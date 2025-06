Sprawdziłem jedyną konkurencję dla Steam Decka. Co potrafi?

Na specjalnie zorganizowanym wydarzeniu w showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie miałem możliwość zapoznania się z nową „konsolą” Legion Go S w wersji SteamOS. To prawdziwy konkurent do Steam Decka.

Steam Deck to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych przenośnych „konsol” do grania w tytuły z PC. Działająca w oparciu o system SteamOS daje dostęp do największej platformy sprzedażowej i ogromną bibliotekę produkcji zoptymalizowanych pod do urządzenie. Konkurencja jednak nie śpi i wielu producentów przygotowało swoje własne tego typu urządzenia. Problem w tym, że prawie wszystkie z nich działają na systemie Windows 11. No właśnie – prawie. Zaprezentowany na początku roku Lenovo Legion Go S SteamOS jest sprzętem, który powstał przy współpracy firmy Valve i natywnie działa na SteamOS sprawiając, że jest to prawdziwy konkurent dla Steam Decka. Co on oferuje?

Lenovo Legion Go S to jest sprzętem przenośnym łączącym moc i efektywność z wykorzystaniem procesora AMD Ryzen Z1 Extreme wyprodukowanego w technologii 4 nm oraz wykorzystującego architekturę Zen 4 gwarantującą płynne i szybkie wrażenia podczas gry. Pełne wsparcie dla AMD Fluid Motion Frames oraz Radeon Super Resolution sprawia, że gracze mogą cieszyć się najnowszymi tytułami w wysokiej jakości i to bez względu na to, gdzie i jak grają. Urządzenie posiada 8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i jasności na poziomie 500 nitów, gałki analogowe z efektem Halla, które całkowicie eliminują zjawisko driftingu, adaptacyjne triggery oraz możliwość dostosowywania przycisków do własnych potrzeb. Wszystko to zamknięte w eleganckiej i na pierwszy rzut oka ergonomicznej obudowie wzorowanej na podstawowym modelu Lenovo Legion Go S działającego na Windows 11.

Lenovo na Dzień Ojca. Promocje tylko w Warszawie

Prezentacji Lenovo Legion Go S SteamOS towarzyszyła informacja o trwającej właśnie specjalnej promocji zorganizowanej w warszawskim showroomie Lenovo i Motorola, który otworzył się w kwietniu tego roku. Z okazji Dnia Ojca przygotowano tam szereg niespodzianek, w tym upominki za symboliczną złotówkę przy zakupie sprzętu Lenovo lub Motorola. Do każdego zakupu produktów Lenovo można otrzymać plecak za złotówkę, a wydając 600 można dostać tablet Lenovo Tab M11. Promocja obowiązuje jedynie stacjonarnie i trwa do 25 czerwca.