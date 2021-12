MSI Katana GF66 z kartą graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 – najlepsza broń w arsenale gracza

Czego potrzeba, żeby komfortowo grać na komputerze? Natychmiastowa odpowiedź to oczywiście – mocnych podzespołów, które będą w stanie uciągnąć każdą grę AAA na wysokich ustawieniach detali. Jednak gdyby tak było, rynek urządzeń do gier nie byłby tak różnorodny. Do wzięcia pod uwagę jest dużo więcej czynników. Przede wszystkim – do komfortowego grania potrzebny jest ekran, który wyświetli rozgrywkę w takiej jakości, w jakiej wygenerują ją podzespoły. Po drugie, w erze mobilności, wielu z nas chce grać z każdego miejsca w którym się znajdzie – urządzenie musi być więc przenośnie, a z tym wiąże się kolejnych kilka kwestii, w szczególności związanych z konstrukcją i baterią.

Finalnie – samo urządzenie musi pozwalać na dokładne i precyzyjne sterowanie, tak ważne w wielu tytułach. Dodatkowo, zapaleni gracze bardzo dużą uwagę przywiązują do tego, by ich sprzęt wpisywał się w konkretną estetykę, aby po prostu przyjemnie się na niego patrzyło i korzystało z niego na co dzień. To wszystko sprawia, że bardzo częstym wyborem jest gamingowy laptop, który posiada wszystkie wspomniane wyżej cechy – komputery te potrafią być bardzo mocne, posiadają często świetne ekrany z wysokim odświeżaniem, wygodne klawiatury, duże baterie i, co równie ważne, nieprzeciętny design. Jak jednak wybrać ten, który spełni nasze oczekiwania i nie zawiedzie nas w kluczowym momencie gry? Poetycko można powiedzieć, że kiedy przychodzi do wyboru broni, nie można przejść obojętnie obok katany. A konkretnie – MSI Katana.

MSI Katana GF66 – laptop zaprawiony w boju

Dzisiejsi gracze nie chcą w ogóle myśleć o tym, czy ich sprzęt „uciągnie” daną grę. Dlatego właśnie MSI Katana zbudowana jest na podzespołach, które dadzą sobie radę z każdym obecnym tytułem wysokobudżetowym teraz i jeszcze przez długi czas. MSI Katana GF66 wyposażona jest bowiem w kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, która przebija wydajnością takie modele z serii RTX 2000 nawet o 30 proc. Układ ten sparowany jest z 16 GB pamięci RAM DDR4-3200. Karta posiada m.in. technologię Resizeable Bar, która daje procesorowi jednoczesny dostęp do całej pamięci VRAM, co dodatkowo podnosi jeszcze wydajność w grach. Jeżeli mówimy o technologiach NVIDIA, nie mogło zabraknąć też ich topowego osiągnięcia w dziedzinie supersamplingu, czyli DLSS 2.0, który zwiększa liczbę FPSów w grach. DLSS to autorskie rozwiązanie firmy NVIDIA, które mocno bazuje na sztucznej inteligencji. Użytkownik dzięki temu widzi obraz w wyższej rozdzielczości niż renderowana przez kartę graficzną. Zaawansowany upscaling, generowanie dodatkowych pikseli oraz wygładzanie krawędzi sprawiają natomiast, że gra działa i wygląda ciągle znakomicie.

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 to również wsparcie dla Ray Tracingu, a więc śledzenia promieni w grach. Znacząco podnosi to jakość animacji. To właśnie ta technologia stoi za niesamowicie realistycznymi odbiciami światła w kałużach czy roślin w tafli wody. Technologia RTX w kartach NVIDIA jest częścią Microsoft DirectX Raytracing (DXR), a ten został zaimplementowany w najpopularniejszych na świecie silnikach graficznych napędzających wiele gier – m.in. Unreal Engine, Unity, Frostbite, a także REDengine (stworzony przez CD Projekt).

Inną technologią, którą wspiera zastosowana w komputerze karta NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 jest NVIDIA Reflex. Jest to zestaw narzędzi , które mają na celu obniżenie opóźnień w grach wieloosobowych. Ma to krytyczne znaczenie w rozgrywkach turniejowych na profesjonalnym poziomie. I choć pewnie większości z nas ten poziom zaawansowania jest daleki, to niewątpliwie dobrze wiedzieć naszą grę wspiera tak zaawansowana technologia. Gwarantuje to najwyższy poziom responsywności i sprawia, że już nigdy nie będziemy mogli zrzucić winy na komputer za przegraną. 😉

MSI Katana GF66 dba o to, by wykorzystać w pełni potencjał tak zaawansowanych podzespołów. Komputer automatycznie optymalizuje swoje działanie pod kątem maksymalnej wydajności w każdym tytule dzięki technologii Dynamic Boost 2.0 wspieranej przez sztuczną inteligencję.

