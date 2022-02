Sprzedaż smartfonów w Europie w 2021 r. Kto liderem?

Początek roku to czas podsumowań. Kilka dni temu informowaliśmy Was, że na rynku światowym w 2021 r. do sprzedaży trafiło 1,34 mld smartfonów. Liderem dostaw urządzeń mobilnych tego zestawienia został Samsung z 271,5 mln egzemplarzy swoich telefonów. Tuż za nim było Apple. Jak pisałem w poprzednim tekście, dla amerykańskiej firmy był to bardzo dobry rok i jeszcze lepszy ostatni kwartał. I choć dane te dotyczyły smartfonów, które trafiły do sprzedaży na całym świecie, trudno doszukiwać się konkretnych danych na temat liczby urządzeń, które znalazły swoich właścicieli.

Podsumowanie ostatniego roku

Nieco inaczej do tego tematu podeszła brytyjska firma analityczna Counterpoint Research. Przyjrzała się rynkowi europejskiemu w kontekście sprzedaży smartfonów - zarówno w całym 2021 r. jak i ostatnim kwartale. Także na Starym Kontynencie dało się odczuć, że tylko pierwsza połowa 2021 r. była lepsza niż późniejsze miesiące. Odpowiedzialna była za to przede wszystkim lżejsza sytuacja związaną z pandemią. Niestety, kolejne kwartały dla rynku smartfonów nie były takie łaskawe. Problemy z dostępnością podzespołów i utrudniona logistyka odbiły się na producentach i konsumentach.

Nie da się jednak ukryć, że to właśnie Samsung w 2021 r. był liderem sprzedaży w Europie. Koreańska firma posiadała 32 proc. udziałów w rynku. Będąc na pierwszym miejscu tego zestawienia zanotowała zaledwie 6-procentowy wzrost. Na drugim miejscu znalazło się Apple z 26 proc. udziału w rynku. Podobna sytuacja miała miejsce w ostatnim kwartale. Samsung z 32-procentowym udziałem w rynku wyprzedził Apple o 1 proc.

Samsung liderem sprzedaży smartfonów w Europie w 2021 r.

W rocznym oraz kwartalnym podsumowaniu na najniższym podium znalazło się Xiaomi, które równie dobrze radzi sobie na europejskim jak i światowym rynku. W Europie zanotowało 20-procentowy udział w rynku. Chińska firma w ostatnim roku wybiła się także na pozycję lidera - choć tylko jednym miesiącu: czerwcu 2021 r. A to dzięki zwiększonemu zainteresowaniu ofertą firmy w Rosji, Hiszpanii oraz Włoszech. Warto jednak dodać, że pod Xiaomi wliczają się takie marki jak Redmi oraz POCO.

Podsumowanie ostatniego kwartału

W zestawieniu pojawiły się także firmy OPPO, realme oraz vivo. Wielkim nieobecnym, którego zaliczono do "inne" jest Huawei. Firma w Europie miała zaliczyć spadki sprzedaży na poziomie 90 proc. w skali roku spadając z czwartej pozycji jaką zajmowało jeszcze w 2020 r. Firma od dłuższego czasu nie ma szczęścia. Harmony OS, który ma być odpowiedzią na Androida i ograniczenia dostępu do usług Google na smartfonach Huawei, nie wystarczył, by zainteresować klientów.

Niestety Counterpoint Research nie podaje konkretnych liczb i zapewne tych w najbliższym czasie nie poznamy. Apple przyzwyczaiło już nas, że nie podaje, ile konkretnie sprzedało swoich urządzeń mobilnych. Decyzja z 2018 r. pozostawia nas w sferze domysłów i opinii ekspertów przyglądających się rynkowi smartfonów na świecie i w poszczególnych regionach. Samsung również niechętnie podaje te liczby. Jednak i dla Koreańczyków ostatni kwartał był bardzo dobry. W porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost przychodów wyniósł 24 proc. Głównie dzięki wysokiej sprzedaży smartfonów, telewizorów i sprzętu AGD klasy premium.

Źródło: Counterpoint Research