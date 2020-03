Samsung Galaxy S20 nie sprzedaje się dobrze. Powodów jest przynajmniej kilka

Samsung Galaxy S20 kontra koronawirus

O rozczarowującej względem oczekiwań sprzedaży nowych Samsungów Galaxy S20 na rodzimym rynku producenta mówiło się już pod koniec lutego bazując na zamówieniach przedpremierowych. Podobno sprzedaż była aż dwa razy gorsza niż modeli Galaxy S10 w 2019 roku mniej więcej w tym samym czasie. Później pojawiły się podobne informacje, ale dotyczyły już polskiego rynku i również zamówień przedpremierowych. Z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że faktycznie – w ubiegłych latach więcej znajomych zamawiało w przedsprzedaży nowe Samsungi Galaxy S, podobnie było z serią Galaxy Note.

Samsung nie miał szczęścia z premierą Galaxy S20, trafił w końcu na epidemię koronawirusa, co musiało się odbić na całym rynku, w tym też na ich nowym produkcie. Szczególnie, że z konsekwencjami rynek będzie musiał żyć jeszcze przynajmniej długie miesiące.

Trzeba też spojrzeć na temat szerzej i nie ograniczać się wyłącznie do sprzedaży czy nawet problemów producentów z dostępem do komponentów. Sami widzicie co ludzie wykupują w sklepach i nie są to nowe smartfony, ale papier toaletowy i żywność z długim terminem przydatności do spożycia. Smartfony lądują więc na końcu listy rzeczy niezbędnych do życia i raczej kiedy pracodawcy wysyłają ludzi do domów, każdy zastanawia się czy wyjście na spacer na pewno jest bezpieczne, raczej nie rozważa czy kupić nowego drogiego flagowca, czy m oże zainteresować się tańszymi modelami. Z konsekwencjami epidemii rynek technologiczny będzie musiał się mierzyć jeszcze przez długie miesiące, a kto wie czy echem nie będzie się to odbijać również latami.

To może powodem są wysokie ceny?

I tak, i nie. Już tłumaczę. Galaxy S20 i S20+ nie są droższe niż rok temu Galaxy S10 i S10+. Podstawowe modele obu urządzeń kosztują dokładnie tyle samo co flagowce rok temu. Różnica jest jedna – nie dostaliśmy tańszego S10e, w ofercie pojawił się natomiast dużo droższy (5999 zł !) Galaxy S20 Ultra. Co jednak zaskakujące, to właśnie ten model cieszy się podobno największą popularnością wśród klientów. Sam jestem trochę zaskoczony – podczas testów do recenzji uznałem go za jeden z najlepszych dostępnych aktualnie na rynku smartfonów oraz topowe urządzenie Samsunga, ale 6 tysięcy złotych za smartfon z Androidem brzmi jak kiepski pomysł.

Przeczytaj też: Recenzja Samsung Galaxy S20 Ultra