Tego się spodziewaliśmy, ale spadek sprzedaży komputerów PC w 4. kwartale 2022 roku musi robić wrażenie. Wszyscy producenci (poza Apple) zgodnie tracą od 20 do nawet blisko 40% i wygląda na to, że początek 2023 roku może być podobny.

Apple zaraz wskoczy do top 3

Według wstępnych danych IDC, sprzedaż komputerów w 4. kwartale 2022 roku spadła o nieco ponad 28%, do 67,2 miliona sztuk. Najmocniej traci Dell, który zmniejszył dostawy z 17,2 do zaledwie 10,8 mln sztuk, wyraźnie tracąc dystans do dwóch liderów, których spadki też nie ominęły. Tylko symboliczny spadek zaliczyło natomiast Apple, którego udział w całym rynku zwiększył się 8,2% w 4. kwartale 2021 roku do 11,2% w analogicznym okresie w roku 2022. Jeśli tak dalej pójdzie to gigant z Cupertino za kilka miesięcy może pojawić się w top 3. Całkiem nieźle poradził sobiew również ASUS, który co prawda ma sporą stratę do Apple, ale na tle rynku zmniejszenie sprzedaży o niespełna 21% wygląda całkiem optymistycznie. Na czele raczej niezagrożone pozostaje Lenovo, przed HP.

Jeśli spojrzymy z perspektywy całego roku to nie wygląda to już tak źle, dzięki mocnym pierwszym kwartałom. Rynek skurczył się co prawda o 16,5% w stosunku do roku 2021, który był najlepszym od blisko 10 lat, ale nadal jest wyraźnie lepiej niż w kilku latach bezpośrednio poprzedzających pandemię. W całym 2022 roku sprzedaż komputerów szacowana jest na 292,3 miliona sztuk, a liderem pozostaje Lenovo z wynikiem na poziomie 68 milionów i udziałem przekraczającym 23%. HP sprzedało nieco ponad 55 mln komputerów, a Dell niespełna 50 mln. Patrząc na różnice pomiędzy 2021, a 2022 rokiem, najlepiej poradziło sobie Apple, które zwiększyło sprzedaż o 2,5% i dzięki temu powiększyło również swój udział w rynku z 8 do niemal 10%. Najgorzej wypada HP, które znalazło o ponad 25% mniej klientów i wyraźnie powiększyło swój dystans do lidera. Mocny w całym 2022 roku był za to ASUS, któremu sprzedaż spadła tylko o 5,7%.

Jakie są prognozy na 2023 rok?

Należy pamiętać, że powyższe dane są cały czas wstępne i pewnie ulegną jeszcze zmianie, ale pewne trendy wyraźnie widać. Również w tym co podała druga agencja - Gartner, zajmująca się szacowaniem podobnych danych, której liczby są nawet nieco mniejsze. Analitycy są jednak zgodni, że po tak dobrym roku jak 2021, musiało przejść przesilenie i spadek zainteresowania nowymi systemami, których sporo wymieniliśmy w 202o i 2021 roku. Swoją rolę odegrały też obawy o recesję i rosnąca inflacja, dlatego też pierwsza połowa 2023 roku będzie zapewne znacznie słabsza niż 2022 roku. Ożywienie na rynku PC może wrócić w 2024 roku, kiedy to powoli system Windows 10 zacznie odchodzić na emeryturę, a firmy będą go zastępować Windows 11.

Do tego czasu trudno liczyć na jakąś diametralną odmianę. Na historycznym wykresie widocznym powyżej, wyraźnie widać, że rynek przechodzi różne fazy i po latach sporej sprzedaży, przychodzą lata chudsze, gdzie zainteresowanie komputerami jest znacznie mniejsze. Chyba nikt jednak już się nie oszukuje, że komputery PC przejdą do lamusa, póki co ani smartfony, ani tablety nie są w stanie ich zastąpić, co dobitnie pokazała pandemia COVID-19.

źródło: IDC/Gartner