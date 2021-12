Jak telewizor to OLED. Tylko który wybrać?

Od czasów telewizorów plazmowych musieliśmy iść na pewne ustępstwa w sprawie jakości obrazu. Wyświetlacze LCD nie są idealne i dopiero technologia OLED pozwoliła na rozwiązanie wszystkich dręczących je problemów. Samoświecące piksele organicznych diod zapewniają najwyższy kontrast, szeroki zakres barw, głębokie czernie oraz idealne kąty widzenia. To wszystko sprawia, że oglądanie filmów, granie czy przeglądanie zdjęć z wakacji nigdy nie było przyjemniejsze. Oferta LG jest też obecnie na tyle szeroka, że postanowiliśmy wam przybliżyć, czym dokładnie różnią się poszczególne modele.

LG A1 jeśli najważniejsza jest cena

Do tej pory telewizory OLED od LG zaczynały się od serii B, w tym roku w sprzedaży pojawiła się natomiast seria A1, która pozwoliła na dalsze obniżenie ceny ku uciesze wszystkich miłośników idealnego obrazu. LG bardzo dobrze przemyślało ten krok i zaoferowało telewizor, który powinien zaspokoić wymagania szczególnie miłośników kina. Telewizory z serii A1 dostępne są w pełnej gamie rozmiarowej od 48 do 77 cali i oferują rozdzielczość 4K wraz z procesorem Alfa 7 Gen4 AI stosowanym również w serii B1. Wyposażone zostały oczywiście w matrycę OLED ale w odróżnieniu od pozostałych modeli mamy tutaj ekran o odświeżaniu 60 Hz i porty HDMI 2.0. Tym samym nie jest to tak kusząca propozycja dla graczy, ale z pewnością zaspokoi wymagania wszystkich kinomaniaków. Tym bardziej że jakość obrazu stoi na najwyższym poziomie, a wsparcie dla takich technologii jak Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 Pro oraz Filmmaker Mode sprawia, że każda produkcja wygląda idealnie. Bezkonkurencyjna jest też cena, która w przypadku rozmiaru 55 cali często spada nawet poniżej 4000 PLN.

LG B1 udowadnia, że idealny kompromis istnieje

Seria LG B1 ma natomiast już praktycznie wszystko, co powinien mieć idealny telewizor, a przy tym nadal jest bardzo atrakcyjnie wyceniona. Matryca OLED o odświeżaniu 120 Hz, 4 porty HDMI, w tym 2 w wersji 2.1 oraz wsparcie dla technologii NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync i zmiennego odświeżania VRR sprawiają, że telewizor ten pokochają gracze. Jednocześnie nadal oferuje świetną jakość obrazu dla kinomaniaków i dostępny jest w rozmiarach od 55 do 77 cali. Systemem webOS 6.0 zarządza procesor Alfa 7 Gen4 AI, który bez problemu radzi sobie z licznymi aplikacjami dostępnymi na systemie LG. Mamy tutaj dostęp do wszystkich najważniejszych usług VOD, a dzięki pilotowi Magic Remote i technologii NFC, możliwe jest szybkie sparowanie telewizora ze smartfonem bez podnoszenia się z kanapy. Jeśli cena jest tak samo istotna jak parametry, to seria B1 jest idealnym wyborem. Trudno wskazać jakieś oczywiste braki tego modelu.

LG C1 jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji AI

Seria LG C1 jest bardzo mocno zbliżona do B1 pod względem designu i parametrów (OLED, 120 Hz, G-Sync, FreeSync, 4x HDMI 2.1 itp.) ale wyprzedza swojego tańszego brata pod względem technicznych możliwości. Zastosowany tutaj procesor Alfa 9 Gen4 AI oferuje nowe możliwości dzięki algorytmom głębokiego uczenia wykorzystywanym do przetwarzania obrazu i dźwięku. Dla przykładu funkcja AI Picture Pro rozpoznaje na ekranie twarze i sylwetki osób. Rozróżnia też pierwszy plan i tło, przetwarzając każdy obiekt niezależnie, aby uzyskać bardziej przestrzenny efekt wizualny. Procesor rozpoznaje również gatunek prezentowanej treści (sport, film, gra), co pozwala na dalsze optymalizowanie jakości obrazu przy uwzględnieniu natężenia światła w pokoju (wbudowany czujnik światła). Z kolei Funkcja AI Sound Pro tworzy wirtualny dźwięk 5.1.2-kanałowy, co pozwala na osiągnięcie efektów przestrzennych przy użyciu głośników telewizora. Przydatna może być też automatyczna regulacja głośności (Auto Volume Leveling), która utrzymuje stały poziom głośności niezależnie od źródła obrazu.

