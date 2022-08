Tesla wyprodukowała już 3 miliony pojazdów, Model Y idzie na rekord

3 mln samochodów Tesli na drogach

Historia Tesli rozpoczęła się w 2004 roku, ale pierwszy samochód powstał dopiero w 2008 roku. Pierwsze lata nie były łatwe, spółce wielokrotnie groziło bankructwo i chyba tylko dzięki zawziętości Elona Muska przetrwała do dzisiaj. Wystarczy tylko wspomnieć, że jeszcze w 2012 roku firma sprzedała niespełna 3000 samochodów. Na koniec 2022 roku cała sprzedaż znacząco przekroczy 3 miliony sztuk, bo 3 milionowy samochód zjechał z taśm produkcyjnych kilka tygodni temu. Znaczna część z tych pojazdów, bo ponad 2 miliony, powstała w kalifornijskiej fabryce we Fremont, ale wkrótce te proporcje powinny się zmienić.

Gdy wzrośnie produkcja w fabrykach w Szanghaju, Berlinie oraz w Austin, Tesla na koniec roku osiągnie zdolność produkcyjną na poziomie 2 mln pojazdów rocznie. To jednak nie koniec ambicji Elona Muska, bo na pytanie gdzie Tesla będzie za 10 lat, odpowiedział, że nie będzie zaskoczony jeśli cała produkcja przekroczy 100 mln pojazdów. Do końca 2030 roku Tesla chce móc produkować nawet 20 mln samochodów rocznie i aby to osiągnąć będzie potrzebowała około 12 fabryk. Jeśli spółka faktycznie chce ten cel spełnić to wkrótce musi zacząć budować kolejne gigafabryki. Nowe lokalizacje mają zostać podane pod koniec roku, a jednym z faworytów jest Kanada.

Model Y na dobrej drodze aby stać się hitem

Muskowi można zarzucać, że często jego przewidywania są zbyt optymistyczne i błędne, w szczególności jeśli mowa o funkcji Autopilot, ale nie można mu odmówić czucia rynku. Od początku planował, że Model 3 stanie się pierwszym samochodem Tesli, który będzie cieszył się masową popularnością. Tak samo zakładał, że Model Y jak tylko pojawi się na rynku to szybką tą pałeczkę przejmie. I o ile Tesla nie rozbija w raportach sumarycznej sprzedaży Modeli 3 i Y na poszczególne modele, o tyle Elon Musk powiedział podczas spotkania z akcjonariuszami, że Y jest na najlepszej drodze aby stać się w tym roku najpopularniejszym samochodem na świecie pod względem przychodów ze sprzedaży (bez rozróżnienia ze względu na napęd). W przyszłym roku, gdy pełnie zdolności produkcyjnych osiągnie fabryka w Berlinie i Austin, Model Y ma być już bezwzględnie najpopularniejszym nowym samochodem na świecie. Śmiała zapowiedź, bo według szacunków powinno to oznaczać sprzedaż większą niż 1 mln pojazdów rocznie.