Sprzedaż elektryków w Polsce rośnie. Kto jest liderem?

Sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce to nadal tylko niewielki procent całego rynku. W pierwszym kwartale 2025 roku na rynek trafiło 5107 pojazdów osobowych, w których źródłem energii jest bateria. Na tle ponad 142 tys. sprzedanych nowych samochodów w tym samym czasie, nie robi to wielkiego wrażenia. Mimo tego sprzedaż elektryków rośnie o solidne 22%, podczas gdy sprzedaż auto osobowych ogółem wzrosła tylko o 2,5%.

Tesla liderem rynku

Liderem na rynku aut elektrycznych pozostaje Tesla, która wydaje się odporna na wszystkie akcje nawołujące do bojkotu Elona Muska. W 2025 roku zarejestrowano niemal 900 pojazdów tej marki, a warto mieć na uwadze, że wielu klientów mogło czekać na odświeżony Model Y. To właśnie ten samochód jest najpopularniejszy, z wynikiem ponad 520 sprzedanych egzemplarzy. Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych marek plasuje się KIA, która zawdzięcza swój wynik modelom EV6 oraz EV3. Na podium mamy jeszcze Mercedesa, która co ciekawe nie uplasował żadnego swojego samochodu w Top 10 poszczególnych modeli.

Tesla – 899 szt. Kia – 537 szt. Mercedes – 373 szt. Dacia – 320 szt. Hyundai – 310 szt. BMW – 270 szt. Nissan – 262 szt. Audi – 261 szt. Volvo – 210 szt. Mini – 167 szt.

Tuż za podium mamy Dacię, która swój wynik dla odmiany osiągnęła za sprawą jednego modelu, czyli Springa. Pierwszą piątkę zamyka Hyundai, a dalej mamy BMW, Nissana, Audi, Volvo oraz Mini. Co ciekawe nie ma tutaj żadnej chińskiej marki, ale to się może już wkrótce zmienić. Sprzedaż chińskich samochodów w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosła niemal o 700% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Są to jednak głównie auta spalinowe, a prym nadal wiedzie MG, przed Omodą oraz Jaecoo. Być może w nadchodzących miesiącach coś w tych statystykach namiesza BYD, który coraz mocniej rozpycha się na naszym rynku.

źródło: Samar