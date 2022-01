Najlepszy rok dla komputerów od 10 lat, sprzedaż rośnie dwucyfrowo

Rynek PC rośnie o 15% rocznie

Co prawda zarówno Gartner jak i IDC podali dopiero wstępne wyniki sprzedaży za 2021 rok, ale obie firmy są zgodne, że rynek nadal bardzo dynamicznie rośnie. Według szacunków Gartnera o niespełna 10%, a według IDC o 14,7% . Widać jednak pierwsze symptomy wyhamowania wzrostu sprzedaży w tradycyjnie najlepszym 4. kwartale roku. Według Gartnera sprzedaż była mniejsza o 5%, a według IDC wzrosła o 1%. Różnice wydają się całkiem spore ale to też kwestia bardzo wstępnych wyników, które ostatecznie mogą różnić się nawet o kilka milionów sztuk.

I skoro już mowa o liczbach, w 2021 roku na rynek trafiło około 340-349 milionów komputerów, to najlepszy wynik od 2012 roku kiedy sprzedaż osiągnęła podobne poziomy. Lepiej w historii było tylko w 2011 roku kiedy to dostarczono ponad 360 mln urządzeń. Wygląda więc na to, że jesteśmy na szczytach i może być już ciężko przebić ten poziom, tym bardziej, że pandemiczne zapotrzebowanie na nowe komputery może się powoli wyczerpywać. Kolejne kwartały z pewnością będą pod tym względem bardzo ciekawe. Ponad 80% całej sprzedaży komputerów osobistych stanowią obecnie notebooki, dostarczono ich około 275 mln sztuk, podczas gdy komputerów stacjonarnych około 70 mln. To chyba już jednak nikogo nie dziwi.

Jeśli zaś chodzi o największych producentów komputerów to tutaj również nie ma żadnego zaskoczenia. Pierwsza trójka pozostaje od dłuższego czasu bez zmian. Liderem jest Lenovo, które sprzedało w zeszłym roku ponad 80 mln komputerów i utrzymało swój udział w rynku. Na drugim miejscu mamy HP, które nieco straciło pod względem udziałów, ale i tak zwiększyło sprzedaż o ponad 9%. Dell odstaje już całkiem wyraźnie, bo z wynikiem nieco ponad 59 mln ma udział w rynku na poziomie 17%. Tuż poza podium znajduje się Apple, które zanotowało kolejny świetny rok zwiększając sprzedaż o 22%. Jednak nawet jeśli ta dynamika utrzymałaby się w kolejnych latach, to i tak trudno oczekiwać aby gigant z Cupertino wdarł się na podium. Liderem wśród pozostałych firm jest Acer ze sprzedażą na poziomie niespełna 24 mln sztuk, któremu po piętach depcze ASUS. Dane w poniższej tabelce podane są w tysiącach sztuk.

Pierwsze jaskółki poprawy dostępu do komponentów

Jeśli rynek PC ma dalej rosnąć to bez wątpienia musi poprawić się dostępność komponentów. Według najnowszych analiz firmy TrendForce, tak faktycznie się dzieje. Nawet jeśli w tym roku najważniejsze komponenty jak procesory czy karty graficzne nie potanieją, bo nadal jest ograniczona podaż, to pozostałe elementy nowoczesnych komputerów wyglądają coraz lepiej. Poprawia się dostępność pamięci DDR5 oraz mniejszych chipów używanych do zarządzania zintegrowanymi obwodami na płytkach PCB, z którymi był problem w ostatnim czasie. Nie mamy za to dobrych wiadomości dla chętnych na zakup smartfona. W tym roku spodziewamy się problemów z dostępnością modemów 4G, dotykowych ekranów oraz sterowników wyświetlaczy. Na te części trzeba czekać nawet blisko 40 tygodni od zamówienia. Wszystko jednak zmierza ku lepszemu i są szanse, że w 2023 roku sytuacja wróci do normalności.