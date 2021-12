Nowe telewizory LG OLED doskonale nadadzą się do gier... i nie tylko!

Miłośnicy gier (i cyfrowej rozrywki w ogóle) doskonale wiedzą, że obraz ma znaczenie. Dobór odpowiedniego monitora czy telewizora dla gracza to podstawowy element wyposażenia, po które sięgają miłośnicy grania na komputerze i konsoli. Zarówno odpowiednie nasycenie barw, wysoka rozdzielczość — jak i kwestia wygody dostępu i działania bez jakichkolwiek opóźnień. Najeżone nowoczesnymi technologiami telewizory pozwolą cieszyć się nie tylko wysokiej jakości rozgrywką, ale także konsumpcją innych treści — oglądaniem filmów czy widowisk sportowych. Na to pozwolą najnowsze serie telewizorów LG G1 Gallery oraz C1, które korzystają z najwyższej jakości ekranów OLED.

Co oferują najnowsze telewizory LG OLED?

Co sprawia że wirtualne światy potrafią być jeszcze bardziej wciągające? To jak wyglądają - i jak dobrze się ruszają. Nowe telewizory OLED firmy LG działają w oparciu o najnowszy procesor α 9 Gen 4 AI. Dzięki algorytmom głębokiego uczenia odpowiedzialnym za przetwarzanie obrazu i dźwięku, wszystko rusza się jeszcze lepiej — a ponadto ustawienia ekranu są automatycznie dostosowane i optymalizowane do treści wyświetlanych na ekranie. Urządzenia kontrolują także natężenie światła, a przy oferowanej wysokiej jasności matrycy - nie trzeba martwić się o to, że w słoneczny dzień treści będą źle widoczne. Użytkownicy bez wątpienia docenią także opcje związane z dźwiękiem — AI Sound Pro odpowiedzialna jest za tworzenie wirtualnego dźwięku 5.1.2-kanałowego, do którego wystarczą wbudowane w telewizor głośniki. Ponadto modele te posiadają także automatyczną regulację głośności - dzięki czemu nie trzeba się obawiać "wybuchu" podczas zmiany kanałów.

Zaprojektowane z myślą nie tylko o widzach, ale również graczach

Telewizory LG OLED są doskonałym wyborem dla graczy nie tylko ze względu na to, że oferują wysokiej jakości matrycę OLED na której wszystkie kontrasty będą jeszcze lepiej widoczne. Tutaj oczywiście zasługa ekranów z najczarniejszą czernią, ale także funkcji HGIG, która jest odpowiednikiem HDR w grach. To właśnie dzięki niej widoczne będą wszystkie szczegóły zarówno w jasnych jak i ciemnych, pełnych kontrastów, scenach. Niemniej istotne jest odświeżanie obrazu ze zmienną częstotliwością, co dotychczas było domeną przede wszystkim monitorów gamingowych. Chodzi tu o technologie NVIDIA G-SYNC oraz AMD Radeon FreeSync Premium w połączeniu. Telewizory LG G1 Gallery oraz B1 oferują także złącze HDMI 2.1, szerokie kąty widzenia, wygaszanie pixel dimming oraz wysoką jasność.

Standard HDMI jest już wszystkim doskonale znany, ale to właśnie jego najnowsza wersja oznaczona numerkiem 2.1 jest prawdziwą rewolucją, obok której zwłaszcza gracze nie mogą przejść obojętnie. Między poprzednią wersją standardu dokonał się ogromny przeskok — dlatego też szczególnie właściciele konsol nowej generacji (i ci, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają je nabyć) powinni wybrać telewizor z jego obsługą. HDMI 2.1 zapewnia dużo większą szybkość przesyłania danych (zarówno obrazu, jak i dźwięku) — i może ona sięgać nawet 48 Gbit/s. W praktyce przekłada się to na wsparcie 120 Hz, a także obsługą obrazu w rozdzielczości do 8K — a wszystko to przy aktywowanym trybie HDR!