Oprócz tego MSI Katana ma jeszcze jedną przewagę. Wszystko dzięki zastosowaniu najnowszego mobilnego procesora Intel Core i7 11. generacji. Posiada on 8 rdzeni i jest w stanie w trybie turbo podnieść taktowanie swojego zegara do aż 4,6 GHz, dzięki czemu w grach opartych właśnie głównie na mocy procesora na pewno nie zabraknie nam mocy.

Audio i wideo ostre jak… katana

Jak wspomniałem, równie ważne co mocne podzespoły są w gamingowych laptopach ekrany, które muszą być na tyle precyzyjne, by nadążyć za każdą klatką którą wygeneruje system. Tak też jest w MSI Katana GF66, którego 144 Hz wyświetlacz świetnie poradzi sobie zarówno w kwestii klatek, jak i w prezentowaniu pięknych detali i kolorów wygenerowanych za pomocą funkcji ray tracingu. Od strony audio natomiast, MSI Katana GF66 jest komputerem certyfikowanym do odtwarzania dźwięku w wysokiej jakości i potrafi zapewnić graczowi audio w jakości 192 kHz/44 bit. Oprogramowanie audio sygnowane jest tutaj przez firmę Nahimic, dzięki czemu gracze mają pewność, że doznania dźwiękowe stoją tu na najwyższym poziomie.

Armia funkcji wesprze cię w grze

Dziś gry to nie tylko rozgrywka, ale też – wiele czynności które wykonujemy w trakcie rozgrywki. Nagrywamy ją, streamujemy czy rozmawiamy w jej trakcie ze znajomymi. Dlatego też dobrze jest mieć pod ręką oprogramowanie, które pozwoli nam najważniejsze czynności związane z grami wykonać szybciej, abyśmy mogli bezproblemowo cieszyć się rozgrywką. Taką właśnie rolę spełnia MSI Center, które pozwoli na monitorowanie, regulację parametrów i optymalizowanie pracy komputera, a także – dodaje bardzo przydatne w grach funkcje. Mamy tu więc Battery Master, który dba o ogniwo i wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu, MSI Companion, czyli interfejs który pozwala na szybkie dostosowanie ustawień w dowolnej grze, ich przegląd i kontrolę nad nimi, MSI Crosshair, dodający w FPS’ach własny celownik gracza, który ułatwia skuteczną grę, narzędzie które pozwala nagrywać najważniejsze chwile w grze, Tryb Gamingowy który automatycznie optymalizuje działanie systemu pod kątem danej gry czy w końcu Smart Image Finder, który pozwala katalogować zapisane materiały z gier.

MSI Katana to w końcu wygląd podparty funkcjonalnością

Wystarczy jeden rzut oka na ten laptop, by zauważyć, że wyróżnia się on z tłumu innych, podobnych do siebie notebooków. Jednak w tym przypadku nietuzinkowy wygląd idzie w parze z gamingowymi funkcjami. Zaczynając od najważniejszego, mamy tu podświetlaną na czerwono, pasującą do całości pełnowymiarową klawiaturę, która charakteryzuje się 1,7 mm skokiem klawiszy, co poprawia czułość, czas reakcji na naciśnięcie i zapewnia wysoką wygodę użytkowania – nie ma więc mowy o zmęczeniu przy długich sesjach w grze. Z drugiej strony urządzenia mamy niebagatelnie wyglądający wzór, który jednocześnie spełnia bardzo ważną funkcję. System Cooler Boost 5 pobiera przez nie zimne powietrze aby ochłodzić kartę graficzną i procesor. Służą do tego dwa wentylatory i aż sześć ciepłowodów. Gorące powietrze jest natychmiast usuwane z systemu przez otwory z tyłu komputera. Dzięki temu MSI Katana GF66 pozostaje chłodna nawet pod dużym obciążeniem i nie ma problemów z trzymaniem jej na kolanach podczas grania. Finalnie, pomimo swojej smukłości komputer ten mieści bardzo dużą baterię o pojemności 90 Wh, co pozwala na długą sesję grania bez konieczności podłączania urządzenia do prądu.

MSI Katana to laptop, o którym można by opowiadać naprawdę długo. Wiele jego funkcji zorientowanych na jak najlepszą rozgrywkę, takich jak chociażby Wi-Fi 6 na pokładzie, czy bardzo dużo portów do podłączania niezbędnych akcesoriów nie sposób opisać w jednym materiale. Można jednak podsumować to stwierdzeniem, że ten komputer nosi swoją nazwę nie bez przyczyny. Tak jak XVII wieczni samurajowie musieli polegać na swojej broni w każdym aspekcie, tak dzisiejsi gracze muszą mieć pewność, że ich sprzęt nie zawiedzie ich w kluczowym momencie.

I z tego zadania MSI Katana GF66 wywiązuje się wzorowo.

