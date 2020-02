Fajnym pomysłem jest tryb Single Take. To funkcja w aplikacji aparatu, po uruchomieniu której pokazujemy aparatom okolicę. Rejestrują one wtedy wszystko co się da i później sztuczna inteligencja proponuje nam uchwycone przez siebie kadry. W ten sposób robionych jest do 10 zdjęć i do 4 filmów, a cały proces trwa 10 sekund. Mówię o okiełznaniu, bo moim zdaniem trzeba się nauczyć co i w jaki sposób powinno się aparatom pokazać. Trzeba nauczyć się z niego korzystać, ale zapowiada się ciekawie.

Niezłym gamechangerem może okazać się możliwość nagrywania wideo w 8K. To oczywiście trochę pieśń przyszłości, bo raczej nikt nie ma takich wyświetlaczy w telewizorach czy monitorach, ale z takiego materiału można później sporo wyciąć albo zrobić zdjęcie w bardzo dobrej rozdzielczości więc na pewno będzie przydatne.

Space Zoom to ogólna nazwa dla nowego systemu zoomowania od Samsunga. W przypadku S20 i S20+ mówimy o maksymalny przybliżeniu 30x, Ultra oferuje przybliżenie 100x. I tu mam niestety mały problem, bo nie przemawia do mnie ta setka. W przybliżeniu razy 10 jest naprawdę fajnie, 30 jeszcze w miarę, podkreślam w miarę używalne, ale stukrotne przybliżenie to sztuka dla sztuki i nie rozumiem po co Samsung to zrobił. Obraz wycinany z matrycy nie ma szczegółów, dodatkowo nawet na statywie przy stukrotnym przybliżeniu wszystko się trzęsie w podglądzie. Na pewno sprawdzę finalne pliki przy recenzji, ale już na ekranie smartfona wygląda to mizernie i nie jest czymś, czym warto się zachwycać. Trochę szkoda – szczególnie, że firma na pewno będzie mocno promować tę funkcję podczas reklamowania nowych Galaxy.