Dodatkowe możliwości zyskają również gracze. W menu Game Optimizer znajdziemy wszystkie ustawienia związane z grami w jednym miejscu. Każdy może sam dostosować parametry do własnych preferencji albo wykorzystać predefiniowane ustawienia dla różnych typów gier jak choćby szybkie strzelanki w pierwszej osobie (FPS) czy gry fabularne (RPG) albo strategie czasu rzeczywistego (RTS). 4 porty HDMI 2.1 sprawiają, że konsole nowej generacji jak Xbox Series X/S mogą wyświetlać obraz 4K przy odświeżaniu 120 Hz, a dzięki technologii VRR (Variable Refresh Rate) i ALLM (Auto Low Latency Mode) obraz nie szarpie, a opóźnienia są minimalne. Dodając do tego fakt, że LG C1 dostępny jest w rozmiarach od 48 do 83 cali to nic dziwnego, że jest najczęściej wybieranym modelem telewizora OLED na wielu rynkach.

LG G1 dla miłośników efektu HDR

Telewizory z serii G1 to topowe ekrany OLED w rozdzielczości 4K dostępne w ofercie LG w rozmiarach 55, 65 i 77 cali. Oferują wszystko to co najlepsze w kategorii jakości obrazu. Dzięki całkiem nowej matrycy OLED evo udało się osiągnąć jeszcze lepsze parametry obrazu, szczególnie pod względem maksymalnej jasności. Oznacza to, że efekty HDR będą jeszcze lepiej widoczne, potęgując wrażenie realizmu i zachwycając detalami. Druga istotna różnica względem serii C1 to wygląd. Seria G1 oznaczona jest też jako Gallery i to wcale nie jest określenie na wyrost. Genialny design sprawia, że telewizory z tej serii idealnie nadają się do powieszenia na ścianie. Ich konstrukcja sprawia, że ekran przylega do ściany i wygląda praktycznie jak obraz. Co więcej, w aplikacji Galeria możemy wyświetlać obrazy największych mistrzów na ekranie telewizora, jeśli akurat nie oglądamy telewizji lub ulubionego serialu. Z tego samego powodu model ten nie posiada stopy montażowej, planując jego zakup musicie znaleźć miejsce na ścianie, albo zaopatrzyć się w specjalny stojak. Ostatnią, ale wcale nie najmniej istotną różnicą w stosunku do serii C1, jest lepsze nagłośnienie - system sześciokanałowy (w standardzie 4.2) oferuje 60 W mocy i dźwięk przestrzenny. Poza tym model ten oferuje wszystko, co znajdziemy w serii C1, czyli ułatwienia dla graczy, porty HDMI 2.1, odświeżanie 120 Hz i wsparcie dla standardów Dolby Vision IQ, HDR 10 Pro oraz HLG.

LG Z1 jeśli musisz mieć to co najlepsze

Telewizory 4K już nam praktycznie spowszedniały, ale za rogiem już czai się standard 8K, który oferuje czterokrotnie większą rozdzielczość. Seria LG Z1 to właśnie telewizory OLED oferujące rozdzielczość 8K. Niestety w związku z tym dostępne są tylko w dużych rozmiarach 77 i 88 cali, co sprawia, że ich cena, delikatnie mówiąc, nie należy do najniższych. Poza tym oferują jednak wszystko to, co znajdziemy w serii C1/G1, a nawet więcej, bo mamy tu chociażby nieco lepszy system nagłośnienia (80 W) oraz procesor Alfa 9 Gen AI 8K, który odpowiada za skalowanie treści w mniejszych rozdzielczościach do 8K. Jeśli chcecie się zatem przygotować na przyszłość w 8K to może to być całkiem ciekawa propozycja.

LG jeszcze nigdy nie miało tak rozbudowanej i uniwersalnej oferty telewizorów OLED. Tegoroczne modele dostępne są w wielu rozmiarach (od 48 do 88 cali) i zostały skrojone tak, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie, w zależności od osobistych preferencji. Jeżeli oglądacie tylko telewizję i filmy, to seria A1 będzie wystarczająca. Jeśli natomiast posiadacie nową konsolę, to warto spojrzeć na model B. Tym, którym zależy bardziej na zaawansowanej obróbce obrazu i większej jasności ekranu powinni spojrzeć w stronę modeli C1 i G1. Z1 zostawiamy dla entuzjastów najnowszych technologii z zasobnym portfelem.

Artykuł powstał przy współpracy z marką LG.