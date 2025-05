Steam dla każdego! Valve odpala petardę, która zachwyci graczy

Bogata biblioteka gier Steam to chleb powszedni wielu graczy. To tam czekają setki, jeżeli nie miliony godzin gier na każdego, kto ma do niej dostęp. Ta lista się właśnie powiększyła dzięki nowej aktualizacji SteamOS.

Nareszcie przybyła nowa aktualizacja SteamOS, systemu napędzającego popularną konsolę przenośną Steam Deck. Ale tym razem warto, żeby się nią zainteresowali także właściciele konkurencyjnych platform jak Legion Go Lenovo czy ROG Ally Asusa. Oto nadeszło wsparcie wprost od Valve.

SteamOS dla każdego! Valve rozpieszcza wszystkich graczy bez wyjątków

Najnowsza aktualizacja z numerem 3.7.8 poprawia wsparcie dla wszystkich, którzy preferują korzystanie ze SteamOS na urządzeniach innych niż to od Valve, czyli Steam Decku. Mowa tutaj o na przykład Lenovo Legion Go czy Asus ROG Ally, które do tej pory musiały korzystać z alternatyw, które tylko imitowały oryginalny system Valve.

Jednakże, aby system działał poprawnie, firma wystosowała dwa wymogi, które muszą spełniać konsole firm trzecich. Są to konieczność posiadania karty graficznej AMD oraz dysku pamięci NVMe SSD. Szczególnie ten drugi jest bardzo logicznym wymogiem, więc gracze nie powinni mieć z tym problemu. Dokładne instrukcje jak powinno się dokonać instalacji SteamOS są oczywiście udostępnione na stronie producenta o tutaj. Co więcej, jest już także dostępna specjalna aktualizacja SteamOS dla konsol Lenovo Legion Go S.

Poza wymienionym wsparciem, aktualizacja sprowadziła wiele innych usprawnień, o których można przeczytać na dedykowanej stronie. Na szczególną uwagę zasługuje na pewno bolączka wszystkich silniejszych (i w sumie słabszych jak Nintendo Switch również) hybrydowych konsol przenośnych – bateria. Nowa wersja systemu wprowadziła tryb oszczędzania żywotności baterii, pozwalając graczom ustawić limit ładowania zupełnie jak w smartfonach czy tabletach. W liście zmian jest rozpisane zalecenie ładowania do 80% w celu przedłużenia życia baterii.

Aktualizacji doczekał się i Linux, na którym stoi w końcu SteamOS. Tutaj nastąpił skok z wersji 5.27.10 aż do 6.2.5.

