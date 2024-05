Przez ostatnie dekady zyskaliśmy dostęp do niezliczonych aplikacji, które umożliwiają nam rysowanie na komputerze. "Digital art" to nie tylko sposobność do tworzenia dzieł sztuki lub grafik użytkowych, ale także sprawdzona ścieżka do odkrywania własnej kreatywności i eksperymentowania z różnymi technikami artystycznymi. A to wszystko na ekranie komputera lub tabletu, bez konieczności inwestowania w materiały plastyczne.

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego warto sięgnąć po aplikacje do rysowania, jakie są korzyści związane z ich używaniem, a także przedstawimy najlepsze narzędzia dostosowane do różnych potrzeb.

Rysowanie na komputerze lub tablecie

Cyfrowe rysowanie to proces tworzenia grafiki za pomocą elektronicznych narzędzi, takich jak tablety, ekrany dotykowe lub myszka komputerowa, zamiast z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów, takich jak papier i ołówek. Ta forma sztuki oferuje szereg unikalnych możliwości, które często są niedostępne przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Łatwiejsze jest m.in. dodawanie kolorów, zmiany rozmiaru i kształtu elementów, oraz eksperymentowanie z różnymi stylami i technikami bez potrzeby zużywania wielu arkuszy papieru czy używania różnych produktów ze sklepów plastycznych.

Rysowanie cyfrowe stało się popularne nie tylko wśród profesjonalnych artystów, ale także wśród pasjonatów i amatorów. Dzięki dostępowi do zaawansowanych aplikacji i narzędzi nawet osoby bez doświadczenia mogą nauczyć się tworzyć na komputerze lub tablecie.

Dlaczego warto używać aplikacji do rysowania?

Korzystanie z aplikacji do rysowania przynosi wiele korzyści. Oto kilka powodów, dla których warto sięgnąć po cyfrowe narzędzia:

Elastyczność – aplikacje do rysowania oferują nieograniczoną elastyczność w tworzeniu i edycji grafiki. Możesz eksperymentować z różnymi stylami, kolorami i technikami, a każda zmiana jest łatwo odwracalna.

– aplikacje do rysowania oferują nieograniczoną elastyczność w tworzeniu i edycji grafiki. Możesz eksperymentować z różnymi stylami, kolorami i technikami, a każda zmiana jest łatwo odwracalna. Poprawki i edycja – w przeciwieństwie do tradycyjnego rysunku na papierze, rysowanie cyfrowe umożliwia łatwe dokonywanie poprawek i edycję swoich dzieł. Nie musisz martwić się o błędy, ponieważ można je łatwo naprawić za pomocą funkcji usuwania, przemieszczania i zmiany wielkości.

– w przeciwieństwie do tradycyjnego rysunku na papierze, rysowanie cyfrowe umożliwia łatwe dokonywanie poprawek i edycję swoich dzieł. Nie musisz martwić się o błędy, ponieważ można je łatwo naprawić za pomocą funkcji usuwania, przemieszczania i zmiany wielkości. Różnorodność narzędzi – aplikacje do rysowania oferują szeroki wybór narzędzi rysunkowych, takich jak pędzle, długopisy, kredki, gumki i wiele innych. Możesz również tworzyć własne narzędzia i pędzle, co daje Ci jeszcze większą kontrolę.

– aplikacje do rysowania oferują szeroki wybór narzędzi rysunkowych, takich jak pędzle, długopisy, kredki, gumki i wiele innych. Możesz również tworzyć własne narzędzia i pędzle, co daje Ci jeszcze większą kontrolę. Warstwy – jedną z największych zalet rysowania cyfrowego jest możliwość pracy w warstwach. Dzięki nim możesz oddzielić różne elementy swojej pracy, co ułatwia edycję i modyfikację poszczególnych elementów bez wpływu na resztę obrazu.

– jedną z największych zalet rysowania cyfrowego jest możliwość pracy w warstwach. Dzięki nim możesz oddzielić różne elementy swojej pracy, co ułatwia edycję i modyfikację poszczególnych elementów bez wpływu na resztę obrazu. Zapis i udostępnianie – aplikacje do rysowania pozwalają łatwo zapisywać swoje dzieła w różnych formatach, co umożliwia ich łatwe udostępnianie w internecie, drukowanie lub przechowywanie na urządzeniach mobilnych.

Przejdźmy teraz do przeglądu aplikacji, z których możesz skorzystać, gdy chcesz rysować na swoim komputerze lub tablecie.

Adobe Photoshop

Cena: dostępny w ramach subskrypcji miesięcznej lub rocznej, z planami dla osób indywidualnych, firm oraz uczelni. Najtańszy wariant (dla nowych użytkowników) w pakiecie z programem Lightroom i 20 GB przestrzeni w chmurze kosztuje obecnie ok. 42 zł za miesiąc.

Wspierane systemy: Windows, macOS, iPadOS

Adobe Photoshop to niekwestionowana ikona w świecie grafiki komputerowej. Oferuje pełen zestaw narzędzi do rysowania, malowania, retuszu fotografii, projektowania interfejsów użytkownika i wiele więcej. Dzięki obsłudze warstw, filtrów i efektów, możliwości twórcze w Photoshopie są praktycznie nieograniczone. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalnych grafików, ilustratorów, fotografów oraz osób zajmujących się projektowaniem.

Affinity Designer

Cena: ok. 359,98 zł

Wspierane systemy: Windows, macOS, iPadOS

Jeśli interesuje Cię grafika wektorowa i ilustracje, Affinity Designer może być idealnym wyborem. Program oferuje pełen zestaw narzędzi do tworzenia zaawansowanych obrazów. Dzięki obsłudze warstw, efektów i filtrów, Affinity Designer daje Ci pełną kontrolę nad swoimi projektami. Jest to doskonałe narzędzie dla grafików, ilustratorów oraz osób zajmujących się projektowaniem stron internetowych, które nie chcą płacić co miesiąc za użytkowanie narzędzi od Adobe. Tu opłata jest jednorazowa.

