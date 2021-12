Przeglądamy ofertę iRobot i podpowiadamy, który model robota najlepiej wybrać

Roomba obecna jest na rynku od prawie 20 lat, oferuje rozwiązania najwyższej jakości, a do tego zapewnia odpowiedni serwis oraz dostępność części zamiennych. Są to zatem urządzenia na lata, które bez obawy można polecić każdemu, niezależnie od wymagań oraz zasobności portfela. Dzięki opatentowanej technologii sprzątania opartej o 2 szczotki główne i w połączeniu z funkcją Dirt Detect, która skupia uwagę robota na najbardziej zabrudzonych miejscach, skuteczność sprzątania jest jeszcze większa. Dopracowane połączenie tych wszystkich rozwiązań sprawia, że roboty Roomba odkurzają gruntownie wszystkie powierzchnie, od płaskich podłóg po dywany z długim włosiem.

Tanio i dobrze się nie da? iRobot Roomba e5 ma inne zdanie

Jedną z tańszych pozycji w ofercie iRobot jest robot odkurzający z serii e5, który w bardzo przystępnej cenie (~1200 PLN) oferuje wszystko to co jest niezbędne. Mamy tutaj zatem obsługę przy pomocy aplikacji iRobot HOME oraz technologię Dirt Detect, która zapewnia dokładne sprzątanie miejsc, w których było więcej brudu. Seria e5 wyróżnia się też technologią AeroForce, czyli bieżnikowanymi szczotkami pokrytymi gumą, w które nie wkręcają się tak łatwo włosy i sierść. Dzięki temu nie spada ich skuteczność i nie trzeba ich tak często czyścić. Węższa szczelina sprawia też, że moc ssania jest większa i robot bardziej efektywnie sprząta płaskie powierzchnie. Dodatkowo obsługa wirtualnych ścian pozwala na wydzielenie miejsc, w których robot nie będzie sprzątał. Natomiast dzięki harmonogramowi w aplikacji, nawet pod naszą nieobecność robot może bezpiecznie sprzątać. Jeśli nie jesteście pewni czy robot sprzątający to sprzęt dla was, to zakup modelu e5 może być bardzo dobrym testem. Bo niestety, apetyt rośnie w miarę jedzenia i jak już polubicie się ze swoim robotem to szybko może się okazać, że przydałby się jednak nieco bardziej zaawansowany model.

Musi być stacja ładująco-czyszcząca? Wybierz iRobot Roomba i3+

Na przykład taki jak Roomba i3, który jest najtańszym robotem w ofercie iRobot obsługującym stację dokującą Clean Base. To rewolucyjne rozwiązanie pozwala zapomnieć o czyszczeniu pojemnika na brud w robocie nawet na 60 dni, a do tego przeprowadza proces oczyszczania w sposób higieniczny i zatrzymujący alergeny oraz pyłki. Roomba i3 ma też znacznie większe możliwości niż e5, bo poza funkcję Dirt Detect czy szczotkami, które świetnie radzą sobie z włosami i sierścią, ma szereg przydatnych funkcji. Roomba i3 potrafi przerwać pracę jeśli bateria będzie na wykończeniu, wrócić do stacji aby się podładować i ponownie wrócić do sprzątania gdy odzyska energię. Aplikacja umożliwia między innymi komunikację z robotem mopującym Braava jet m6, który rozpocznie mopowanie zaraz po odkurzaniu. Najlepsza jest jednak cena, obecnie to zaledwie 1499 PLN. Stację Clean Base można dokupić w późniejszym czasie za około 800 PLN, albo w zestawie za 2199 PLN. Wszystko w ratach 0% dostępnych bezpośrednio na stronie producenta.

