3 rzeczy za które pokochacie realme GT NEO 2

realme to firma, która uczy nas z każdym modelem, że da się zrobić solidny smartfon niekoniecznie sięgając po najwyższą półkę. Czy to znak, że potrafią dokładnie to samo co flagowe modele? Nie. Czy są kompromisy? Tak. Czy czegoś im faktycznie brakuje? Niekoniecznie. Co więcej - mają także elementy, które potrafią zachwycić.

Kilka dni temu oficjalnie zadebiutował najnowszy średniak aspirujący do wyższej półki: realme GT NEO 2. W dniu premiery dzieliłem się już swoimi pierwszymi wrażeniami po kilkunastu dniach korzystania ze smartfona. Co wyróżnia ten smartfon na tle konkurencji i sprawia, że w swojej półce cenowej jest niewątpliwie urządzeniem wartym wydanych pieniędzy?

AMOLED w realme GT NEO 2 - to ekran, z którego korzysta się niezwykle przyjemnie

Pierwszym elementem, który zauroczył mnie tuż po włączeniu smartfona był jego ekran. AMOLED produkowany przez firmę Samsung — i to jego najnowszy model, E4. To wyświetlacze z których korzystają najlepsze i najbardziej lubiane telefony także z tych najwyższych półek. Ekran o przekątnej 6,62 cala oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz — i robi ono naprawdę piorunujące wrażenie. Ekran posiada także stosunek wielkości do obudowy 92,60% i charakteryzuje go częstotliwość odczytu dotyku rzędu 600 Hz. Wszystko zaś możemy oglądać w rozdzielczości 1080×2400 FHD+ przy maksymalnej jasności na poziomie 1300 nitów. Jeżeli zdarza Wam się oglądać na smartfonie materiały wideo, to prawdopodobnie ucieszy was wsparcie dla HDR 10+, nasycenie kolorów 106% NTSC oraz 100% palety DCI-P3.

Wszystko działa szybko - i o to chodzi!

Zestaw Qualcomm Snapdragon 870 5G (3,2 GHz) w połączeniu z Adreno 650 nie jest topowym połączeniem na rynku, to fakt. Ale to pakiet, który zapewnia wysoką wydajność i komfortowe korzystanie ze smartfona nawet w przypadku najbardziej wymagających aplikacji i gier. Sam spędziłem na nim kilka dobrych godzin w świecie Pokemon GO, który potrafi dawać w kość nawet najlepszym smartfonom. Wysoka jasność ekranu w słoneczny dzień, do tego stały dostęp do modułu GPS — to nie jest są zadania łatwe dla smartfona, ale Snapdragon 870 5G radzi sobie z nimi naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że producent urządzenia zadbał o odpowiednie chłodzenie, które naprawdę, bez zająknięcia radzi sobie z odprowadzaniem ciepła. Realme GT NEO 2 wypada bardzo dobrze choćby na tle modeli z „ciepłym”, flagowym Snapdragonem 888 5G . Dlatego to bez znaczenia czy planujecie na smartfonie dużo grać, przeglądać internet, często żonglować zestawem aplikacji — poradzi on sobie z rzucanymi przez was zadaniami śpiewająco.

Bateria i ładowanie - duet, na którym można polegać

realme GT NEO 2 oferuje akumulatory o pojemności 5000 mAh. Jeżeli, jak ja, lubicie grać na smartfonie - i lubicie regularnie coś sprawdzić w sieci, odpisać na komunikatorze, a pomiędzy tym wszystkim jeszcze sobie pogadać przez telefon — a przy tym nie patyczkujecie się z jasnością ekranu — to wiecie, że czasem przetrwanie całego dnia może być problematyczne. W przypadku tej baterii — prawdopodobnie dla większości użytkowników nie będzie to stanowiło żadnego problemu, ale jeśli pojawią się tacy którzy z niepokojem będą spoglądać jak pasek naładowania zmierza ku zeru - to mam dla nich dobrą wiadomość. Dzięki wsparciu standardu ładowania SuperDart 65W, można naładować smartfon od zera do 100% w niespełna 40 minut. A później zagrywać się w nim kolejne godziny, robić zdjęcia, słuchać muzyki czy na co tam jeszcze macie ochotę.

realme GT NEO 2 - średniak, który potrafi zauroczyć

Średnia półka smartfonów w założeniu musi iść na jakieś ustępstwa. Robi co może by zrównać się z flagowcami, ale są miejsca w których po prostu musi im ustąpić. Na szczęście w ogólnym rozrachunku te ustępstwa najczęściej widoczne są nie w funkcjach, nie w jakości wykonania, a w cenie. Podobnie jest tutaj — najnowszy smartfon realme możecie kupić w dwóch wariantach. I to w cenach, które nie zwalają z nóg:

realme GT NEO 2 8 GB pamięci RAM + 128 GB pamięci na dane — 2099 zł. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym (NEO Black) oraz niebieskim (NEO Blue);

— 2099 zł. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym (NEO Black) oraz niebieskim (NEO Blue); realme GT NEO 2 12 GB pamięci RAM + 256 pamięci na dane — 2299 zł. Urządzenie będzie dostępne w kolorze czarnym (NEO Black) oraz zielonym (NEO Green).

Wpis powstał przy współpracy z firmą realme