ArtFlow

Cena: bezpłatna

Wspierane systemy: Android

ArtFlow to zaawansowana aplikacja do rysowania i malowania, która oferuje pełen zestaw narzędzi rysunkowych, obsługę warstw, funkcje malarskie, oraz wsparcie dla tabletów graficznych. Dzięki swoim zaawansowanym rozwiązaniom ArtFlow jest często używany przez profesjonalnych artystów cyfrowych, którzy korzystają z urządzeń bazujących na systemie Android. Jest to idealne narzędzie dla osób poszukujących kompleksowej aplikacji do rysowania. Dostępna za darmo w Google Play, z możliwością wykupienia wariantu premium.

Autodesk SketchBook

Cena: bezpłatna na urządzeniach mobilnych

Wspierane systemy: Windows, macOS, iOS, Android

Autodesk SketchBook to aplikacja do rysowania, która oferuje bogaty zestaw narzędzi rysunkowych i malarskich. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i łatwej obsłudze SketchBook jest idealnym wyborem dla początkujących artystów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem cyfrowym. Jest to również dobre narzędzie dla studentów oraz osób zajmujących się projektowaniem. Sketchbook jest dostępny za darmo na urządzeniach mobilnych i w wersji płatnej na komputerach.

Clip Studio Paint

Cena: dostępne różne plany cenowe, w tym jednorazowa opłata za zakup lub subskrypcja. Najtańszy wariant to ok. 18 złotych za miesiąc użytkowania.

Wspierane systemy: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS

Clip Studio Paint jest popularnym wyborem wśród artystów tworzących komiksy, mangę i ilustracje. Oferuje bogaty zestaw narzędzi do rysowania i malowania.. Dzięki obsłudze warstw, efektów tonalnych i płynnej pracy, Clip Studio Paint umożliwia wygodne tworzenie wysokiej jakości obrazów. Jest to idealne narzędzie zarówno dla profesjonalnych artystów, jak i pasjonatów komiksu, którzy sami chcą tworzyć.

Corel Painter

Cena: ok. 920 zł za dożywotnią licencję komercyjną

Wspierane systemy: Windows, macOS

Corel Painter to profesjonalna aplikacja do rysowania, która oferuje zaawansowane narzędzia malarskie i efekty, dzięki którym możesz tworzyć realistyczne cyfrowe obrazy. Ta aplikacja jest szczególnie ceniona przez artystów malujących na wirtualnym płótnie. Jest to idealne narzędzie dla profesjonalnych artystów i ilustratorów, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji malarskich.

Infinite Painter

Cena: bezpłatna

Wspierane systemy: Android, iOS

Infinite Painter to kolejna popularna aplikacja do rysowania i malowania, która oferuje szeroki wybór pędzli, narzędzi rysunkowych i efektów malarskich. Jest dostępna na platformy iOS oraz Android, co czyni ją idealnym wyborem dla osób poszukujących aplikacji do rysowania na urządzenia mobilne. Jest to idealne narzędzie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych artystów. Infinite Painter można pobrać za darmo, ale dostępna jest również płatna wersja premium.

Krita

Cena: bezpłatna

Wspierane systemy: Windows, macOS, Linux

Krita to darmowa aplikacja do rysowania, która jest powszechnie używana przez artystów cyfrowych na całym świecie. Została udostępniona w modelu "open source". Oferuje szeroki wybór narzędzi rysunkowych, wsparcie dla tabletów graficznych, obsługę warstw, efektów malarskich i wiele więcej. Krita jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących profesjonalnego narzędzia do rysowania, które nie chcą płacić za licencję. Jest to idealne narzędzie zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalnych artystów.

MediBang Paint

Cena: bezpłatna

Wspierane systemy: iOS, Android

MediBang Paint to darmowa aplikacja do rysowania i malowania, która oferuje szeroki wybór pędzli, narzędzi rysunkowych i efektów malarskich. Dzięki obsłudze warstw, możliwości tworzenia komiksów, oraz funkcji udostępniania i współpracy online, MediBang Paint jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących bezpłatnego narzędzia do rysowania. Jest to dobry wybór zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych artystów. W ofercie MediBang znajdziesz również Paint Pro, czyli aplikację na komputery z systemami Windows oraz MacOS.

Procreate

Cena: 69,99 zł (iPadOS) / 29,99 zł (iOS)

Wspierane systemy: iOS, iPadOS

Procreate to jedna z najbardziej zaawansowanych aplikacji do rysowania dostępnych na iPadzie oraz iPhonie. Oferuje szeroki wybór pędzli, funkcji malowania i wiele więcej. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i płynnej pracy Procreate jest idealnym narzędziem zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, którzy chcą tworzyć wysokiej jakości dzieła sztuki cyfrowej na urządzeniach mobilnych. To szczególnie doceniane narzędzie w m.in. w świecie tatuatorów.

Tayasui Sketches

Cena: bezpłatna

Wspierane systemy: iOS, Android

Tayasui Sketches to intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja do rysowania, która oferuje szeroki wybór pędzli, narzędzi rysunkowych i efektów malarskich. Jest dostępna zarówno na iOS, jak i na Androida, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób korzystających z urządzeń mobilnych. Jest to idealne narzędzie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych artystów, którzy chcą tworzyć dzieła sztuki cyfrowej na swoich smartfonach lub tabletach. Z całego zestawienia będzie to chyba najprostsze narzędzie, jeśli chodzi o interfejs, więc tytuł ten może być odpowiedni dla młodszych użytkowników.