Złoty środek, czyli najlepszy stosunek ceny do możliwości to Roomba i7

Można jednak pójść jeszcze o krok dalej, szczególnie jak macie dom lub mieszkanie wielopoziomowe. Wtedy z pewnością przyda się opcja zapamiętywania rozkładu pomieszczeń na różnych piętrach i możliwość wysyłania robota do posprzątania konkretnych pokoi. Taka właśnie jest Roomba i7, która jeszcze kilka lat temu była topowym rozwiązaniem w ofercie iRobota. Dzisiaj wyceniania jest na około 2200 PLN i w tej cenie oferuje bez wątpienia najlepszy stosunek możliwości do ceny. Jest też kompatybilna ze stacją Clean Base. Co oferuje poza tym? Przede wszystkim to co wyróżnia odkurzacze Roomba, świetną jakość sprzątania dzięki dwóm przeciwbieżnym szczotkom AeroForce z silnikiem drugiej generacji zapewniającym odpowiednią moc ssącą. Obrotowa zmiotka dokładnie wyczyści wszystkie zakamarki i narożniki, a filtr wyłapie 99% alergenów i pyłków. Co więcej aplikacja zasugeruje dodatkowe sprzątanie w okresie pylenia roślin albo lnienia zwierząt. Poza tym do dyspozycji mamy inteligentne mapy Imprint, którymi można wygodnie zarządzać w aplikacji. Roomba i7 może zapamiętać rozkład pomieszczeń nawet na 10 różnych kondygnacjach, tworzy sobie sama punkty orientacyjne, aby wiedzieć gdzie już posprzątała i można ją wysłać do konkretnego pomieszczenia przy pomocy jednego kliknięcia. Albo przy pomocy asystenta Google lub Amazon Alexa, wydając polecenie głosowe. To w pełni inteligentny robot, który poradzi sobie w każdych warunkach i nie musisz specjalnie dla niego sprzątać domu, aby mógł poodkurzać.

Dużo sprzątania? iRobot Roomba s9+ świetnie sobie z tym poradzi

iRobot Roomba s9+ to już topowa półka wśród robotów sprzątających. To najwydajniejsze urządzenie w ofercie tego producenta, sprzedawane wraz ze stacją dokującą Clean Base, która zapewnia nawet 2 miesiące bez konieczności czyszczenia pojemnika na brud. Model Roomba s9+ sprawdzi się przede wszystkim w dużych domach gdzie mamy spore powierzchnie do sprzątania. Model ten został wyposażony w o 30% szersze niż standardowe szczotki, co sprawia, że pozwala na szybsze posprzątanie większych powierzchni. Przy tym oferuje tak samo zaawansowane rozwiązania, jak chociażby nawigację vSLAM, która skanuje otoczenie aby lepiej orientować się w przestrzeni oraz Inteligetne Mapy Imprint pozwalające na stworzenie dokładnego planu domu i wszystkich jego kondygnacji. Pozwala to dokładnie zaplanować sprzątanie poszczególnych pokoi czy pięter, zgodnie z harmonogramem w aplikacji mobilnej. Skuteczność odkurzacza poprawia też funkcja Dirt Detect, wykrywająca brud, PerfectEdge pozwalająca na lepsze dotarcie do narożników pomieszczeń oraz zwiększona moc ssąca wraz z czujnikiem dywanów, który pozwala na ich dokładniejsze czyszczenie. Dla Roomby s9+ nie ma znaczenia czyszczona powierzchnia, robot doskonale radzi sobie w każdych warunkach i potrafi też współpracować z mopem Braava jet m6.

Chcesz to co najlepsze? Wybierz iRobot Roomba j7+

Jeśli natomiast gustujecie w technologicznych nowinkach to warto wybrać model Roomba j7+. Jest wyraźnie tańszy niż s9+ bo kosztuje 4499 PLN w wersji z nową, niższą i mniejszą stacją dokującą Clean Base, która zapewnia automatycznie opróżnianie pojemnika robota. Oferuje do tego nową technologię nawigacji - PrecisionVision dającą całkowicie nowe możliwości. Dzięki niej robot rozpoznaje przedmioty pozostawione na podłodze, takie jak kable czy np. nieczystości naszego psiaka i omija je podczas sprzątania. Jednocześnie informując o takim zdarzeniu użytkownika za pomocą powiadomienia ze zdjęciem na smartfonie. Funkcja ta pozwala też jeszcze skuteczniej mapować pomieszczenia. iRobot zapewnia też najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodne z atestem TUV SÜD Cybersecurity Certification (CSC), dzięki temu dane przesyłane w systemie są bezpieczne i wykorzystywane tylko do ułatwienia naszego życia. Co więcej dzięki platformie iRobot Genius robot uczy się naszych zachowań i sprząta gdy nie ma nas w domu, aby zminimalizować jakiekolwiek niedogodności związane ze swoją pracą. Wszystko to sprawia, że jest to idealny wybór dla osób, które nie chcą myśleć o sprzątaniu, a chcą mieć to po prostu zrobione, w praktycznie niezauważalny sposób.

Jak sami widzicie iRobot ma ogromny wybór urządzeń i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, w zakładanym budżecie. Nie można natomiast zignorować faktu, że firma działa już na tym rynku od 30 lat, jest bez wątpienia jego liderem i to gwarantuje nam nie tylko trwałość robota, ale również dostęp do części zapasowych, bo przecież wszystko się zużywa.

Artykuł powstał przy współpracy z marką iRobot.