Na tę chwilę lista gier oferujących wsparcie 120 FPS jest wciąż dość skromna, ale wszyscy którzy chcą poczuć różnicę mogą sprawdzić jak to działa w praktyce m.in. w DiRT 5, Ori and the Will of the Wisps, SMITE czy całym zestawie gier z serii Halo (wszystkie dostępne na konsolach Xbox Series X) — a lista takich gier wciąż się powiększa. To także ten standard oferuje wsparcie ALLM (Auto Low Latency Mode), czyli opcję automatycznego dostosowania ustawień tak, by gry działały możliwie jak najbardziej gładko — oraz VRR (Variable Refresh Rate) dbającego o nieskazitelną płynność. Ponadto HDMI 2.1 oferuje pełne wsparcie dla przesyłania bezstratnego dźwięku eARC. Teraz wystarczy tylko jeden kabel, aby przekazać dźwięk do zewnętrznego, nawet składającego się z zestawu komponentów, systemu audio.

Wisienką na torcie jest cała sekcja stworzona z myślą o graczach: Game Optimizer. To specjalne menu, które w jednym miejscu gromadzi wszystkie ustawienia, jakie mogą wpływać na gry wideo. Jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie w samodzielnej konfiguracji, nie martwcie się. Projektanci to przewidzieli i przygotowali automatyczne ustawienia dostosowane do najpopularniejszych gatunków gier. Niezależnie od tego czy podłączycie najnowsze konsole Microsoftu (np. Xbox Series X/S) czy komputer - telewizor sam pomoże dobrać najlepsze dla sytuacji ustawienia.

A jeżeli jesteście niedzielnymi graczami i nie posiadacie najnowszych konsol czy gamingowych komputerów, to… nic straconego! Już wkrótce na telewizorach LG pojawią się aplikacje, które pozwolą cieszyć się grami w chmurze. O pracach nad dedykowanym oprogramowaniem do Xbox Game Cloud jakiś czas temu informował już Microsoft, zaś nie dalej niż kilka dni temu LG poinformowało o podjęciu współpracy z firmą NVIDIA, by bez żadnych dodatkowych urządzeń można cieszyć się dostępem do gier z GeForce Now. Z zapowiedzi wynika, że dostępne tam tytuły można będzie strumieniować w 60 klatkach na sekundę przy maksymalnej rozdzielczości Full HD!

A co poza grami? Co tylko zechcecie!

Zmieniają się technologie, standardy, oczekiwania i gusta — ale od wielu lat to właśnie telewizor jest miejscem centralnym w wielu salonach, wokół których spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, a także sami spędzamy długie, jesienne, wieczory. To najważniejszy ekran w całym mieszkaniu - to na nim oglądamy telewizję, filmy, seriale, sport, a także dłuższe i krótsze filmy na YouTube. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4K i wsparciu popularnych standardów HDR - możemy liczyć na doskonałą jakość i niezapomniane emocje.

Warto także mieć na uwadze, jak prosty i bezproblemowy w obsłudze jest system webOS 6.0 w oparciu o który działają najnowsze telewizory LG G1 Gallery oraz C1. Autorskie rozwiązanie LG oferuje dostęp do najpopularniejszych usług VoD oraz łatwą obsługę za pomocą wspierającego wyszukiwanie głosowe w języku polskim pilota. Fani sportu z pewnością docenią funkcję alert sportowy. Dzięki niej można liczyć na powiadomienia z wynikami meczów wskazanych przez nas drużyn — niezależnie od tego co właśnie oglądamy, w mig zostaniemy poinformowani o zmianach w tabeli wyników. Co więcej - wystarczy jedno kliknięcie, by przełączyć się na transmisję wydarzenia sportowego.

Wysoka jakość i cała paleta modeli do wyboru

Nowe telewizory OLED firmy LG dostępne są w kilku wariantach wielkości do wyboru. W zależności od potrzeb i miejsca, możemy wybrać:

LG OLED z serii G1 Gallery o przekątnej: 55 cali, 65 cali i 77 cali. Modele te zaprojektowane zostały z myślą o wieszania na ścianie, by wpasować się w każde wnętrze i wyglądać jak obraz - dzięki specjalnemu uchwytowi urządzenie idealnie przylega do ściany. Podstawka nie jest elementem zestawu.

o przekątnej: 55 cali, 65 cali i 77 cali. Modele te zaprojektowane zostały z myślą o wieszania na ścianie, by wpasować się w każde wnętrze i wyglądać jak obraz - dzięki specjalnemu uchwytowi urządzenie idealnie przylega do ściany. Podstawka nie jest elementem zestawu. LG OLED z serii C1 o przekątnej: 48 cali, 55 cali, 65 cali, 77 cali i 83 cale. Modele te dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych - Titan oraz Vanilla.

Wpis powstał przy współpracy z firmą LG