu, umożliwiające klientom otrzymanie zwrotu równowartości różnicy ceny powiększonej aż o 50%, jeśli znajdą tańszą ofertę w ciągu 72 godzin i zgłoszą to. Kwota zwrotu może wynieść maksymalnie 200 zł w formie kuponu do wykorzystania na platformie w trakcie jednej edycji akcji. Obecnie, do 31. sierpnia, trwa jej 5. odsłona.

Jak działa Gwarancja najniższej ceny na Allegro?

Jak korzystać z gwarancji najniższej ceny na Allegro? W czasie trwania danej edycji ceny ofert na Allegro porównywane są przez serwis co najmniej raz dziennie z kilkudziesięcioma innymi sklepami i platformami zakupowymi. Jeśli cena w momencie porównania była na Allegro najniższa, w ofercie pojawia się znaczek "Gwarancja najniższej ceny". Jeśli po zakupie produktu z oznaczeniem "Gwarancja najniższej ceny" kupujący znalazł sklep sprzedający go w niższej cenie, może wypełnić formularz, w którym ubiegać się będzie o kupon rabatowy odpowiadający różnicy między ceną kupna, a ceną w konkurencyjnym sklepie. Ma na to 72 godziny od zakupu i pod warunkiem, że niższa cena produktu dotyczy sklepów, które znajdziecie w regulaminie akcji.

Na stronach Allegro w sekcji Moje zakupy dostępny jest również formularz zgłoszeniowy wymagany do ubiegania się o zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu rabatowego na następne zakupy, który przyznawany jest nie później niż 30 dni po zgłoszeniu. Wartość kuponu rabatowego odpowiada różnicy w cenie brutto pomiędzy produktem zakupionym na platformie Allegro w ofercie oznaczonej jako "Gwarancja najniższej ceny", a ceną brutto tego samego produktu dostępnego w sklepie internetowym.

Wysokość kuponu zostanie ustalona poprzez zwiększenie ceny brutto produktu w sklepie internetowym o 50% i zaokrąglenie wynikowej kwoty w górę do najbliższej pełnej wartości w złotych. Warto też pamiętać, że kupon będzie ważny maksymalnie 30 dni od jego przyznania i jest on dostępny na koncie Allegro i można go zrealizować przy najbliższych zakupach. Dodając do koszyka wybrane produkty, przy wyborze płatności, w sekcji “Twoje zniżki” należy zaznaczyć kupon. Jeśli kupon nie pokrywa całości zamówienia, różnicę można zapłacić w tradycyjny sposób - np. poprzez płatność online.