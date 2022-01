Sprawdź, kiedy Twój realme dostanie aktualizację do Androida 12

Najszybciej Androidem 12 cieszyć się będą użytkownicy modelu GT 5G – do nich aktualizacja powinna wpaść już w tym miesiącu.

Do lutego będą czekać właściciele GT NEO 2 i 8 Pro. O tym pierwszym modelu pisał Kamil Świtalski. Ciekawostką są dwa kolejne – 9 Pro+ i 9 Pro. Globalna premiera tych telefonów jest zaplanowana właśnie na ten miesiąc. Oznaczałoby to, że od razu pojawią się one w Polsce. To dobra wiadomość. Jest jednak też wątpliwość. To, że smartfony są na liście urządzeń przeznaczonych do aktualizacji może sugerować, że na start użytkownicy zobaczą na nich Androida 11, co byłoby nieco dziwne.

W marcu ucieszą się właściciele realme: 7 Pro, 8, GT Master Edition, GT 2 i GT 2 Pro. Dwa ostanie modele niedawno zadebiutowały w Chinach, można więc przypuszczać, że w Polsce zobaczymy je dopiero za dwa miesiące. Jednak znów – smartfony zostały zaprezentowane w swojej ojczyźnie z Androidem 12…

W kwietniu aktualizację dostaną realme 8i, 7 i X50 Pro.

Natomiast aż do wakacji będą czekać właściciele modeli 8 5G, Narzo 30 5G, 7 5G oraz 9i (lipiec) i X3 SuperZoom (sierpień).

realme zapewnia o aktualizowaniu systemu przez 2 lata. Na facebookowym profilu firmy jest sporo wpisów użytkowników starszych modeli – np. 7 Pro, którzy nie doczekali się jeszcze aktualizacji do Androida 11.

Fani najbardziej czekają na polski debiut flagowych modeli GT 2 i GT 2 Pro. Ten pierwszy jest wyposażony w Snapdragona 888 5G, pamięć 128/256 GB w standardzie UFS 3.1, aparaty: główny 50 Mpix, f/1.8 z OIS; ultraszerokątny 119°, makro oraz selfie 16 MP i baterię 5000 mAh z 65W ładowaniem. Ekran to oczywiście AMOLED, do tego głośniki stereo i czytnik linii papilarnych w ekranie.

realme GT 2 Pro ma mocniejszą specyfikację, napędza go Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Inny jest też zestaw kamer. Obiektyw główny ma 50 MP, f/1.8 z OIS, szeroki kąt 150°, 50 Mpix, f/2.2 i micro-lens, f/3.0. Selfie ma 32 MP. Reszta jest podobna jak w GT 2.